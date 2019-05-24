DHA YURT BÜLTENİ - 5 

Kandıra’da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (1) Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, yağmur ve fırtına ile birlikte oluşan hortum kıyı kesimlerde hasara yol açtı. Ev ve işyerlerinin çatıları uçarken, ağaçlar devrildi. Çatılardan uçan parçalar ve devrilen ağaçların altında kalan araçlar hasar gördü.

Bu sabah saatlerinde, Kandıra’da yağmur yağışı ve fırtına etkili oldu. Denizde oluşan hortum kıyı kesimlerine hasar verdi. Tatil bölgesi olan, daha çok yazlık evlerin olduğu Kefken ve Kerpe’de ev ve işyerlerinin çatıları uçtu, ağaçlar dalları kırılırken, bazıları devrildi. Çok sayıda eve ve işyerinin çatısının uçması ve ağaçların devrilmesi sonucu park halindeki araçlar hasar gördü. GÖRÜNTÜLER GEÇİLECEK KOCAELİ,(DHA) ======================== Arazi anlaşmazlığı kavgasında yeğenini öldürdü Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Ali Çiftçi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği yeğeni Kadir Çiftçi'yi (20), tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Ortadere Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan Ali Çiftçi ile yeğeni Kadir Çiftçi, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ali Çiftçi, belindeki tabancayı çekip, Kadir Çiftçi'ye ateş etti. Yaralanan Kadir Çiftçi, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir Çiftçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın ardından kaçan Ali Çiftçi'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------

-Adli tıp kurumu

-Cenaze aracın gelmesi

-Yakınlarının bahçede beklemesi

-Genel ve detay görüntüler GÖRÜNTÜ BOYUTU: 45 MB Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) =================== Boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanığa 15 yıl hapis Burdur'da geçen yıl ayrıldığı eşi Havva K.'yı (29) bıçaklayıp telefonunu gasp ettikten sonra otoparktaki aracının lastiklerini kesen Ferdi İmik (42) tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, "Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Aslında amacım arabayı havaya uçurmaktı. Pişmanım" dedi. Mahkeme Ferdi İmik'e indirimsiz 15 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Burdur'da aşçılık yapan Ferdi İmik, geçen yıl aralık ayında 8 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında ayrıldığı Havva K.'yı sokakta kalçasından bıçakla yaraladı. İmik daha sonra Havva K.'nın telefonunu da zorla alarak kaçtı. İmik, Bedesten Çarşı Kapalı Otoparkındaki Havva K.'ya ait otomobilin ise lastiklerini kesti. Olayın ardından yakalanan Ferdi İmik tutuklandı.

'ASLINDA AMACIM ARABAYI HAVAYA UÇURMAKTI'

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında tutuklu sanık Ferdi İmik, "Bıçakla yaraladım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm. Amacım yaralamaktı. Telefonunu zorla elinden aldım. Arabasının da lastiğini patlattım. Aslında amacım arabayı havaya uçurmaktı. Pişmanım. Takdir mahkemenin" dedi.

'ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYORUM'

Havva K. ise ifadesinde, "Beni öldürmeye çalıştı. 4 yerimden bıçakladı. Onun bulunduğu yerde duramıyorum. Tedirgin oluyorum. Serbest bırakılması halinde öldürülmekten korkuyorum. Pişmanlığı doğru değildir. Pişman olsa arabayı havaya uçuracağını söylemezdi. Daha önce de benzer eylemi oldu. Beni takip ederek bu suçu işledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Ferdi İmik'i 'silahla yaralama', 'gece vakti silahla yağma' ve 'mala zarar verme' suçlarından toplam 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezada indirim yapmadı. Duruşma sonrası Ferdi İmik tutuklu bulunduğu Burdur Cezaevi'ne gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(ARŞİV)

- Adliye binası dış plan görüntü

- Duruşma salonu detay

- Polis aracı detay

- Şüphelinin adliyeye getirilmesi

- Şüphelinin polis eşliğinde adliyeden çıkarılması

- Şüphelinin gazetecinin 'Neden yaptın?' sorusunda, 'Beni kullandığı için yaptım' demesi

- Polis aracının gidişi Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) ====================== Hayata tutunduğu cihazı arızalanan SMA'lı Haktan için kampanya başlatıldı Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Haktan Batmaz’ın(11), solunum cihazının arızalanan motoru, medikal malzeme ve fizik tedavi için yardım kampanyası başlatıldı. Anne Nuray Batmaz oğlunun kullandığı yedek cihazın motorunun arızalandığını belirterek, "Motorun arızasına 12 bin TL dediler. Bu yüzden kaymakamlık izni ile kampanya başlattık. Yardımsever halkın yardımlarını bekliyoruz. Çocuğuma nefes olmalarını istiyorum' diye ağladı.

Saray’ın Yeni Mahallesi’nde yaşayan emekli polis memuru Mehmet ve Nuray Batmaz, SMA hastası oğulları Haktan’ın tedavileri ve arızalanan solunum cihazını alamayınca kaymakamlığa başvurup yardım istedi. Ailenin kendilerine izin verilmesi durumunda yardım kampanyası başlatacaklarını belirtmeleri üzerine kaymakamlıktan yardım için onay çıktı. 10 yıldır bu hastalıkla mücadele ettiklerini belirten Nuray, Batmaz, şunları söyledi:

“Yeni tedavimiz çıktı. Fizik tedavi puanları istiyorlar. Çocuğun dört dozdan sonra belirli hareket yapmasını istiyorlar. Çocuk evde bunları yapıyor ancak doktorun yanında yapmıyor. Bir iki saniyelik bir şey istiyorlar onları da çocuk korktuğu için yapamıyor. Evde yapılanları da kabul etmiyorlar. Çok mağduruz bu konu da . İlacımız çok pahalı o yüzden devlet vermek istemiyor, sınırlı sayıda veriyorlar. Giderlerine yetişemiyoruz, yardımsever halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Biz aile olarak yetişemiyoruz artık. İlacımızı da vermiyorlar. Fizik tedavimiz yetersiz geldiği için devlet fizik tedavimizi kesti. SMA ailelerinin hepsi mağdur. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Fizik tedavimizi verin, ilacımızı verin çocuklarımız mağdur, kaybetmek istemiyoruz. Anne baba olarak sonumuzu biliyoruz ama ilaç bir çare bizim için. Onu bizden esirgemeyin çok kriterler koydunuz, bunları aşamıyoruz. Fizik tedavisi yetersi geldiği için ilacımız da ret geldi. Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum kriterleri biraz daha hafifletirseniz ilacımızı alabiliriz. Yaşamımız o ilacımıza bağlı. Bir sürü çocuğumuzu kaybettik, sesimizi duymanızı istiyoruz.ö

KAYMAKAMLIK İZNİYLE KAMPANYA BAŞLATILDI

Eşinin emekli maaşı ile oğlunun tedavisini yaptırmaya çalıştıklarını ifade eden Nuray Batmaz. kaymakamlıktan aldıkları izinle kampanya başlatıldığını söyledi. Oğlunun SGK'nın verdiği cihazın yanında kullandığı kendi cihazlarının arızalandığını belirten Batmaz, “Cihazı arızalı motoru arızalanmış. Kampanyamızı o yüzde başlattık. Medikal malzemelerine yetişemiyoruz. Bir emekli maaşı ile bir tek geliriz. Motorun arızasına 12 bin TL dediler. Bu yüzden kaymakamlık izni ile kampanya başlattık. Yardımsever halkın yardımlarını bekliyoruz. Çocuğuma nefes olmalarını istiyorumö diye ağladı.

Görüntü Dökümü

----------

-SMA hastası haktan görüntü

-Annenin oğlunu sevmesi

-Anne Nuray Batmaz ile röp.

-Cihazlardan görüntü

-Detaylar Haber- Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),(DHA)- ===================== Adana'nın turfanda karpuzu, Türkiye'ye dağıtılıyor Adana'da turfanda karpuzun hasadı geç başladı. Çiftçiler, yağışlar nedeniyle erkenci karpuzun girdi maliyetlerinin arttığını söyledi.

Türkiye'de üretilen yaklaşık 4 milyon ton karpuzun yüzde 20'sinin yetiştirildiği Adana'da, bu yıl yaklaşık 145 bin dekarda dikim yapıldı. Marketlerde kilosu 3-5 lira arasında değişen fiyatla satılan turfanda karpuz, bu sezon piyasaya normalinden yaklaşık 20 gün sonra çıktı. Karataş ilçesindeki Bahçe Mahallesi’nde kumlu topraklarda yetişen ve tarlada kilosu 1 lira 90 kuruşa satılan karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmeye başlandı.

15-20 GÜN GECİKTİ

Bahçe Mahallesi'nde uzun yıllardır karpuz yetiştiriciliği yapan Cevdet Deveci, "Erkenci karpuz aralık ayında başlayıp mat ayında sonlanır. Bu sene ki iklim şartlarından dolayı biz o erkenciliği yakalayamadık. Neden yakalayamadık; yağmurun fazla yağması, yağmurun engel olması sonradan ektiğimiz karpuzlarla birlikte yetişti. O da iklimden dolayı bir yoluna koyamadık. Mayıs'ın 5’inde 10’unda yetişmesi gerekirken geçen sene 2-3 Mayıs’ta toplamaya başladık. Ama bu sezon 10-15 Mayıs’a kadar dayandı. 15’inde kırım oldu en azından geçen seneden bir 15-20 gün sonra çıktı" dedi.

Nedim Deveci ise girdi maliyetlerinin bu sene fazla olduğunu, geçen yıl 7 TL'ye aldıkları örtülerin bu sene 14-15 TL'lere aldıklarını, bunun çiftçiye maliyeti yükselttiğini kaydetti.