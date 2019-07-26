DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

1)GÜVENLİ BÖLGE, SURİYELİLER İÇİN UMUT KAPISI OLACAK SURİYE Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon ve güvenli bölgenin tüm Suriyeliler için umut kapısı olacağını söyledi. Cuma, güvenli bölgenin oluşturulmasıyla binlerce kişinin yeniden topraklarına döneceğini, bunun için de Fırat’ın doğusundaki teröristlerin yok edilmesi gerektiğini kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Cerablus ile Azez arasındaki 4 bin kilometrekareyi aşkın bölge güvenli hale geldi. Bölgede çatışmalar nedeniyle zarar gören alanların tadilatı ile altyapısının Türkiye desteği ile düzenlenmesinin ardından oluşan huzur ortamı ile binlerce kişi zorunlu olarak göç ettiği topraklara yeniden döndü. Suriye’de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye’ye sığınan Suriye Türkmenleri’nin bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Türkmen Meclisi de kısa süre önce faaliyetlerini Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden arındırılan Çobanbey kentine taşıma kararı aldı. Çobanbey kentine taşınan meclis savaş nedeniyle zorunlu olarak göç ederek Türkiye’de yaşamını sürdüren Türkmen ve diğer Suriyelilerin ülkeye yeniden dönmesi için çalışmalara başladı. Suriyelilerin geri dönüşünü teşvik etmek için Çobanbey bölgesine taşınan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, TSK tarafından düzenlenen harekâtlar ile teröristlerin yok edilerek bölgenin huzura kavuşturulduğunu hatırlatarak, “Harekatların ardından özellikle Türkmenler dönmeyi düşünmeye başladı. Son zamanlarda işadamlarımız ve topluma katkıları olabilecek insanlar gelmeye başladı. Artık bölgede üretim ve istihdam imkânı olacak. İstikrarı sağlayan faktörler burada bir araya gelmeye başladıö dedi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile güvenli hale gelen bölgelere birçok insanın geldiğini ve huzur bulduğunu anlatan Cuma, “Artık bu bölgede kalkınma düşüncesi başladı. Suriye Türkmen Meclisi olarak insanlarımızın yanında olmak için ve bu bölgede artık siyaset yapmak için buradayız. Tarih boyunca bu bölgede Türkmenler toplumsal barışın anahtarı olmuştur. Bölgedeki istikrarı güçlendirmek ve daha ileri taşımak için kararımızı aldık ve meclisimizi buraya taşıdık. Artık bölgedeyiz ve Suriye’nin siyasi, ekonomik her alanında sahada olacağız. Birçok insanımız bizim bu kararımızın ardından Suriye’ye geri döndü ve yatırım yapmaya başladı. Bizim buradaki varlığımız birçok insanın geri dönüşünü de teşvik edecek. Biz yıllardır yaşadığımız bu bölgeyi kimseye bırakmayacağız. Burada yapacağımız çalışmalar tüm Suriye’ye örnek olacakö diye konuştu.

GÜVENLİ BÖLGE TÜM SURİYELİLERE UMUT KAPISI OLACAK

İç savaş nedeniyle Türkiye veya farklı ülkelere zorunlu olarak göç eden insanların geri dönecekleri alanların da genişletilmesi gerektiğini anlatan Muhammed Vecih Cuma, bunun için Fırat’ın doğusunun teröristlerden arındırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Fırat’ın doğusunda yer alan alanların terör örgütlerinden temizlenmesi ve güvenli bölge oluşturulmasının Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandıracağını dile getiren Cuma, şöyle konuştu: “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde binlerce insan yaşamını sürdürüyor. Ancak hala zorunlu göç nedeniyle Türkiye veya farklı ülkelerde olan insanlarımızın geri dönmesi için bu bölge yetersiz kalıyor. Güvenli bölgelerin kapasitesini artırmamız gerekiyor. Bunun için Fırat’ın doğusuna geçilmesi gerekiyor. Menbiç ve Fırat’ın doğusuna geçilmezse birçok insan artık dönemeyecek. Bu insanların geri dönmesi için o bölgede PKK, PYD, YPG veya farklı isimlerle bulunan teröristlerin yok edilmesi gerekiyor. Güvenli bölge tüm Suriyeliler için bir umut kapısı olacak. Çünkü bahsettiğimiz bölge geniş ve zengin bir bölgedir. Fırat’ın doğusundaki Arap aşiretleri de aslında bizi bekliyorlar. Arap aşiretlerin akrabalarının büyük kısmı hala Türkiye’de ve bunların büyük kısmı dönüşe hazırlar. Bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra insanlar bir araya gelecekler vatanlarını tercih edecek ve koruyup huzura kavuşturacaklar.

TÜRKMEN İŞ ADAMI, TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMINI SURİYE’YE TAŞIDI

İç savaş nedeniyle evlerini terk ederek Türkiye’ye sığınan binlerce Suriyeli de TSK harekâtlarının ardından terör örgütlerinden temizlenerek huzura kavuşan topraklarına geri döndü. Ülkelerinin huzura kavuşmasıyla doğduğu topraklara geri döndüklerini anlatan Suriyeliler, bu durumdan mutlu olduklarını ifade ederken zorunlu göçleri sırasında kendilerine yönelik misafirperverlikten ötürü Türkiye’ye minnettar olduklarını ifade etti. Bölgenin güvenli hale gelmesinin ardından birçok Suriyeli iş insanı da yatırımlarını Suriye’ye taşımaya başladı. İç savaşın ardından Gaziantep’e yerleşerek tekstil fabrikası kuran ve yıllık 29 milyon dolarlık ihracat yapan iş insanı Adnan İbo, Suriye’nin normalleşmesine katkı sunmak için fabrikasını Çobanbey bölgesine taşıma kararı aldı. Ülkesine getirdiği tekstil makinelerinin aktif hale gelmesi için fabrika binası kurma hazırlığı süren Adnan İbo, “İnsanlarımıza katkı sunmak ve geri dönüşleri destekleyip, yatırımcılara örnek olmak amacıyla Gaziantep’teki imalathanemizi doğup büyüdüğümüz toprağımız olan Çobanbey bölgesine taşıdık. Kısa süre içerisinde fabrika binamızı tamamlayarak faaliyet üretime başlayacağız. İlk etapta en az 70 kişiyi istihdam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda kapasite artırarak istihdam edeceğimiz insan sayısında da artışa gideceğiz. Buradaki insanlara istihdam sağlayarak ülkede normalleşmeye ve ekonomiye katkı sunmayı hedefliyoruzö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Meclis Başkanı ile röp.

- İş insanı Adnan İbo ile röp.

- Kurulumu yapılan tekstil fabrikası

- Fabrikadaki tekstil makineleri

- Çobanbey sokakları

- Sokaklardaki insanlar ve açık işylerleri

- Genel ve detay görüntüler ( Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: Uğur CAN, Hasan DÖNMEZ-GAZİANTEP-DHA) ======================================================== (GENİŞ HABERİ) 2)İZMİR'DE PALET DEPOSUNDA YANGIN İzmir'in Bornova ilçesi Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasının üretim ve depo alanında yangın çıktı. Kısa sürede deponun tamamını kaplayan alevlere, itfaiyenin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü'nden takviye gelen ekipler de müdahale etti, helikopterler de söndürme çalışmalarına katıldı. Alevlerin, yakındaki diğer palet, kimya ve plastik fabrikalarına sıçraması önlendi. Bu arada barınakta kalan 80 köpek ise dumandan etkilenmeleri üzerine farklı bir alana alındı. Bornova Pınarbaşı 7405/1 Sokak üzerinde bulunan ahşap palet fabrikasının (Foçalı A.Ş.) depo ve üretim bölümünde, bugün saat 09.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp ahşap malzemenin tutuşmasıyla deponun tamamını kapladı. Fabrika çalışanlarının yanı sıra çevredeki işyerlerinde çalışanların da ilk müdahaleyi yaptığı yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Polis ekipleri çevre emniyetini alırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Polisin güvenlik önlemi alıp sivil araç geçişine kapattığı bölgede itfaiye ekiplerinin bir bölümü, ilk olarak yangının diğer palet, kimya ve plastik fabrikalarına sıçramaması için önlem aldı. Özel kimyasalların karıştırıldığı köpüklü sıvının da kullanıldığı söndürme çalışmalarında, Orman Bölge Müdürlüğü'nden de takviye ekipler gönderildi. Alevlere havadan da söndürme helikopterleri ile su bırakıldı. Ekiplerin çabalarına rağmen, depo tamamen yandı. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Çevredeki diğer işletmelere sıçrama ihtimali kalmayan ve çok küçük bir noktada süren yangını söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Söndürme çalışmaları sırasında Bornova Kaymakamı Fatih Genel ile Belediye Başkan Vekili Yahya Yıldız da bölgeye gelip yetkililerden bilgi aldı.

HAYVANLAR KURTARILDI

Bu arada yangın yerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan Bornova Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne ait barınakta kalan 80 köpek, dumandan etkilenmemeleri için daha güvenli olan farklı bir alana alındı. Görüntü Dökümü

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- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mehmet CANDAN - Umut KARAKOYUN - Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA) ======================================================== 3)TATİL DÖNÜŞÜ KAZA: ANNE ÖLDÜ, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU YARALI Karaman'da tatilden dönen ailenin otomobili, buğday yüklü TIR'a arkadan çarpıp, mısır tarlasına uçtu. Kazada, Tuba Coşkun (33) öldü, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı. Muğla'daki tatilin ardından Coşkun ailesi, Mersin'deki evlerine dönmek için otomobille yola çıktı. Feza Güven Coşkun (34) yönetimindeki 34 BGD 467 otomobil, saat 08.00 sıralarında Karaman- Konya karayolunun 35'inci kilometresine geldiğinde Ferdi Metin (32) yönetimindeki 42 GY 751 plakalı buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, mısır tarlasına uçtu. Kazada sürücü Feza Güven Coşkun, eşi Tuba ve çocukları Rüzgar (6) ile Yağmur Coşkun (1) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Tuba Coşkun, sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Feza Güven Coşkun ile çocukları ise ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Rüzgar Coşkun'un da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR şoförü Ferdi Metin de kazadan yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden detay

- Yaralıların acil servise alınması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA) ===================================================== 4)BOZCAADA'DA AYA PARASKEVİ GÜNÜ AYİNİ Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin yaptı. Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada'dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı. Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da kutsal Aya Paraskevi Günü dolayısıyla ayin düzenledi. Tarihi manastırda, ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

AYA PARASKEVİ PANAYIR

Efsaneye göre, Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşık kız, arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istermiş. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşurmuş. Onlar kavuşamamışlar ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.

Görüntü Dökümü

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-Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayininden genel ve detay görüntü. Haber-Kamera: Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA) ===================================================== 5)15 GÜNDÜR EVİN DAMINDA YAŞIYORLAR Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 5 kişilik Çal ailesi, bütçelerine uygun kiralık ev bulamayınca, toprak damlı tek katlı evin damında yaşamaya başladı. 15 gündür eşi ve 3 çocuğu ile birlikte tüm yaşamlarını damda geçirdiklerini söyleyen Kemal Çal (41), yetkililerden yardım bekliyor. Yüksekova'da, PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016 tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu' başlatıldı. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü 78 günde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalarda, ilçedeki birçok ev ve iş yeri gibi 3 çocukları olan Kemal ve Rugeş Çal'ın kiralık olarak yaşadığı ev de zarar gördü. Bunun üzerine Kemal Çal, eşi ve yaşları 1, 4 ve 6 olan çocukları ile birlikte kardeşinin Esenyurt Mahallesi'nde bulunan 2 odalı kiralık evine yerleşti. Yaklaşık 2 hafta önce yaşadıkları bu ev için de yıkım kararı verildi. Evsiz ve çaresiz kalan Çal ailesi, bu kez de kardeşinin ailesi ile birlikte yaşadığı evin damına taşınmak zorunda kaldı.

Çobanlık yaparak geçimini sağlayan ancak ailesinin durumu yüzünden bu işini de bırakmak zorunda kalan Çal, yetkililerden yardım bekliyor. Ev eşyalarının tamamını dama çıkardıklarını ve 15 gündür tüm yaşamlarını burada sürdürdüklerini anlatan Çal, "20 gün önce yetkililer gelerek evi boşaltmamızı istedi. Biz de mahalleleri dolaşarak ev aramaya başladık. Ev bulamayınca ortada kaldık. 15 gün önce kaldığımızı evi yıkmaya geldiler. Biz de evdeki eşyalarımızı alarak ağabeyimin evinin damına taşıdık. Toz toprak içinde 3 çocukla korku içinde yaşıyoruz. Bütçemize uygun ev bulamayınca da çaresiz kaldık" dedi. Görüntü Dökümü

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-Çal ailesinin toprak bir evin damına yerleşmesi

-Eşyalarını tozdan temizlenmesi

-Yıkılan eski evlerinden detaylar

-Beşikte bebeğini uyutan anne

-yemek yapması

-Kemal ve Rugeş Çal ile röp

-Damdan detaylar

-Yıkılan evlerinin içinde dolaşması

-Çevreden detaylar Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) ======================================================== 6)VAN GÖLÜ İÇİN 300 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİLER

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Van'a gelen 130 aktivist, Van Gölü'nün çevre temizliğine dikkat çekmek için, 300 kilometre pedal çevirdi. Van Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından bir süre önce ilan edilen 'Van Gölü Havzası Farkındalık Günleri' etkinliklerine Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen aktivistler de destek veriyor. Kent merkezinde biraraya gelen 130 aktivist, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Avrupa Bilgi Merkezi öncülüğünde düzenlenen bisiklet turuna katıldı. Van'ın Gevaş ilçesinden başlayan bisiklet turu, Bitlis'in Ahlat ve Adilcevaz ilçeleri ile Van'ın Erciş ilçelerine kadar sürdü. Van Gölü sahillerinde 4 gün boyunca 300 kilometre pedal çeviren aktivistler, Van'a ayrı bir güzellik katan Van Gölü'ne herkesin sahip çıkması gerektiği söyledi. Bisiklet turuna çıkan Engelsiz Pedal Derneği Üyesi Erdal Karakoç, temiz bir Van Gölü için gerekli kanunların çıkmasını istediklerini söyledi. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de, "Amacımız Van Gölü'nün doğal güzelliğini, tarihini ve kültürel özelliğini insanlara tanıtmak ve farkındalık oluşturmak. 130 bisikletle buradayız. Antalya'dan, Eskişehir'den ülkemizin birçok ilinden katılım gerçekleştiren gönüllülerimiz var. 450 kilometrelik bir yolu katedeceğiz. Bugün 300 kilometreyi tamamlayıp, Erciş'e geldik. Buradan Muradiye Şelalesi'ne uğrayıp, oradan da Van'a geçip turumuzu tamamlayacağız."dedi.

Görüntü Dökümü

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-Aktivistlerin bisiklet turundan genel ve detaylar

-Aktivistlerle röportaj

-Detaylar