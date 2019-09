DHA YURT BÜLTENİ - 3

Denizli'de yürüme engelli, kanser hastası Sabiha Çiloğlu (55), yüzde 50 zihinsel engelli kızı Yasemin Çiloğlu'nun (26) Büyükşehir Belediyesi'nin engelli kadrosundan işe gireceği söylenip, 20 bin lira kredi çekilerek dolandırıldı. Savcığa suç duyurusunda bulunan Çiloğlu, dolandırıcıların bir an önce yakalanıp, cezalandırılmalarını istedi. Sabiha ve Süleyman Çiloğlu çiftinin, ayrı yaşayan yüzde 50 zihinsel engelli kızları Yasemin Çiloğlu, 16 Nisan 2017 tarihinde ailesini telefonla arayıp, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde engelli kadrosundan işe alınacağını söyledi. Çiloğlu, işe girebilmesi için annesi Sabiha Çiloğlu'nun da kimlik bilgilerine ihtiyaç olduğunu belirterek, eve gelecek 2 kişiye nüfus cüzdanını vermesini istedi. Yürüme engelli, meme kanseri hastası Sabiha Çiloğlu, kızının işe girecek olmasının sevinci ile Merkezefendi ilçesi Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerine gelen 2 kişiye telefonda kızının belirttiği gibi nüfus cüzdanını verdi. 45 dakika sonra 2 kişi nüfus cüzdanını geri getirdi. Ancak, aradan 1 yıl geçmesine rağmen kızı işe alınmayan Sabiha Çiloğlu, bir yıl sonra bir bankadan gelen borç kağıdı ile şok oldu. Bankaya gittiğinde Çiloğlu, kendi fotoğrafının yerine başka birine ait fotoğraf yapıştırılarak düzenlenen sahte evraklarla 20 bin lira kredi çekildiğini öğrendi. Bunun üzerine savcılığa giden Sabiha Çiloğlu, suç duyurusunda bulundu. Engelli kızının işe girebilmesi için verdiği nüfus cüzdanının başına iş açtığını belirten Sabiha Çiloğlu, "Ben kredi çekmedim. Hiçbir şekilde hiçbir evrağa imza atmadım. Kredi çekmek için hiçbir banka şubesine gitmedim. Kızımı engelli kadrosundan işe aldıracaklarını söyleyen kişilerin nüfus cüzdanımı almalarından 1 yıl sonra dolandırıldığımı anladım. Bunu yapan kişilerin bir an önce bulunup, hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum" dedi. 'KIZIMI ALET EDİYORLAR' Yaşadıkları nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Sabiha Çiloğlu, "Kızım bizden ayrı olarak başka biri ile yaşıyor. Kızım engelli olduğu için, onun bu durumundan faydalanıp, bunları yaptıran birileri var. Kızımın bankalardan çektiği krediler nedeniyle 8 ayrı icra dosyası olduğunu öğrendim. Kızımı kandırıp, dolandırıcılık olayına alet ediyorlar. 1.5 yıldır kızımın yüzünü de göremiyorum. Gözüme uyku girmez oldu. Dolandırıcıların sahte evraklarla adıma çektiği parayı bankaya ödeme gücüm ve imkanım da yok. Merak ettiğim şey, çekilen bu para kimin eline geçti?" diye konuştu.

Selami Şahin'den İzmir konseri

Türk sanat ve fantazi müziğinin dev bestekar ve yorumcusu Selami Şahin, dün gece İzmir Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmirli hayranlarıyla buluştu. Eskimeyen Şarkılar turnesi kapsamında konser veren Selami Şahin, hayranlarından yine tam not aldı. Konser öncesi DHA'ya açıklamalarda bulunan Şahin, "Yazın 3 ay Çeşme Alaçatı'dayız, sonra İstanbul'da. Eser sözcüğü kalıcı demektir, benim yaptığım şarkılar yazılmamış konular, işlenmemiş melodiler uzun yıllar da geçse unutulmamalıdır. Ben hep bunun için savaş verdim, hep onun için çalıştım. 1969 yılında yaptığım ilk şarkı Altın Kelebek'te yılın birincilik ödülünü aldı. Sen mevsimler gibisin, okuyorum bakıyorum herkes beraber okuyor. 70'li ve 80'li yıllarda herkes şarkı şarkılarımı ezbere okuyordu. Bu beni o kadar mutlu ediyor ki, en büyük ödüldür bu bana. Yani şükürler olsun 200'ün üstünde hit olmuş şarkım varö Dedi.

AVRUPA KONSERLERİ GELİYOR

Selami Şahin Avrupa turnesi için de tekliflerin olduğunu dile getirdi. Şahin, "Şu an yeni teklifler var, bütün tarihler menajerimde. Türkiye'nin her yerinde eskimeyen şarkılar programımız devam edecek, çünkü ilgi oranı çok yüksek. Mesela ben sahneye çıktığımda hep benim yazdığım besteleri istiyorlarö diye konuştu.

MEMLEKET HASRETİ BİTECEK

10 yıldır memleketi Hatay'da koser vermediğini de sözlerine ekleyen Şahin, "Memleketime gitmeyeli 10 sene oldu, eskimeyen şarkılar programımda Gaziantep ve daha sonda Antakya var önümüzdeki ay. İnsan doğduğu memleketinde, yani hangi yörede ise aklına geliyor ve heyecanlanıyor. Memleketimden tam bir teklif olmadı, bu yüzden gidemedik yoksa gitmekten şeref ve onur duyarım. Efendim biz Hatalıyız, Gaziantep'te çok sevdiğimiz dostlarımız var, gittiğimiz zaman bizi yalnız bırakmıyorlar onlara çok teşekkür ediyorum. Antakya'da bütün dinler, diller ve meshepler var. Hepimiz el ele ve kalp kalbeyiz. Din va dil ayrımı yok, şu an çok heyevanlıyım. Sizlerle konuşmak benim için büyük bir onur ve şereftir canım hemşerilerimö dedi.

