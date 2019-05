DHA YURT BÜLTENİ - 3

Görüntü Dökümü

Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline hattı kurulacak

Erzurum'un güneyinde yer alan 3 bin 176 metre yüksekliğinde, 6 ay boyunca kayak yapmaya elverişli yapısı, kar kalitesi ve uzun pistleri ile dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, son zamanlarda adrenalin arayanların yeni sporu 'ziplin'e de ev sahipliği yapacak. Vali Okay Memiş, Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline tesisinin inşa edileceğini söyledi.

Dünyada havalimanına indikten 15 dakika sonra kayak yapılabilen tek merkezin Palandöken olduğunu belirten Vali Okay Memiş, iyi bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki tesislerin 1 milyon 25 bin kez kullanıldığını belirten Vali Okay Memiş, hedeflerine ulaştıklarını belirtti. Palandöken'e en az 2 adet 5 yıldızlı otel, bin 500 araçlık 4 katlı otopark ve küçük dükkanlar inşa ederek bölgeyi bir dağ kasabası haline getireceklerini anlatan Vali Memiş, yeni sezonda yerli ve yabancı turistlerin bambaşka bir Palandöken göreceklerini kaydetti. Uluslararası yarışmaların düzenleneceği bisiklet parkuru inşa edileceğini vurgulayan Vali Memiş, "Palandöken'e Türkiye'nin en uzun zipline pistini inşa edeceğiz. Zipline pistiyle ilgili detay veremeyeceğim. Çünkü ilk planladığımız yerdeki eğitim çok yüksekti, güzergahı değiştiriyoruz. Yeniden ölçümler yapılıyor. Türkiye'nin en uzun zipline tesisi olacak" dedi.

Palandöken'in yeni yapılacak otel ve tesislerle Erzurum ve Türkiye turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirten Vali Memi, "Yeni yapılacak yatırımlarla 500 kişiyi istihdam edeceğiz. Yerli ve yabancı turistleri buraya davet ediyor, doğal güzellikleri görmek için yöreye has cağ kebabı, kadayıf dolması, göğermiş peynir gibi lezzetleri tatmaya davet ediyorum. En az 1500 yıllık medeniyetin yaşadığı Selçuklu kenti Erzurum, hem doğa hem tarih anlamında gelen konuklarımızın memnuniyetle ayrılacağı bir şehirdir" diye konuştu.