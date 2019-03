DHA YURT BÜLTENİ -8

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçireceğini ve bu süreçte yatırımların önünün açılacağını belirtti. Üretimde yerlileşmeye önem vereceklerini belirten Varank, "Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'dan hava yolu ile Sivas'a geldi. Bakan Varank ilk olarak Sivas Valiliğini ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Varank'a, Sivas Valisi Salih Ayhan Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle hazırlanan posta pulunu hediye etti. Bakan Varank daha sonra Hasan Canpolat Toplantı Salonunda düzenlenen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi Projesinin protokol törenine katıldı. Törene ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da katıldı. SİVAS KADIN AÇIK CEZAEVİ ŞEHİR MÜZESİ OLDU Protokol töreninde konuşan Bakan Varank, "Bakanlığımız bu projeye cazibe merkezlerini destekleme projesi kapsamında 10 milyon liralık bir katkı sağlayacak. Her şehrin karakteristiğini, kimliğini yansıtan binaları, sembol yapıları vardır. Yerel kültürün izlerini burada bulursunuz ve yaşanmışlıkları, tarihi dokuyu bu sayede hissedebilirsiniz. İşte Hamidiye Mektebi de Sivas açısından sembol yapılardan bir tanesi. 117 yıl önce Sivas Valisi Reşit Akif Paşa tarafından 2'nci Abdülhamit Han adına yapılan bu bina 1961 yılından itibaren yarı açık cezaevi olarak kullanılıyor. Biz bu tarihi yapı ve çevresini aslına uygun bir şekilde inşallah restore edeceğiz. Sonraki aşamada da burayı yaşayan bir müze haline dönüştürmek istiyoruz. Böylece bu yapı geleneksel el sanatlarını da içeren şehir ve sanayi müzesi olarak hizmet verecek. Müzede sergi alanları, satış mağazaları, kilim atölyesi, Sivas tarağı atölyesi, Sivas bıçağı atölyesi ve geleneksel müzik aletleri yapım atölyesi gibi uygulama alanları oluşturacağız. Ziyaretçilerimiz müzeyi gezerken bu uygulama atölyelerinde geleneksel el sanatlarını tecrübe etme imkanı yakalayacaklar. Ayrıca genç ve kadın girişimcilerimiz içinde burada eğitim programları düzenleyeceğiz. Sonuçta ilimizin turizm potansiyelini geliştirme adına önemli bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Proje, Valiliğimiz öncülüğünde bakanlığımızın finansal destekleri ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansının koordinasyonunda yürütülecek" dedi. Bakan Varank ayrıca Kangal köpeği ile ilgili planlanan projeye de destek vereceğini söyledi. Konuşmanın ardından Bakan Varank ve Vali Salih Ayhan projenin protokolünü imzaladı. Bakan Varank daha sonra Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. '4 MİLYARLIK SERMAYE YATIRIMINI DESTEKLEDİK' Bakan Varank, daha sonra Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) konferans salonunda düzenlenen 'Sivas Sanayici Buluşması' programına katıldı. Burada iş adamlarına seslenen Bakan Varank, AK Parti hükumetlerinin, 16 yıldır aynı şevk ve heyecanla, dur durak bilmeksizin çalıştığını belirterek, "Her bir ilimizin potansiyelini keşfetmesi, hatta bu potansiyeli daha da ileriye taşıması temel önceliğimiz oldu. İlimizin sanayisi, devletçe sunduğumuz desteklerin etkin bir biçimde kullanılmasıyla gelişti ve güçlendi. 16 yılda 700'e yakın firmaya teşvik belgesi vererek, 4 milyarlık sermaye yatırımını destekledik. Tek başına sadece bu teşvikler sayesinde, 15 bin vatandaşımıza yeni iş imkanlari oluşturduk" dedi. 'AMAÇ TÜRK SANAYİSİNE KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE ÇAĞ ATLATMAK' Üretimde kapasite artışları kadar, üretilen malların katma değeri ve rekabetçilik seviyesinin önemli olduğunu belirten Bakan Varank şöyle dedi: "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde 2 önemli önceliğimiz bulunuyor. Yatırım teşvik mevzuatımızı revize edeceğiz. Bu kapsamda tüm illerimizin üretim kabiliyetlerini dikkate alıp, teşviklerden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacağız. Amacımız katma değerli üretim öncülüğünde bir büyümeyi gerçekleştirmek. Yerli kaynaklarımızdan en ideal şekilde yararlanıp, üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz. Ancak bu sayede döviz kurlarındaki dalgalanmaların, üretime olan etkisini en aza indirebiliriz. Yakında açıklayacağımız yerlileştirme ürün programı bu ihtiyaca bir çözüm niteliğindedir. Programla birlikte, desteklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. Enerjiden sağlığa, imalattan yazılıma pek çok sektörde üretim potansiyelimizi yukarılara taşıyacağız. Tabi yerli katma değer konusunda; hem üreticinin hem de tüketicinin farkındalığının yüksek olması şart. Buradan hareketle hem yerli ürünü üreten, hem de bunu kullananın kazançlı çıkacağı bir mekanizma kurguluyoruz. Nihai amaç Türk sanayisine katma değerli üretimle çağ atlatmak. Ülkemizin ihtiyacı olan bu yapısal dönüşümü inşallah hep birlikte başaracağız." 'ATILIMLARA TAM ODAKLANACAK BİR TÜRKİYE OLACAK' Yapılan hizmetleri durdurmak isteyen kesimlerin olduğunu anımsatan Bakan Varank şöyle devam etti: "Ülkemizin bu yürüyüşünü durdurmak isteyenlerin varlığını hatırlattığımızda birileri rahatsız oluyor. Bizim gafletle hareket etmemizi, tehditleri umursamamamızı, yürüyüşümüzün değerinin farkında olmamamızı istiyorlar. Bunları yapanlar çok açık bir şekilde aklımızla alay ediyorlar. Şu son 6 yılda ülkemizde yaşananları, bize yönelik saldırıları hiç yaşanmamış gibi göstermeye niyetliler. Sanki bu ülkede şehirlerimiz terör eliyle işgal edilmeye kalkılmamış, sınırımızın etrafına terör koridoru oluşturulmaya çalışılmamış, 15 Temmuz'da tankla, tüfekle F-16 ile irademiz gasp edilmeye çalışılmamış gibi davranıyorlar. Sanki Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpası, 6-8 Ekim olayları hiç yaşanmamış gibi davranıyorlar. Biz saf değiliz. Bugüne kadar bunlarla mücadele eden biz olduk. Ne biz hedeflerimizden vazgeçtik ne de ülkemize bu saldırıları yapanlar bir köşeye sindi. 31 Mart seçimlerinden sıkıntısız bir şekilde çıkacak olan Türkiye, 4,5 yıl seçimsiz bir dönem geçirecek. Sanayicimiz, girişimcimiz, vatandaşımız önünü görecek. Yatırımlar artacak. İstihdam yükselecek. Reformlara, dönüşümlere, atılımlara tam odaklanacak bir Türkiye olacak." Bakanın konuşmasınının ardından program soru cevap şeklinde basına kapalı olarak devam etti.

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Yaşlılar Haftası dolayısıyla kentteki yaşlılar, down sendromlu çocuklar ve sevgi evlerine kalan çocuklarla kahvaltıda bir araya geldi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonundaki kahvaltıya Vali Hasan Şıldak, eşi Fatma Nur Şıldak, Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve eşleri de katıldı.

Hasan ve Fatma Nur Şıldak, Bucak'ta yaşayan 107 yaşındaki Mümüne Uyarcan ve 74 yaşındaki oğlu Ahmet Niyazi Ayarcan ile aynı masada oturdu. Vali Şıldak ve eşi, Uyarcan'ın elini öpüp, sağlık diledi.

Vali Hasan Şıldak, "Yaşlı tabirini sevmiyoruz. Tecrübeli büyüklerimizle bugün birlikteyiz. Duygulanıyorum aslında, burada bulunanlar üzerine titrediğimiz büyüklerimiz ve küçüklerimiz. Toplumumuzun değer ölçüsü büyüklerimize sahip çıkmak. Yaşlılarımızı bir kenara koymuyoruz. Onlar bizim yanımızda olmaya devam ediyor. Bir sofrada buluşuyoruz. Her zaman yanlarındayız. Küçüklerimiz ise bu gelenek, görenek ve değer yargılarımızla yetişiyor, büyüyor. Down sendromlu çocukları olan aileleri de her zaman takdirle anıyoruz. Onları toplumun içinde tutup, yarınlara hazırlıyorsunuz. Hep beraber inşallah bu tablo bize umut veriyor. Ülkemizin geleceği açısından batı toplumlarında olmayan bize özgü bu değerleri yaşatma ve bizi sıkı sıkı bir arada tutma, birlik ruhunu yaşatma anlamında bu faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Vali Şıldak ve eşi masaları tek tek gezerek katılanlarla sohbet etti.

Bolu'da oturan emekli radyoloji uzmanı doktor Ahmet Niyazi Ayarcan, annesinin kahvaltıda çay ve çökelek yediğini, öğle yemeğinde tarhana çorbası, pilav, kuru fasulye, nohut yediğini, yumurta ve süt içmediğini, yoğurdu sadece katı gıda maddeleriyle yediğini anlattı. Kendisinin Bolu'da oturduğunu, annesini ise Ramazan ayı dolayısıyla almaya geldiğini aktaran Ayarcan, "Ramazan ayını yanımda geçirecek. Bayramda getireceğim" diye konuştu.

Sevgi evlerinde kalan öğrenciler de Mümüne Uyarcan'ın elini öperek bir süre sohbet etti.