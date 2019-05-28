DHA YURT BÜLTENİ-8

1)ÖNCE BOŞANDIĞI EŞİNİ, ARDINDAN KENDİNİ VURDU ELAZIĞ'da Hamit Özçelik (37), otomobiline binmeye ikna edemediği boşandığı eşi Çınar Karakaya'yı (29) tabancayla omzundan vurdu. Özçelik, ardından aynı silahı göğsüne dayayıp, ateşledi. Yaralanan ikili, hastanede tedaviye alındı.Olay, bu sabah Doğukent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hamit Özçelik, 1,5 yıl önce boşandığı eski eşi Çınar Karakaya'yı evinden çıktığı sırada otomobiline bindirmek istedi. Karakaya, araca binmeyince, aralarında tartışma çıktı. Özçelik, üzerindeki tabancayla eski eşini omzundan vurdu, ardından aynı silahı göğsüne dayayıp, tetiği çekti.

Yaralanan Karakaya ve Özçelik, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Çınar Karakaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hamit Özçelik'in durumun ağır olduğu ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Görüntü Dökümü

----------

- Polislerin otomobili incelemesinden görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 12 MB

====================================================== 2)LÖSEMİ HASTASI ZOZAN'IN BABASI: KIZIMI YAŞATMAK İSTİYORUM HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 4 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Zozan Öğmen'in ailesi, kızlarının sağlığına kavuşabilmesi için yardım bekliyor. Kendisi de şeker ve kalp hastası olan Nedim Öğmen, "Kızımın hastalığı nedeniyle ayrı bir odasının olması lazım. Ama bizim kaldığımız şartlar çok kötü. Kızımı yaşatmak istiyorum" dedi.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Kamışlı köyünde oturan Nedim ve Raife Öğmen çiftinin 5 çocuğundan biri olan Zozan, 4 yıl önce yaşadığı bir rahatsızlık nedeniyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde operasyon geçirdi. Operasyonun ardından Zozan'a, lösemi teşhisi konuldu. Son 2 yıldır Van ve Ankara'daki hastanelerde tedavi gören Zozan'ın ailesi, maddi olarak çok zorlandıklarını ve yetkililerin kendilerine yardım edilmesini istedi.

Kendisinin de kalp ve şeker hastası olduğunu ve sürekli ilaç kullanmak zorunda kaldığını belirten Nedim Öğmen, "Kızımın lösemi hastası olduğunu sonradan öğrendik. Çenesinin altında çıkan bir mantardan dolayı hastaneye gitmiştik. Bu mantar sürekli büyüyordu. Van ve Ankara’ya gittik. Doktorlar bize korkmamamız gerektiğini, bademcik olabileceğini söyledi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan operasyondan bir ay sonra bu defa da ense kısmında mantar çıktı. Daha sonrada kızımın lösemi olduğunu öğrendik" dedi.

Çok zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Nedim Öğmen, "Evim toprak ve küçük. Evde 2'si erkek, 5 çocuğumuzla yaşıyoruz. Oda sayımız da az. Kızımın hastalığı nedeniyle ayrı odası olması gerekiyor. Bu onun hastalığı için şart. Fakat maddi durumum hiç yok. Değil ayrı odası, kaldığımız evin şartları bile uygun değil. Ben kızımı yaşatmak istiyorum. Herkesten destek bekliyorum" dedi.

Anne Raife Öğmen ise kızlarını iyileştirmek için ellerinden geleni yaptıklarını, fakat maddi durumlarının çok kötü olduğunu söyledi. Öğmen, "Kızım bu şartlarda iyileşemez. Daha iyi bakmak için ayrı bir odasının olması şart. Hiçbir imkanımız yok. Evimizin arka tarafı da çöktü. Herkesten yardım bekliyoruz" diye konuştu.

Kanserle Mücadele Derneği'nin Yüksekova temsilcisi Hasan Tarla, aileyi ziyaret etti. Aileyi birkaç defa ziyaret edip yardım yaptıklarını, fakat bunun yetersiz olduğunu belirterek, herkesin Öğmen ailesine sahip çıkmasını istedi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Aileden detaylar

-Lösemi hastası Zozan'dan detaylar

-Uzun saçlı resime bakıp hasret gidermesi

-Baba Nedim Öğmen ile röportaj

-Anne Raife Öğmen ile röportaj

-Kanserle mücadele dernek Başkanı Hasan Tarla'nın konuşması

-Lösemi hastası Zozan ile Babası dışarda el ele dolaşması

-Genel detaylar Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- ==================================================== 3)ÇAYDA YENİ ORGANİK GÜBRELEME MODELİYLE 3 KAT FAZLA VERİM ELDE EDİLDİ DOĞU Karadeniz'de, yapılan çay tarımında yıllardır kullanılan kimyasal gübrenin yerine TEMA Vakfı tarafından oluşturulan örnek bahçelerde yeni bir organik gübreleme modeli uygulandı. Kimyasal gübrenin zararlarından toprağı korumayı amaçlayan uygulama ile otları kesilen, kazılan ve tarım kireci ile işlendikten sonra geriye kalan lif, sap ve tozlarından oluşan çay atıklarının serildiği deneme bahçelerinde, 3 kat fazla verim elde edildi. Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan çay tarımında 1970'li yıllardan itibaren uygulanan kimyasal gübre sonucu asitleşme oluşan topraklarda verim kaybı yaşanmaya başladı. Çaykur tarafından 10 yıldır yürütülen proje ile kademeli olarak organik tarıma geçiş çalışması başlatıldı, 40 bin dekara yakın arazide organik çay tarımına geçildi. Bölgede tartışılan ve zarar veren kimyasal gübrelerden toprak yapısının arındırılmasını amaçlayan organik çay üretimi için çalışma yürüten TEMA Vakfı, 'Her Dem Toprak İçin Projesi' başlattı. Vakıf tarafından Rize'nin Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'nde 1,5 dönüm üzerinde oluşturulan örnek bahçelerde yeni bir organik gübreleme modeli uygulandı.

VERİM 3 KAT ARTTI Kimyasal gübrenin zararlarından toprağı korumayı amaçlayan uygulama ile otları kesilen, kazılan ve tarım kireci ile işlendikten sonra geriye kalan lif, sap ve tozlarından oluşan çay atıklarının serildiği deneme bahçelerinde, kimyasal gübre kullanılan bahçelere göre 3 kat fazla çay verim elde edildi. Dekarda 600 kilogram yaş çay yaprağı hasadı yapılan çay tarımında, bu rakam bin 700 kilogramı aştı. TEMA Vakfı'nın 1,5 dönüm uygulama bahçesinde kimyasal gübre verilen alanda ise ürün rekoltesi düştüğü gözlendi. Örnek bahçelerde 5 aylık uygulamanın sonuçlarını gören üreticiler, yeni üretim modeline yöneldi. Üreticiler, çay bahçelerinde yeni metodu uygulamaya başladı. Uygulamanın bölgeye yayılması halinde çay tarımında 80 yıldır kullanılan kimyasal gübreden vazgeçilmesi gündeme geldi. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Özer, toprak sağlığının önemini akademik çalışmalarla desteklediklerini belirterek "Bu toprakların değil 70 yıl, 700 yıl daha verimli üretken kalmasının yolu toprağın sağlığın korunması ile olur. Dekarda 600 kilogram yerine, 1700 kilogram yaş çay hasadı yapıldı. Hiçbir kimyasal yok, her şey yerli ve milli. Doğanın, toprağın gücünü harekete geçirmek yeterli. Çay tarımı 70 yılda bölgenin kaderini değiştirdi, göçü, yoksulluğu önledi, ekonomik, sosyal gelişimin dinamiği oldu. Türk halkı dünyada herkesten daha çok sevdi çayı. Bu topraklardan nice 70 yıllar daha çay, bereket fışkırması için toprağı verimli ve üretken kılmak zorundayız" dedi.

Doğuş Çay Yönetim Kurulu Üyesi Harika Karakan Batallı da, "Bu uygulamada biz de taşın altına elimizi koymak istedik. 3 yıldır bu projeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu projenin devam etmesini istiyoruz. Burada fark, doğal, organik gübre kullanarak verimliliği iki katından fazla arttırmış olduk. Burada bir farkındalık yaratarak; çiftçilerimize, üreticilerimize bahçeleriyle ilgilendikleri zaman verimin nasıl artacağını göstermiş olmak. Çok basit uygulamalar ile hem kendi gelirleri artacak, hem de gelecek nesilleri bu çay tarımından faydalanacak" diye konuştu. Görüntü Dökümü

-------------------

-Çay tarlası detayları

-Üretici detayları

-Tema Vakfı Temsilcisi Nevzat Özer konuşması

-Harika Karakan Batalı konuşması

-Detaylar Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA ==================================================== 4)VAN GÖLÜ KENARINDAKİ ÇÖPLÜK KALKACAK, SEYİR TERASI OLACAK VAN'ın önemli turizm merkezi olan ve binlerce turisti ağırlayan Akdamar Adası'nın karşı kıyısındaki 25 yıldır çöplük olarak kullanılan alan, kaldırılıp yerine seyir terası oluşturuluyor. Gevaş İlçesi'nin yeni Belediye Başkanı Murat Sezer'in ilk icraatı olan proje ile çöplük alanı, artık insanların gelip piknik yapabileceği ve Van Gölü ile Akdamar Adası'nın doyumsuz manzarasını izleyebilecekleri bir yere dönüşüyor.

Van Gölü'nü ve tarihi turistik bir mekan olan Akdamar Adası'ın terası konforunda görebilmeyi sunan Gevaş İlçesi'nin Karataş bölgesi, nihayet şehir çöplüğü olmaktan kurtuluyor. Gevaş Belediyesi, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Karataş'taki çöplüğün kaldırılıp düzenlenmesi için Van Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini alarak yoğun bir çalışma başlattı. Van Gölü'nü ve sunduğu doyumsuz manzarayı büyük bir ayıptan kurtaracak olan çalışmanın en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, çöplerin taşınmayacağını, çevre mühendislerinin yaptığı çalışmayla bölgenin yeniden düzenlenip kurtarılacağını ve hak ettiği seyir tepesine dönüştüreceklerini söyledi. Belediye Başkanı Sezer, çöplük alanının çiçek ve ağaçlarla yeşillendirileceğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu bölge yaklaşık çeyrek asırdır Gevaş'ın ve çevre köylerinin çöp alanı olarak kullanılmış. Görüntü kirliliği olarak da çok ciddi bir hasarlara neden olmuş. Buraya gelen turistler ise ciddi anlamda şikayette bulunup, dile getirmişler. Fakat bugüne kadar bir çözüm bulunmamış. Biz Gevaş Belediyesi olarak bu alanı ıslah edeceğiz. Van Gölü'nü ve Akdamar Adası'nı daha güzel bir görünüme kavuşturacağız. Bu alanların daha aktif kullanılması için çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyemizin de katkılarıyla alanı ıslah edip, çiçeklere ve ağaçlara bürünmüş yeşil bir atmosfere kavuşturacağız. Burası turistlerin yoğun olarak kullandığı bir bölge. Turistler Gevaş ilçemize geldiğinde ilk olarak gördükleri manzara da bu kötü görüntüydü. Bizim amacımız, bu kötü görüntüyü ortadan kaldırıp, hak ettiği görünüme kavuşmasını sağlamaktır" dedi.