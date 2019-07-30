DHA YURT BÜLTENİ-3

1)HUĞLU'DA SİLAH FABRİKASINDA YANGIN KONYA'nın Beyşehir ilçesine Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasının çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, içerdeki siyanür gazının patlama riskine karşı havadan müdahale için helikopter çağrıldığı belirtildi. Yangın, bugün saat 09.30 sıralarında irili- ufaklı çok sayıda silah fabrikası ve atölyelerin bulunduğu Huğlu Mahallesi'nde bir silah fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, içerdeki siyanür gazının patlama riskini karşı fabrika tahliye edildi. Havadan müdahale içinde helikopter çağrıldı. Çevresinde biriken kalabalıkta yine patlama riskine karşı uzaklaştırıldı. Müdahale çalışması sürüyor. Görüntü Dökümü

--------------------

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Muhammed SIDAL BEYŞEHİR KONYA DHA)) 2)4 MİLYON 795 BİN EURO'LUK SOYGUN YAPAN GÜVENLİKÇİ GİZLENDİĞİ BARAKADA KURU EKMEK YEMİŞ ADANA'da lojistik ve güvenlik hizmeti veren bir firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçan Burak Ekinci (29) gizlendiği evde yakalandı. Ekinci'nin olaydan sonra yakınlarına para dağıttığı ve kısa süre kaldığı bir barakada kuru ekmek yediği ortaya çıktı. Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Kurumsal banka ve iş insanlarının dolar ve Euro'larının transferini yapan lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan, içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2'sini zırhlı araca yükleyen Burak Ekinci, diğer personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polisi aradı.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, Burak Ekinci'nin lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, olayla ilgili yaptıkları operasyonlarda soygunu planladığı belirlenen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ile Ahmet K. tutuklandı, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik yapılan çalışma kapsamında dün Gökhan B. ile kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda böylece tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

GİZLENDİĞİ BARAKADA KURU EKMEK YEMİŞ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürü ise, 33 gündür firari olan şüpheli Burak Ekinci'yi yakalamak için hırsızlık, gasp, cinayet ve yankesicilik konularında uzman olan polislerden özel ekip kurdu. Ekinci'nin gizlenebileceği yerleri didik didik arayan özel ekip, şüpheliyi Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu işbirliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paranın da 20 bin Euro'su akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro'sunu Berkay E.'ye mahalle arkadaşı olan Serdal K.'ye de 34 bin Euro, Tolga Y.'ye 22 bin Euro ve gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye de 5 bin Euro verdiğini öne sürdü. Ekinci para verdiğini kişilerede, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediği ortaya çıktı. Ekinci ayrıca sorgusunda, Çukurova İlçesi Menekşe Mahallesi'nde bulunan bir barakada saklandığını, parası olmasına rağmen korkup dışarı çıkamadığı için burada kuru ekmek yediğini söyledi. İşbirlikçilerinin kendisine 150 bin Euro verdiğini ve bir daha aramadığını iddia eden Ekinci, pişman olduğunu belirtti. Emniyetteki sorguları tamamlanan Burak Ekinci ile Jale E., Berkay E. Serdal K. Tolga Y. Hasan Y. ve Ayhan Ö. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aldıkları paraların bir kısmı da el kondu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polisler firari Mehmet G. ve Hasan B.'yi yakamaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp biriminden çıkarılması

- Polis araçlarına bindirilmeleri

- Paralardan görüntüler SÜRE:01'45" BOYUT:193 MB Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,(DHA) ========================================================= 3)MUŞ'TA BRUCELLA KORKUSU MUŞ'a bağlı Kırköy'de brucelle hastalığı vatandaşları korkutuyor. 15 kişinin tedavi gördüğü hastalıkla ilgili açıklama yapan Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türküğlu, 2019 yılı içerisinde il genelinde 119 brucelle vakasının hastanede tedavi edildiği açıkladı.

Muş'un Kırköy Beldesi'nde brucelle vakaları halkı korkutuyor. Belde sakinlerinden Sakine Öner, 3 ay önce halsizlik baş, boyun ağrılarının oluştuğunu belirterek hastanede brucella teşhisi konulduğunu söyledi. Antibiyotik tedavisine başlandığını ifade eden Sakine Öner, kış aylarında hayvanlarda da hastalırk olduğunu bildirdi. Hayvan doğumlarını kendisinin yaptırdığını oradan mikrop kapmış olabileceğini anlatan Öner, 25 günden beri tedavi gördüğünü vurguladı. Brucella hastalığı teşhisi konulduktan sonra ilaç almaya başladığını söyleyen Sabri Kaplan ise sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti. 3 çocuğunun da brucella hastası olduğunu söyleyen baba Hüseyin Dinçer, doktorların hastalığın peynirden bulaştığını söylediklerini belirtti. Kırköy Beldesi'nde 15 hastanın bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Nahit Dizman, belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

2019'DA 119 VAKAYA RASTLANDI

Kırköy Beldesi'nde yaşanan brucelle vakaları sonrası Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, 2019'da görülen 119 vakanın hastanelerde tedavi edildiğini söyledi. Hayvansal ürünlerle bulaşan hastalıkla ilgili halkı bilgilendirdiklerini ifade eden Türkoğlu, yazılı açıklamada şunları bildirdi:

"Bruselloz; sığır, koyun ve keçi gibi hayvanlardan ve ürünlerinden (süt, peynir vb.) insanlara bulaşan zoonotik bir hastalıktır. Halk arasında mal hastalığı, koyun hastalığı, peynir hastalığı gibi isimlerle de bilinmektedir. Tedavide uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Kombine antibiyotik tedavileri önerilebilir."

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yaylada hayvan sağımı, peynir yapımından detaylar

-Hastalardan detaylar

-Röportaj Haber-Kamera: Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA) ================================================== 4)HASTANE İNŞAATINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER YEMEKTEN ZEHİRLENDİ MALATYA'da yapımı devam eden Kadın Doğum Devlet Hastanesi inşaatında çalışan işçiler dün yedikleri akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 28 işçi sabah saatlerinde tedavilerinin bitmesinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün gece İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında inşa edilen Kadın Doğum Hastanesi'nde çalışan işçiler, şantiyede yapılan akşam yemeğinden yedi. Bir süre sonra 28 işçide baş ağrısı ve mide bulantısı şikâyetleri görülmesi üzerine sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla hastaneye gelen sağlık görevlileri işçileri kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Malatya Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, hastane inşaatında çalışan işçilerden 28'inin gıdaya dayalı zehirlendiğini, durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin ardından hepsinin taburcu edildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

------------------------------------

- Kadın Doğum Hastanesi

- Kalabalıktan detay

- Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 108 MB ================================================= 5)KOCAELİ'NİN TATİL YOLUNDA HAVADAN DENETİM KOCAELİ'nin yaz turizmi merkezi olan Kandıra sahillerine giden yollar havadan denetlendi. 230 aracın denetlendiği uygulamada kuralları ihlal eden 12 araca 9 bin 142 TL para cezası kesildi.

Kocaeli'nin Karadeniz kıyısında Mavi Bayraklı sahilleri bulunan Kandıra ilçesi yaz aylarında tatilcilerin akınına uğruyor. Kandıra'ya ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nda jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kandıra yolunda havadan ve karadan denetim yaptı. Denetimde araçlar kontrol edilirken, Kurban Bayramı öncesi alınacak tedbirler havadan yapılan kontrollerle hassas noktalar ve önlemlerin arttırılacağı yerler belirlendi. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Sikorsky S70 helikopterin destek verdiği uygulamada, helikopter içerisinde tespit edilen araçlar yol kenarlarındaki denetim noktalarındaki jandarma ekiplerine telsizle bildirdi. Jandarma ekipleri, helikopterdeki ekiplerin bildirdiği araçları durdurdu. Uygulama kapsamında 230 araç kontrol edildi. Kural ihlali yapan 12 araca 9 bin 142 TL para cezası kesildi. Uygulama kapsamında 7 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullanan 1 araç sürücüsünün ehliyetine el konuldu.

Jandarma yetkilileri, yaz ayları boyunca Kandıra yolunda denetimlere devam edeceklerini, bayram tatili ve hafta sonlarında yol üzerinde 5 kilometre aralıkla denetleme yapılacağını belirtti. Ayrıca trafik tedbirlerinin plaka tanıma sistemi, elektronik denetim sistemi ve radar sistemleriyle destekleneceği öğrenildi.