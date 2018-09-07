DHA YURT BÜLTENİ 6

Aladağ yurt faciası sanıkları, 7'nci kez hakim karşısında (2) TUTUKLU SANIK KALMADI Mahkeme heyeti, savcının talebiyle Yurt Müdürü Cumali Genç ile Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur'un tahliyesine karar verdi. Davada hiç tutuklu sanık kalmaması üzerine, yangında ölen Sümeyye Yetim’in babası Ahmet Yetim, mahkeme heyetine tepki gösterdi. Davayı izleyen Sosyal Haklar Derneği avukatı Can Atalay da karara karşı çıktıklarını belirterek, davanın takipçisi olacaklarını bildirdi. Görüntü Dökümü

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- Sosyal Haklar Derneği avukatı Can Atalay'ın konuşması

- Tepki göstermesi

- Ailelerin tepkisi SÜRE: 55" BOYUT: 101 MB

Haber-Kamera: Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana),(DHA) ============ Batmak üzere olan teknedeki 13 kaçağı Sahil Güvenlik kurtardı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına geçmek isterken bindikleri tekne su alarak batma tehlikesi geçiren, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Kaçaklar arasındaki 1'i hamile, 2'si de tekne su alınca denize atlayan ve suda bilinci kapalı olarak bulunup kurtarılan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi açıklarında, içerisinde 12'si Filistin, 1'i Suriye uyruklu toplam 13 kaçak göçmenin bulunduğu tekne, dün (perşembe) saat 02.10'da su alarak batma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Bodrum Sahil Güvenlik bot Komutanlığı ekipleri, batmak üzere olan teknedeki 11 kaçağı kurtardı. Tekne su almaya başlayınca panikle denize atladıkları belirlenen 1'i çocuk 2 kaçak ise su yüzeyinde baygın halde bulundu. Bilinçleri kapalı olan bu 2 kişi Sahil Güvenlik Botu'na alınarak, ilk müdahaleleri yapıldı. Tıbbi müdahale ile hayat döndülen 2 kişi ile kaçaklar arasındaki bir hamile kadın, karaya çıkartılarak Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevkleri sağlandı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan 3 kaçağın durumlarının iyi olduğu, gözlen altında tutuldukları bildirildi. Diğer 11 kaçak da Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilip, kimlik tespitleri yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaçakların kurtarılma anından görüntü (Sahil Güvenlik görüntüleri) Görüntüler Muğla klasörüne geçildi

Haber: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) ====================================== Maganda kardeşinin silahıyla ölen gencin vurulma görüntüleri ortaya çıktı NİĞDE'de, kız kardeşinin düğününde erkek kardeşinin tabancasından çıkan kurşunla yaşamını yitiren Hasan Koyun'un (30) vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olay, 31 Ağustos Cuma günü, Bor ilçesine bağlı Bağdüz Mahallesi'nde meydana geldi. Yapılan sokak düğününde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, gelinin ağabeyi Hasan Koyun'un başına isabet etti. Ağır yaralanan 2 çocuk babası Koyun, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Koyun, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, Koyun'a isabet ettiği kurşunun, kardeşi Ramazan Koyun'un (28) silahından çıktığı saptadı. Suç aleti silahla birlikte yakalanan Ramazan Koyun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VURULMA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Hasan Koyun'un vurulma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Hasan Koyun düğünde oynarken, kardeşi Ramazan Koyun elinde tabancayla havaya ateş etmeye başlıyor. Bu sırada kurşunlardan birinin isabet ettiği Hasan Koyun, yere düşüyor. Görüntü dökümü

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-Düğünde oyanarken görüntü

-Magandanın oyun alanına gelerek ateş etmesi

-Hasan Koyun'un vurulup düşmesi

*ARŞİV*

-Zanlı Ramazan Koyun'un emniyetten çıkarılması

-Polis aracına bindirilmesi

*ARŞİV*

- İki gencin düğün alanında oynaması

- Bir şahsın gelmesi ve havaya ateş açması

- Pisteki gençlerin ve çocukların oynaması

- İki şahsın piste gelmesi ve havaya ateş açması Süre:01'22" Boyut:153 MB Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,(DHA) ====================================== Efeler diyarı kurtuluşunu törenle kutladı AYDIN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ıncı yıldönümü, kadın mehteran ekibi ile Efelerin gösterileriyle, coşkuyla kutlandı. Efeler ilçesindeki Kent Meydanı'nda, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Sezgin, Aydın Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Büyükşehir Belediye Çerçioğlu'nun, Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla tören başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Çerçioğlu, "Aydın'ın 96'ıncı kurtuluş yıldönümü kutlu olsun. 7 Eylül 'Ya istiklal ya ölüm' diyen atalarımızın, bizlerin bu topraklarda bağımsız şekilde yaşayabilmesi için ölümü göze aldıkları gündür. Her zaman esarete karşı bağımsızlığı için mücadele edenler, Aydın'da kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve yaşlısıyla büyük bir destan yazmışlardır. Kurtuluş mücadelemizin kıvılcımının yakıldığı Aydın, iki kez işgal edilip, düşmanın elinden kurtarılan tek şehirdir" dedi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Takımının sunduğu gösteri, ilgiyle izlendi. Ardından kurtuluş savaşında ve Aydın'ın kurtuluşunda büyük rol oynayan Efelerin sunduğu zeybek gösterileri; protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından alkışlandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu konuşması - Törenden görüntü - Mehteran ve zeybek gösterileri - Genel ve Detay görüntü (KJ Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) ====================================== Kilis'te Suriyeli ailenin evinde yangın KİLİS'te, Suriyelilerin kaldığı bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Kilis'e gelen ve Tekye Mahallesi'nde kiraladıkları evde kalan Suriyeli Neccar ailesinin mutfağında yangın çıktı. Kısa sürede odaları saran alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında, ev sahibi Mustafa El Neccar, alevlerin elini yakmasıyla hafif yaralandı. Mustafa El Neccar tedavi için hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve ekipler

- Ev sahibi Suriyelinin elindeki yanıklar

- Yanan ev ve itfaiye ekiplerinin çalışması

- Genel ve detay görüntüler (KJ: Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

132 MB ====================================== Kaçkarlar'da yaralanan doktor dağcı, ilk müdahaleyi kendisi yaptırmış RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağ'ında 'İleri Kar Buz' eğitimi sırasında üzerine kaya düşmesi sonucu ağır yaralanan ve kamptaki dağcılar tarafından sedye ile Mezovit Yaylası'na indirilip, askeri helikopterle alınarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Doç. Dr. Mücahit Avcıl (40), o anları anlattı. Arkadaşlarını yönlendirerek kendine yaptırdığı ilk müdahalelerle hayatta kalma şansını artıran Avcıl, "Çok şükür yardım olabildiğince hızlı geldi. Bu kadarla kurtulduğumuz için mutluyum" dedi. Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı kuzey yamacında 'İleri Kar Buz' eğitimi düzenlendi. Eğitim için Türkiye'nin değişik illerinden 80 dolayında dağcı cumartesi günü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'na çıktı. Pazar günü Kavron Yaylası'nda teorik eğitim yapan dağcılar, dün sabah Mezovit Yaylası'na çıkarak kamp kurdu. Dağcılar, Kaçkar Dağı'nın kuzey yamacında 'İleri Kar-Buz' eğitimine başladı. Eğitim sırasında yamaçtan düşen kaya, dağcı doktor Mücahit Avcıl’a isabet etti. Ağır yaralanan dağcı için arkadaşları telsizle yardım çağrısında bulundu. Doktor olması nedeniyle kendi kendine müdahalede bulunan yaralı dağcı, arkadaşları tarafından alınarak Mezovit Yaylası'na indirildi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, yaralı dağcı için Genelkurmay Başkanlığı'ndan helikopter talep etti. Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan askeri helikopterle yayladan alınan yaralı dağcı, Rize Liman’ına getirildi. Helikopterden alınan dağcı, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 'BÜYÜK AĞRIYLA YERE YIĞILDIM

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'nde görevli Doç. Dr. Mücahit Avcıl, Kaçkarlar'da yaşadığı kazanın ayrıntılarını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Avcıl, kocaman bir taş kütlesinin kendine doğru geldiğini gördüğü ve hızla gelip bacağına vurduğunu, büyük ağrıyla da yere yığıldığını söyledi. Genelde bu kurtarma operasyonlarını kendisinin yaptığını ve bu olayda ise kendisinin kurtarıldığını kaydeden Avcıl, "Eğitim ardından tırmanışa başladık. Daha ilk dakikalarda çantamı bile yere koymadan arkadaşlarımın taş diye bağırdığını duydum. Buzula baktığımda buzun üstünde kocaman bir taş kütlesinin kayarak bana doğru geldiğin gördüm, birkaç saniye bekledim. Eğitimlerde de bunu görmüştük. Ona göre hareket ederek 1,5 metre kadar sola kaçtım. Aslında taşın hizasından çekilmiştim, ancak taş da bir yere çarparak yön değiştirdi. O hızla gelip bacağıma vurdu. Büyük ağrıyla yere yığıldım. Ekip arkadaşlarım yanıma geldi. Tıbbi ekipmanla benim de yönlendirmemle ilk müdahaleyi yaptılar. 16 kişilik ekiple sedyeyle beni kamp alanına taşıdılar. 2-3 arkadaşta telefonun çektiği Kavron Yaylası'na doğru koşmaya başladı. Yaramın derin olması ve ağrımın çok olması nedeniyle bir an önce yardım talep ettiler. Beni taşıyarak 2,5 saat sonra kamp yerine ulaştırdılar. İnsan taşımak çok zordur hele de engebeli bir arazide daha zordurö dedi.

'DOKTOR OLDUĞUM İÇİN BUNDAN SONRAKİ SENARYOLARI BİLİYORDUM'

Doktor olduğu için kurtarmadaki senaryoları bildiğini de belirten Avcıl, "Çok ağrım vardı, en ufak harekette acılar içinde kalıyordum. Helikopter geldi 20 dakikalık yolculukla Rize merkez ardından da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne geldik. Gerekli müdahaleler yapıldı, uyutularak bacağım düzeltildi. Şimdi ameliyat için bacağımın içinde kanın çözülmesi bekleniyor. Bunları yaşamak, korkutucu bir olay. Doktor olduğum için bundan sonraki senaryoları biliyordum, kan kaybedeceğim, bilincim kapanacak, bayılacağım komaya gireceğim. Çok şükür yardım olabildiğince hızlı geldi. Bu kadarla kurtulduğumuz için mutluyum. Rize’ye ilk kez geldim. Kaçkar Dağlarından genelde uzak duruyordum, çok kaza oluyor bu bölgede. Eğitim bu buradaydı mecbur geldim. 20 yıldır dağcılıkla uğraşıyorum, Ağrı Dağı'na da çıktım. 20 gün öncede Gürcistan’da Kazbek Dağı'ndaydım. Orayı da sağ salim bitirdik ama burada böyle talihsiz bir kaza başımıza geldi. Ancak bir taraftan da seviniyorum kaya başka bir tarafıma çarpsaydı. Karnıma ya da kafama o zaman hayati tehlike yaşardım.ö

'AMBULANS UÇAK TALEBİMİZ VAR'

Ameliyat sonrası 2 ay yatağa bağlı kalacağını da ifade eden Doç. Dr. Avcıl, "Ailem burada değil. Buradaki ameliyat ardından buraya gelmeleri zor. O yüzden görev yaptığım Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama Araştırma Hastanesi'nde tedavimin yapılmasını istiyorum. Bu yüzden ambulans uçak talebimiz oldu. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum. Kendi hastanemde bir miktar daha rahat edeceğim. Ameliyat sonrasında zorluk çekiyorsunuz, 2 ay kadar ayaklarının üstüne basamıyorsun. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun, o yüzden ailemin yanında olmak istedim. Bu yüzden ambulans uçak talebim oldu. Uçak ayarlayabilirsek kendi hastaneme gideceğim. 'Bir doktorun en doğal hakkıdır' diye düşünüyorum, kendi hastanesinde kendi arkadaşlarıyla ameliyat olması. Buradaki doktorum da çok iyi. Ama sonrası dönem için çok sorun yaşayacağızö diye konuştu.

'KAZA GÜNLÜK HAYATTA DA YAŞANABİLİR'

Ameliyatının parçalı bir kırk olduğu için teknik olarak zor gözüktüğüne de değinen Avcıl şöyle dedi:

“Ayağım eski randımanıma kavuşursa tekrar dağcılık yapmak istiyorum. Bacağım izin verir mi bilmiyorum, eşim ve çocuklarım izin verir mi onu da bilmiyorum. Yaşadıklarım gözümü korkutmadı. Milyonda bir olacak bir kaza dağcılıkta bu. Hataya bağlı değil günlük hayatta da yaşayabilirsiniz. Araba çarpabilir, merdivenden düşebilirsiniz onun gibi bir şey. Çocuklar arayıp 'Baba dağa bir daha çıkmayacaksın' diye veryansın ediyorlar.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Doktor dağcının dağda yürürken görüntüleri

Dağcının düştükten sonra eşine bilgi vermesi anları

Helikopterle alınması

Dağcının hastane detayları

Dağcı ile röp. Haber: Aytekin KALENDER - Kamera: Arzu ERBAŞ RİZE-DHA ====================================== Birlikte yaşadığı kadın evin terk edince ölmeye kalkıştı ANTALYA'da birlikte yaşadığı Hilal isimli kadının evi terk etmesi nedeniyle bunalıma giren Cumali K.(25) falezler üzerinde intihar girişiminde bulundu. Yanında tabanca ve elinde alkol şişesi ile falezler üzerinde oturan Cumali K. uzun süren çabanın sonunda ikna edildi. Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, saat 9.30 sıralarında Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Cumali K. birlikte yaşadığı Hilal isimli kadının evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Falezler üzerinde, ayaklarını sarkıtarak alkol alamaya başlayan Cumali K.'yi görenler intihar etme ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cumali K.'yı ikna çabalarına başladı. Elinde alkol şişesi ve yanında bir tabanca bulunan Cumali K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere, kimseye bir zararının olmadığını, müziğini dinleyip, alkolünü aldıktan sonra ayrılacağını söyledi. Ama polis tehlikeli yerde bulunan Cumali K.'yı ikna çalışmalarına devam etse de sonuç alamadı. Yanında silah olması nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri geldi. Cumali K., 'yanımdaki silah mı sizi tedirgin ediyor' deyip silahı denize attı.

Özel harekat polislerinden biri silahını arkadaşına teslim ettikten sonra yeleğini çıkarıp, Cumali K.'nın yanına oturdu ve derdini anlatmasını istedi. Cumali K., "İşten çıkınca eve gittim. Hilal evde yoktu. İki bira aldım burada içiyorum. Polisi de seviyorum, siz benim ülkemin polisisiniz" dedi. Polisin telefonla ulaştığı Hilal, telefon hoparlöründen, "Aşkım seni seviyorum atlama, hemen geliyorum. Tamam geleceğim. Valizimi toplayıp geliyorum" dedi fakat Cumali K. ikna olmadı. Ayağa kalkan, arada falezlerden sarkan Cumali K., polislere hareketli dakikalar yaşattı. Cumali K., tedbir amaçlı denizde bekleyen deniz polisine silahı attığı yeri de gösterdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Cumali K., tanıdığı bir polisin yanına gelmesiyle falezlerden alındı. Cumali K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, silah deniz polisi tarafından çıkarıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Varyanttan geney görüntü

-İntihara kalkışan kişiden görüntü

-Özel harekatla aralarındaki diyaloğ

-Sahil güvenlikten görüntü

-Sahsın ikna edilip varyanttan alınışı