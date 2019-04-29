DHA YURT BÜLTENİ-6

1)DÜĞÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLDÜ Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, düğünde halay çekerken tabancayla açılan ateşle vurulan İzzettin Doğan (37), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Bozova'nın Sızan Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen akrabalarının düğününe katılan İzzettin Doğan, halay çektiği sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla başında yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Doğan, yakınları tarafından otomobille Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İzzettin Doğan'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken jandarma, tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Cenaze aracından tabutun indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA-(DHA) 2)NAKLİYE FİRMASI SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, nakliye firması sahibi Ercan Sert (45), işyerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle Ercan Sert'i tabancayla yaraladığı öne sürülen Doğan H. (Hozat) (50) ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Olay, bugün saat 10.00 sıralarında Sümer Mahallesi Çal Caddesi'nde bulunan bir nakliyat firmasında meydana geldi. Doğan H., alacaklı olduğu Ercan Sert'in işyerine geldi. İşyerinde başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İddiaya göre Doğan H., tabancasıyla Ercan Sert'e ateş ederek yaraladı. Doğan H. daha sonra, otomobiliyle olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan Sert, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan H.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER İşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor “Üniversitelerin birinci görevi bilime katkı sağlamak” Mesleki Kütüphanede üniversite eğitimine ilk adım

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detaylar

- Polis ekiplerinden detayla

- Polis ekiplerinin inceleme yapması Haber- Kamera: Deniz TOKAT /DENİZLİ, (DHA) =================================================== 3)CEP TELEFONU İLE KONUŞMAK İÇİN MİNARE, AĞAÇ VE ÇATILARA ÇIKIYORLAR Kastamonu merkeze bağlı Alpagut Köyü sakinleri, köyde GSM hattı çekmediği için cami minaresi ile evlerin çatılarına veya ağaçlara çıkarak cep telefonuyla konuşabiliyor.

Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Alpagut Köyü'nde, GSM hatlarının çekmemesi, köy halkını sıkıntıya soktu. Vatandaşlar, yakınları ve arkadaşlarıyla iletişim kurabilmek için ya köy meydanında bulunan caminin minaresine ya da tepe noktalardaki ağaçlara ve evlerin çatılarına çıkıyor. Teknolojinin gelişmesine rağmen zor şartlarda telefon ile konuşabilen köylüler, bu durumun düzeltilmesini istedi. Köy Muhtarı Yunus Zalimoğlu, 2019 yılında olmalarına rağmen köyde cep telefonu ile konuşmadıklarını belirterek, "Bu konuda köyde yaşayan insanlar ve ben köy muhtarı olarak çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerden bu konuda destek bekliyorum. 450 aboneden imza toplayarak yaklaşık 1,5 yıl önce müracaatta bulunduk. Ama sorunumuz hala çözülmedi" diye konuştu.

Köy sakinlerinden İsmail Davarcı da köyde baz istasyonu olmaması nedeniyle GSM operatörlerinin sinyal seviyelerinin çok düşük olduğunu söyledi. Davarcı "Rahatsızlık geçirdim ve iletişim kuramadığım için traktörle gitmek zorunda kaldım. Ne ambulans çağırabiliyoruz ne de bir yetkiliye ulaşabiliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Telefonla konuşmak için ağaca çıkan köylü

-Ağaçtan inişi

-Caminin minaresinde telefonla konuşulması

-Köy sakinlerinden İsmail Davarcı'nın konuşması

-Çatıda telefonla konuşulması

-Köy Muhtarı Yunus Zalimoğlu'nun konuşması

-Köylülerden görüntü

-Detay Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) =================================================== 4)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Eyyüp Kılıç (38), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza, dün gece Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hamurkesen Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Eyyüp Kılıç'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada yaralanan Kılıç, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarma, kazadan sonra kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Adli tıp kurumu

- Cenaze aracın gelmesi

- Yakınlarının bahçede beklemesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-(ŞANLIURFA-DHA) ================================================= 5)YAVRU KARACAYI ÇOBAN KÖPEKLERİNDEN KÖYLÜ GENÇ KURTARDI Çanakkale'nin Çan ilçesi Halilağa köyünde çoban köpekleri tarafından sıkıştırılan ve köylü Cengiz Doğan (23) tarafından son anda kurtarılan yavru karaca, Milli Park yetkililerine teslim edildi.

Kazdağları'nın Kuzey yamaçlarındaki Halilağa köyü kırsalında yaşayan Doğan, kucağına alıp köye getirdiği karacayı Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik'e teslim etti. Şevik'in 8 aylık minik kızı Aymina ile yavru karacanın kısa süreli dostluğu ise görenleri neşelendirdi.

Yapılan ilk sağlık kontrollerinde herhangi bir yara tespit edilemeyen yavru karaca, Milli Parklar'daki bakımının ardından tekrar doğaya salınacak. Bulunduğu yere geri bırakılacak olan yavru karacanın, çıkaracağı seslerle annesine kavuşmasının bekleneceği, annesini bulamadığı takdirde ise yeniden koruma altına alınacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazdağlarından görüntü

-Yavru karacadan görüntü

-Yavru karacayı kurtaran Cengiz Doğan ve arkadaşlarından görüntü

-Yavru Karaca ile minik Aleyna'nın oynayışı Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) ================================================= 6)'SANAYİCİ, EKSPER VE BİLİRKİŞİ KRİZİ YAŞIYOR' Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, sanayi sektörünün hedeflediği ihracat rakamlarına ulaştıracak kredi ve fonların ekspertizlerce tıkandığını belirterek, "Bir eksper geliyor ve 100 liralık teminatınıza 50 lira yazıyor. Bankaya gittiğinizde bu teminatın 25 liraya düştüğünü gördüğünüzde, Kredi Garanti Fonu da uygulanmazsa sanayici hangi finansmanla üretim yapıp istihdama katkı sağlayacak? Eksper ve bilirkişi krizi yaşıyoruz" dedi. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, 2019 yılının 4 ayında sanayicinin mevcut durumunu değerlendirdi. Sanayicinin ihracatında artışa ihtiyaç olduğunu belirten Bahar, sanayinin ve üretimin Türkiye'nin en önemli kaynağı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Yaş sebze meyve, turizm ve sanayi ihracat potansiyellerini kıyaslayan Bahar, "Yaş sebze meyve ihracat rakamlarına bakıyoruz. 1,5 milyar dolar ihracatımız var. Hadi çıksın, bu ihracat 4 milyar dolar seviyelerini zorlayabilir. Turizmde 30 milyar dolarlık katma değer var. Bu rakam da çıksın 50 milyar dolar olsun. 2018 verilerine bakınca 106 milyar dolarlık bir sanayi ihracatından bahsediyoruz" diye konuştu.

106 milyar doları 500 milyar dolar seviyelerine taşıyacak potansiyelin Türk sanayi sektöründe olduğunu vurgulayan Başkan Bahar, hedefe ulaşmada yolu tıkayan bazı engellerle karşılaştıklarını söyledi. Kredi Garanti Fonu (KGF) ile sanayiciye sağlanan finansmanın yeniden sağlanması gerektiğine değinen Ali Bahar, devlet garantisiyle verilen KGF'lerde geri ödemesi iyi olan firmaların tekrar KGF'den faydalanmasının önünün açılması gerektiğini kaydetti.

'EKSPER VE BİLİRKİŞİ TERÖRÜNDEN SÖZ EDİYORUM'

Sanayicilerin eksper ve bilirkişilerden yana sıkıntı çektiklerinden yakınan Başkan Bahar, sanayicinin belinin büküldüğünü söyledi. Eksperlere verilen teminatın yarıya düşürüldüğünü, bankaya gidildiğinde 4'te 1 oranına indiğine vurgu yapan Bahar, şöyle konuştu:

"Eksper ve bilirkişi krizi yaşıyoruz. Eksper ve bilirkişi teröründen söz ediyorum. Bir eksper geliyor ve 100 liralık teminatınıza 50 lira yazıyor. Bankaya gittiğinizde bu teminatın 25 liraya düştüğünü gördüğünüzde, KGF de uygulanmazsa sanayici hangi finansmanla üretim yapıp istihdama katkı sağlayacak? Bu eksper olayının şeffaflaşması lazım. Sanayicinin gayrimenkulünün, makinesinin, bilançosunu doğru değerleyecek mekanizmaları ortaya koyabilirsek bu bile sanayicinin finansmana ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Sanayici elinde gayrimenkulü, üretim yaptığıyla, bilançosuyla bir bankaya gittiğinde 4'te bir finansman bulabiliyor. Sanayici yaptığı yatırımı değer olarak gösteremiyor." Görüntü Dökümü:

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- Organize sanayi yönetim binası dış plan görüntü

- RÖP: Ali Bahar (AOSB Başkanı)

- Organize sanayi drone görüntü

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, (DHA) ================================================= 7)OMBUDSMAN MALKOÇ, MUHTAR VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARIYLA BULUŞACAK Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, yarın saat 14.00'te Adana'daki muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşup, şikayet ve tekliflerini dinleyeceklerini belirterek çözülmesi gereken sorunları raporlar halinde ilgili kurullara ileteceklerini bildirdi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, bir dizi ziyaret ve fikir alışverişi için geldiği Adana'da ilk olarak Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Demirtaş'la bir süre sohbet ettikten sonra basın açıklaması yapan Şeref Malkoç, Adana'nın tarım, sanayi ve insan zenginliğiyle Türkiye'de örnek illerden biri olduğunu söyledi. Hedeflerinin, kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak olduğunu vurgulayan Şeref Malkoç, "Eğer Türkiye'de hak arama kültürü arzu ettiğimiz düzeyde gerçekleşirse, yerelde veya geneldeki sorunların önemli bir kısmının çözüleceğini düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin, kuruluşunun 100'üncü yılına ilişkin hedefleri var. Bu hedeflerden en önemlisi dünyada ilk 10 ülke arasına girmek. Bunu hep beraber yapacağız" dedi.

Yarın saat 14.00'te muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yapacakları toplantıda şikayet ve teklifleri dinleyeceğini kaydeden Malkoç, şunları söyledi:

"Valimiz, il müdürleri, belediye başkanları ve yerel yönetimlerin amirleriyle olacağız. Serbest kürsü kurup sivil toplum kuruluşlarından, muhtarlardan, Adana'nın sorunlarıyla ilgili derdi, şikayeti veya teklifi olanları dinleyeceğiz. Yerelde halledilmesi gereken konuları hem belediye başkanlarımız hem de valiliğimize ifade edeceğiz. Onun dışında Ankara'dan halledilmesi gereken sorunlarla ilgili bizim yapacaklarımızı biz yapmaya çalışacağız ama bakanlık düzeyinde veya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde çözülmesi gereken sorunları da raporlar halinde ilgili kurullara ileteceğiz. Bütün hedefimiz ve umudumuz, Türkiye'deki zenginliklerin, refahın artması, adaletine katkıda bunmak ve dünyanın en iyi kamu hizmetlerini sunabilecek hizmetleri temin etmektir. Bunu hep beraber yapacağız."

Görüntü Dökümü:

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- Heyetin görüntüsü

- Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması

- Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'un konuşması

- Detaylar Haber:Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA, (DHA) 8)AMATEM'E YATMAK İSTEYEN GENÇ İNTİHARA KALKIŞTI İzmit'te borçlarının olduğunu ve AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyen I.Ç.C. (30), yaya köprüsüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polisin ikna ettiği genç karakola götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde İzmit D-100 Karayolu üzerinden sahile yaya ulaşımını sağlayan Turgut Özal Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün korkuluklarından bir kişinin sarktığını görenler, polise haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, köprünün altında hava yastığı açarak önlem alırken polis I.Ç.C'yi ikna etmek için görüşme yaptı. Çalıştığı iş yerinden çıkarıldığını, bin 500 TL borcunun olduğunu ve bağımlılıktan kurtulmak için AMATEM'de tedavi görmek istediğini söyleyen I.C.Ç., polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık çabası sonucunda bulunduğu yerden alınarak karakola götürüldü.

İntihar teşebbüsü sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. I.Ç.C.'nin daha önce de uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak amacıyla AMATEM'de yattığı, ancak tedavisini yarım bıraktığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- I.Ç.C.'nin köprü üzerinde görüntüsü

- Polislerin ikna çalışmaları

- İtfaiyenin önlem alması

- Gencin bulunduğu yerden alınması

- Detay HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ================================================= 9)TARİHİ MURAT KÖPRÜSÜ’NÜN ÇEVRESİ TEMİZLENDİ Muş’ta Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) üyeleri, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Tarihi Murat Köprüsü çevresinde temizlik çalışması yaptı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Tarihi Murat Köprüsü’nde çevre temizliği yapan AHBAP üyeleri, çevre kirliliğine dikkat çekti. Tarihi Murat Köprüsü’nde bir araya gelen yaklaşık 20 gönüllü, proje kapsamında piknikçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak, nehir kenarını çöplerden arındırdı. Tarihi köprüye gelen yerli ve yabancı turistlerin çöp yığınlarıyla karşılaşmaması için çalışma başlattıklarını söyleyen AHBAP gönüllüleri, günün sonunda onlarca torba çöp topladı.

Anadolu Halk ve Barış Platformu üyesi Ceylan Yıldırım, “Muş’un tarihi yerlerinden biri olan Murat Köprüsü’nde çevre temizliği yaptık. Amacımız bir farkındalık oluşturmaktır. Bu Türkiye genelinde başlatılan bir etkinlik. Türkiye genelinde farkındalık oluşturabilmek adına bugün burada onlarca torba çöp topladık. Murat Köprüsü Muş için önemli bir tarihi mekândır. Biz projemizi burada uygulamak istedik. Çünkü buraya gelen ziyaretçiler oluyor. Geldiğimizde buralar çok kirliydi. Şu anda her yer çöpden arındırıldı. Ziyaretçilere çok güzel bir mekan bıraktık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Anadolu Halk ve Barış Platformu üyelerinin çevreye dağılmasından detay

- Üyelerin çöp aramasından detay

- Üyelerin çöp toplamasından detay

- Çöplerin poşet ve torbalara doldurulmasından detay

- Birlik içerisinde çöp toplama ve arayışından detay

- Çöplerle doldurulan poşetlerden detay

- Halk ve Barış Platformu üyesi Ceylan Yıldırım Röp.

- Halk ve Barış Platformu üyesi Merve Çetinkaya Röp. Haber-Kamera: Muhammed MARAL / MUŞ, (DHA) =================================================== 10)TEKE YÖRESİ MÜZİK TOPLULUĞU'NDAN İLK KONSER BURDUR'da yeni kurulan Teke Yöresi Müzik Topluluğu ilk konserini verdi. Bünyesinde kentte görevli öğretmenlerin yer aldığı 16 kişilik Teke Yöresi Müzik Topluluğu ilk konserinde MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda izleyicilerle buluştu. Koro ve solo olarak Burdur türkülerinin seslendirildiği konser izleyicilerden tam not aldı. Konser sırasında Burdur yöresi halk oyunlarından örnekler sunuldu. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kına gecesi de canlandırıldı.

Topluluğun kurucusu ve şefi emekli öğretmen Peyami Yengin, topluluğu kurma çalışmalarının Faruk Sayın ile birlikte 4 ay önce başladığını söyledi. Yengin, "Teke yöresi Burdur ve çevresini içine alıyor. Burdur Teke yöresinin merkezi olarak bilinir. Bu toplulukta koroda yer alan 8 kadın arkadaşımızdan 4'ü müzik öğretmeni 4'ü diğer branşlarda öğretmen. Saz ekibimizde ise 2 öğretmen 2 de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi arkadaşımız var. Topluluğumuzda yöre müziğimizin enstrümanlarını barındırıyoruz. Amacımız öncelikle Burdur müziği sonra da Ege müziğini geniş kitlelere yaymak, en doğru şekilde icra etmek" dedi.