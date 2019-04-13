DHA YURT BÜLTENİ -6

Van'da 47 kilo 900 gram eroin ele geçirildi Van'da polis, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin sırt çantası ile park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada toplam 47 kilo 900 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi Serdar 1.Sokak'ta, yürüyen S.D.'yi şüpheli hareketleri üzerine durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan S.D.'nin sırt çantasını arayan polis, 36 paket halinde 18 kilo 200 gram eroin buldu. Şüpheli gözaltına alındı.

Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Esat Sokak'ta park halinde bulunan bir kamyonet de narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan aramada 39 paket halinde 29 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Kamyonetin sürücücü S.T. gözaltına alındı.

Toplam 47 kilo 900 gram eroinin yakalandığı 2 operasyonda gözaltına alınan S.D. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' ile 'Uyuşturucu Madde Nakletmek' suçlarından tutuklandı. Görüntü Dökümü

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-Arama yapılan komyonet

-Köpek arama yaparken

-Araç kapısını açılması

-Eroin paketlerini çıkartılması

-Eroin paketlerinden detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- ===================== Telefonda dolandırmak istedi, polis yakaladı Antalya'da telefonla aradıkları K.Y'yi, kendilerini polis olarak tanıtıp baskı altına aldıktan sonra yaklaşık 70 bin dolandırmak isteyen İ.A., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kendilerini 'polis' olarak tanıtan ve telefonla aradıkları K.Y'yi baskı altına alan dolandırıcılar, evde bulunan para ve ziynet eşyalarını eve gönderilen İ.A'ya verilmesini istedi. Dolandırılmak istendiğini anlayan K.Y, 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu polise bildirdi. Kısa süre içinde belirtilen adrese giden ekipler önlem aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, içinde 20 bin lira ve yaklaşık 50 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan zarfı alıp kaçmak isteyen İ.A.'yi yakaladı.

Sağlık kontrolü sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen İ.A'nın üzerinden çıkan para ve altınlar, K.Y'ye teslim edildi. İ.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüpelinin asaişden çıkarılışı

-Adliyeye sevki

-Emniyet dış plan 100 mb/// 55 mb HD Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA) ====================== Balkondan düşen kadın yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2.katın balkonundan düşen Fatma A., (40) yaralandı.

İnegöl ilçesinde Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında ikamet eden Fatma A., (40) hava almak için balkona çıktı. Bu sırada dengesini kaybeden kadın, balkondan beton zemine düştü. Yerde yatan kadını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen 112 ambulansındaki sağlık ekipleri, yerde yatan kadına ilk müdahaleyi burada yaptı. Müdahalenin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı.

Polis olayla alakalı soruşturma başlattı. Görüntü dökümü;

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-Yaralı kadından detaylar

-Olay yerinden detaylar Süre: 51 saniye, Boyut: 113 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) ===================== Böbrek nakli sonrası doya doya su içti Çanakkale'de 3 yıl önce yüksek tansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği tanısı konan Levent Ergin (34), böbrek nakliyle sağlığına kavuştu. Naklin ardından 5 litrelik su bidonundan kana kana su içen Ergin, "Diyaliz döneminde hep arkadaşlarıma, 'Nakli olayım, 20 litrelik damacanayı başıma dikeceğim' derdim. Bu hayalimi 5 litrelik su bidonunda gerçekleştirdim" dedi.

?Çan ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası, fabrika işçisi Levent Ergin, 3 yıl önce yürümede zorluk ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Levent Ergin'e yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği tanısı kondu. Tanının ardından diyalize girmeye başlayan Levent Ergin, nakil için 2 yıl önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Levent Ergin'e müjdeli haber, 22 Şubat'ta Yalova'dan geldi. Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen kişinin ailesi tarafından bağışlanan organlarından böbreği, bir gün sonra Çanakkale'de Levent Ergin'e takıldı. 3 saatlik başarılı bir operasyonla Ergin, sağlığına kavuştu.

Nakil olduğu gün arkadaşlarına 20 litrelik damacana ile kana kana su içme hayali olduğunu belirten Levent Ergin, "Diyaliz günleri tansiyonum düştüğü, sıvı çekildiği için çok zor bir gün geçiriyordum. Nakil olmanın en büyük güzelliği su içmek. Suya hasrettik, suya kavuştuk. Diyaliz döneminde hep arkadaşlarıma, 'Böbrek nakli olayım, 20 litrelik damacanayı dikeceğim' derdim. Bu hayalimi 5 litrelik su bidonunda gerçekleştirdim. Sağlığımıza kavuştuk" dedi.

'LEVENT BEY'LE 72'NCİ NAKLİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan ise, "3 yıldır doktor kontrolünde haftada 2 kez diyalize girerek hayatını idame ettiriyor. Bu da günlük hayatında zorluklara neden oluyor. Kendisi 2 yıl önce böbrek nakli olmak için merkezimize müracaat etti. Bu süre zarfında kendisine bir kez böbrek nakli çıktı. Telefonla arandı. Ama net bir iletişim kurulmadığı için gelemedi. O nakil şansını değerlendiremedi. Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın yakınları organlarını bağışladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri merkezimize ulaştı. Yapılan tetkikler sonrası Levent Bey'e böbrek nakli sırası geldiği için böbreği kendisine başarılı bir operasyonla taktık. 3 Saat süren bir operasyon sonrası böbrek hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Hastamız hala daha kontrolümüz altında. Tetkiklerini yaptırıyor. Merkezimizde Levent Bey ile birlikte 72'nci naklimizi gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesinden genel görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil merkezinde böbrek nakli operasyonundan arşiv görüntü.

-Böbrek nakli olan Levent Ergin'den genel ve detay görüntü.

-ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cabir Alan açıklama görüntüsü.

-Levent Ergin açıklama görüntüsü.

-Levent Ergin'in 5 litrelik su bidonuyla kana kana su içmesinden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) ================== Çocuklar uyuşturucu sattıklarını kabul etti, büyükler etmedi Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, suça sürüklenen çocuk sanıklar, uyuşturucu sattıklarını itiraf ederken, yaşları büyük olan sanıklar uyuşturucuyla ilgileri bulunmadığını iddia etti.

Geçen yıl Ekim ayında Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı. Ulualan'da yaşayan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütlen soruşturma kapsamında şüpheliler, 3 ay bıyunca fiziki ve teknik takip altına alındı. Drone da kullanılan takip sonunda 9 Ocak günü 14 adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburu'ndan 160 personelin katıldığı, narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, suça sürüklenen çocuklar M.K. (16), M.K. (16), Ş.K. (17), T.K. (17), H.K. (15) ve E.K. (16) ile İsmahan Kalbur (59), Mustafa Dağdaş (31), Şerife Nantu (46), Mustafa Kalburcu (57), Haydar Kalburcu (44), Suna Kalburcu (43), Şükrü Kalburcu (30), Turgut Kalbur (57) ve Ünal Kalburcu (41) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 'walkie talkie' denilen 2 telsiz, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 TL ve 5 Euro ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden H.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin, yoğun araç trafiği olan Ulualan Mevkii'nde uyuşturucu ticareti yaptığı, jandarma ekiplerini gördükleri zaman uyuşturucuyu evlerinin yanından geçen kanala attığı yönündeki ihbarlar üzerine Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddiaların araştırılması, varsa suç unsurlarına ait delillerin toplanması için sulh ceza hakimliğinden 'gizli soruşturmacı' ve 'teknik takip' kararı alındığı anlatıldı.

SORUŞTURMACILARA UYUŞTURUCU SATTILAR

Kararla birlikte Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlendirilen 2 gizli soruşturmacının yaptığı çalışmalar ile teknik ve fiziki takip sonucunda 12 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığının delillendirildiği aktarılan iddianamede, çalışmalar sırasında haklarında takip kararı alınmayan şüpheliler Turgut Kalbur, İsmahan Kalbur ve Şerife Nantu'nun da gizli soruşturmacılara uyuşturucu sattığı belirtildi.İddianamede, şüphelilerin geçen ocak ayında düzenlenen operasyonla gözaltına alındıkları ve sevk edildikleri sulh ceza hakimliği tarafından 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından tutuklandığı, şüphelilerin kasti suç işledikleri anlatılarak, cezalandırılmaları talep edildi.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar, suça sürüklenen çocuklar M.K., M.K., Ş.K., T.K. ve E.K. ile İsmahan Kalbur, Mustafa Dağdaş, Şerife Nantu, Mustafa Kalburcu, Haydar Kalburcu, Suna Kalburcu, Şükrü Kalburcu, Turgut Kalbur, Ünal Kalbur ve tutuksuz sanık H.K. katıldı.

İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından ifade veren H.K., "Babam cezaevinde, ben annemle kalıyorum. İddianamede belirtilen kişilere hap verdim. Kardeşlerime bakmak için mecburen böyle bir şey yaptım" dedi. Duruşmada ifadeleri alınan M.K., M.K., Ş.K. E.K. ve T.K. da uyuşturucu sattıklarını kabul etti. Çocuk tutuklular, uyuşturucuyu kendilerinin sattığını, ailelerinin veya akrabalarının ilgileri olmadığını iddia etti.

Sanıklardan İsmahan Kalbur cahil olduğunu ve okuma yazma bilmediğini belirterek, “Olay günü eve başka bir suçtan tutuklu bulunan oğlum İbrahim Kalbur'un birlikte yaşadığı C.B. geldi. Elinde bir poşet getirdi ve 'Bunu dışarıdaki adama ver' dedi. Ben de cahil olduğum için gidip verdim. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Çok pişmanım" dedi. Diğer sanıklar da uyuşturucuyla ilgileri olmadığını iddia ederek, suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.