DHA YURT BÜLTENİ - 24

'ÖNÜMÜZDE REFORM VE ATILIM DÖNEMİ VAR'

Gelecek 4 yılın kesintisiz, reform ve atılım dönemi olduğunu söyleyen Bakan Varank, "Daha Güçlü bir Türkiye için yönümüzü belirledik. Katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde yeni bir başarı hikayesini inşallah hep birlikte yazacağız. Bu yolda atacağımız adımları, geçen ay açıkladığım 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirleyecek. Bu stratejiyi Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla hazırladık ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına giderken oldukça somut ve iddialı hedefler koyduk. 5 ana politika eksenimiz var. Bunlardan ilki Yüksek Teknoloji ve İnovasyon. Burada amacımız; ülkemizi kritik teknolojilerde rekabetçi bir yapıya kavuşturup, küresel ligde önemli bir oyuncu haline getirmek. Sanayide Dijital Dönüşümle, teknoloji eksenli sanayileşme için somut adımlar atacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Genel detaylar

-Mustafa Varank'ın konuşması

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Semih ŞAHİN / BURSA,(DHA)

Bodrum Cup'ta deniz üzerinde sergi

BODRUM'da 1989 yılından bu yana aralıksız düzenlenip Türkiye'nin en uzun soluklu yelken yarışı olan 31. American Hospital The Bodrum Cup'ta bir ilk gerçekleşti. Dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli teknesinde eserlerinden oluşan sergi açıldı.

Bodrum'da hem yarış hem de kültür-sanat festivali olarak düzenlenip ülke tanıtımına büyük katkı yapan organizasyonda, dünyaca ünlü heykeltraşımız İlhan Koman'ın vefatından önce sahibi olduğu Hulda isimli 114 yıllık teknesinde Koman'ın eserlerinden oluşan sergi açıldı. Açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal ve ünlü gazeteci Ayşe Arman katıldı. Her yıl sosyal sorumluluk projelerine de ev sahipliği yapan yarışta Belediye Başkanı Ahmet Aras, Onursal Başkan Erman Aras, Komite Başkanı Süleyman Uysal ve Arman, üzerlerinde, 'İyilik için yelkenler fora', 'Yelkenleri iyilikle doldurduk', 'Dünyayı iyilik kurtaracak' ve 'İyilik bulaşıcıdır' gibi yazılar yazan tabelaları açtı. Katılımcılar, açılışta Bodrum'da üretilen İyilik Atölyesi kolyelerini de taktı. Koman'ın deniz üzerindeki sergisi büyük ilgi çekerken açılışın ardından Mimar Nevzat Sayın söyleşisi düzenlendi. ERA Yelken Kulübü'nün Kültür Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi'nni desteğiyle düzenlediği The Bodrum Cup'a bu yıl American Hospital isim sponsorluğu, Yalıkavak Marina ana sponsorluk yapıyor.