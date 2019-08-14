DHA YURT BÜLTENİ - 8

Sokak ortasında tekme toka birbirlerine girdiler Düzce’de şehir merkezinde karşı karşıya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı.

Olay sabah saatlerinde Kültür Mahallesi Spor Sokak’ta meydana geldi. Spor Sokak girişinde karşı karşıya gelen iki grup önce konuşmaya başladı. Aniden birbirlerine vurmaya çalışan iki grup arasındaki kavga yola kadar taştı. Birbirlerine tekme tokat vuran gençleri etrafta bulunan vatandaşlar ayırdı. Vatandaşların araya girmesi ile ayrılan gençler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Görüntü Dökümü

------------

Kavga eden gençlerinin birbirlerine vurmalarının görüntüsü (Vatandaş kamerası)

Dosya adı dzckavga Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ===================== Suların çekildiği Cihanbeyli Göleti'nde balık ölümleri Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tarımsal sulamaya katkı sağlayan Cihanbeyli Göleti'ndeki suların çekilmesiyle balıklar, telef olmaya başladı.

Cihanbeyli'de, 1987 yılında tarımsal sulamada kullanılmak üzere yaptırılan Cihanbeyli Göleti, aşırı sıcakların ardından sularının çekilmesiyle bataklığa döndü. Göletteki balıklar ise kıyıya vurmaya başladı. Çevre sakinleri, göletin kısa sürede suyunun çekildiğini, kıyıya vuran balıkların kokusunun da rahatsız olduklarını belirtti. Telef olan balıklar, bölgedeki kuşlara yem oldu.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kuruyan gölden görüntüler

-Telef olan on binlerce balığın görüntüsü

-Detaylar Haber-Kamera:Mehmet YILMAZ/CİHANBEYLİ (Konya), (DHA)) =================== Tuz gölünde bayram yoğunluğu Ankara, Konya ve Aksaray sınırının kesiştiği bölgede kalan Tuz Gölü'ne, Kurban Bayramı tatilinden dönüşe geçenler akın etti. Ziyaretçiler, manzaranın fotoğrafını çekip, çıplak ayakla suda yürüdü.

Kapalı havza özelliği olan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamasının yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Kurban Bayramı tatilinden dönenlerin uğramasıyla Tuz Gölü, kalabalıklaştı. Yerli- yabancı turistlerin ilgisini çeken göle gelenler, sığ olduğu için çıplak ayakla suyun içinde gezebiliyor. Bazı ziyaretçiler, ayak hastalıklarına iyi geldiği söylenen tuzlu suda ayaklarına ve vücutlarına masaj yapıyor.

Ziyaretçilerden Dursun Baltacı, "Ailemle Tuz Gölü'nü gezmeye geldik. Şu an burası adeta yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Uzak Doğu'dan gelen turistleri de gördük. Tuz Gölü'nün harika doğal yapısı var" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------

- Tuz gölüne vatandaşların gelişi

-Yerli ve yapancı turistlerden detaylar

- Dursun Baltacı röp Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA)) ================== Otomobilin önüne ayı çıktı Bartın’ın Ulus ilçesi Kumluca-Kozcağız yolunda gece saatlerinde bir otomobilin önüne çıkan ayıyı cep telefonu ile kaydedildi.

Kumluca’dan Kozcağız Beldesi’ne giden bir otomobilin Akbaş köyü mevkiinde önüne ayı çıktı. Otomobilde bulunanlar cep telefonuyla, ormandan yola çıkan ayıyı görüntüledi. Otomobilin önüne ayı çıkmasının ardından cep telefonu ile kayıt yapan vatandaşın yoldan çekilmesi için ayıya bağırması dikkat çekti. Yaklaşık 200 metre otomobilin önünde koşan ayı daha sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu. Görüntü Dökümü

---------

Yolda koşan ayıdan görüntü

Ayıyı görüntüleyen kişinin bağırması ve konuşmaları HABER: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) ==================== Ağustos sıcağında kar keyfi Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, Kar Dünyası'nda eksi 2 derecede kar keyfi yaşıyor.

Antalya Aquarium içerisinde bulunan Kar Dünyası, her yıl farklı konseptleriyle binlerce kişiyi ağırlıyor. Kar Dünyası'nda teknolojik cihazlarla yağdırılan suni kar ziyaretçilere bot üzerinde kayma ve kartopu oynama imkanı veriyor. 10.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olan merkeze özel kar elbisesiyle giriliyor. 24 saat soğuk havanın muhafaza edildiği merkez, çocuklardan büyük ilgi görüyor. Her yaştan kişinin geldiği merkezde turistler bot üzerinde kayarak eğleniyor, birbirleriyle kartopu oynayarak keyifli dakikalar geçiriyor. Antalya'da hava sıcaklığının 40 derece hissedilmesiyle sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler, eksi 2 derecede kar keyfi yaşayarak serinliyor.

BUZDAN HEYKELLER

Merkezin genel müdür yardımcısı Okan Gürses, “Dışarıda hava 40 dereceyken burada eksi 2 derecedeyiz. Demre, Myra, Attalos, Abdal Musa, Mustafa Ertuğrul, 3 Kapılar gibi Antalya efsanelerini anlatan çeşitli buzdan heykellerimiz bulunuyor. Fotoğraf çekebilmek için değişik tematik alanlar da oluşturduk. Buz heykelleri 6 ayda bir revize ediyoruz. Buz Dünyası'nda, yılda 150-200 bin civarında misafir ağırlıyoruz. Antalya Aquarium'un ağırladığı ziyaretçi sayısı da 600 bin civarında. Yaz sezonu biraz daha hareketli geçiyor. Kış sezonunda genellikle okul gruplarımız, iç pazar dediğimiz acentelerin getirdiği ziyaretçilerimiz oluyor" diye konuştu.

'KIZIMI DIŞARI ÇIKARMAK ÇOK ZOR OLACAK'

Kurban Bayramı dolayısıyla Fethiye'den Antalya'ya tatile gelen ve eğlence merkezini ziyaret eden Erhan ve Emine Gümüşcan çifti, küçük kızları Ekin'i gezdirmek için geldiklerini söyledi. Kar kayak pistinde kızıyla

birlikte kayan Erhan Gümüşcan, "Kızımız çok mutlu oldu. O burayı çok sevdiği için onu dışarı çıkarmak çok zor olacak. Ortam çok güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Konyaaltı seyir terasından sahil görüntüsü

- Denizde yüzenlerden detaylar

- Kayalıklardan detay

- Sahil genel görüntüsü

- Kar Müzesi'nden detay görüntü

- Mont giyenlerden detaylar

- Kar Müzesi'nin içindeki buz heykellerden detaylar

- Ziyaretçilerden detay

- Kayanlardan detay görüntüler

- Çocuklardan detay

- Heykellerle fotoğraf çekenlerden detay görüntüler

- Röp 1: Erhan ve Emine Gümüşcan Çifti

- Röp 2: Okan Gürses 544 MB /// 04.59" HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ================= Yangın, camiye zarar verdi Hakkari'nin Derecik ilçesinin Samanlı köyündeki cami, yangın nedeniyle büyük zarar gördü. Irak sınırının sıfır noktasında bulunan camideki yangın itfaiye, jandarma ve köy sakinlerinin yoğun çabaları sonucu söndürüldü.

Samanlı köyü merkezinde bulunan 2 minareli camide saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Caminin pencerelerinden dumanların yükseldiğini gören bir köylü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Samanlı köyüne itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımıyla cami içindeki yangın, kısa sürede söndürüldü. Elektrik tesisatından çıktığı düşünülen yangın nedeniyle halı ve cami içindeki birçok malzeme büyük zarar gördü. Köylüler camilerinin bir an önce onarılması için yetkililerden yardım istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangın çıkan cami

-Söndürme çalışmaları

-Zarar gören camiden ve halılardan detaylar

-Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarından detaylar Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA) - ================== Kanyondaki salıncaktan dereye düştü Ordu'nun Çamaş ilçesinde bulunan Budakdere kanyonunda, salıncakta sallanan bir kadın, salıncağın bağlı olduğu ağacın kırılmasıyla dereye düşerek ölümden döndü. Olay cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Olay Ordu'nun Çamaş ilçesine bağlı Budakdere kanyonunda meydana geldi. Serinlemek amacıyla kanyona giren vatandaşlar yüzerek eğlenirken, bir kadında derenin üzerinde bir ağaca bağlı olan salıncakla sallanmaya başladı. Bir süre salıncakta sallanan kadın, salıncak iplerinin bağlı olduğu ağacın ikiye bölünmesiyle suyun içine düştü. Olayın şokunu yaşayan kadın yara almadan kurtulurken, deredekiler de ikiye bölünen ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Görüntü Dökümü

-------------

-Salıncakta sallanan kadından görüntü (cep telefonu)

-Ağacın kırılıp dereye düşmesinden görüntü (cep telefonu)

Süre: 34 Saniye Boyut:80 MB Haber: Nedim KOVAN-ORDU-DHA ==================== Kemer'den dönüşe geçen yerli tatilcilere çay ve lokumlu mola Antalya'nın Kemer ilçesinde bayramın son günü olması dolayısıyla trafik yoğunluğu başladı. Yolda uygulama yapan jandarma ekipleri durdurdukları araçların sürücülerine kısa süreli molalar verdirerek, onlara çay ve lokum ikram etti. Jandarma timleri drone ile yaptıkları kontroller sonrası kural ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Kurban Bayramı tatilini Kemer'de geçiren yerli tatilciler, dönüşe başladı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Yaşam için kısa bir mola' adlı projesi kapsamında araçları durdurarak, sürücüler ve yolculara çay ve lokum ikramında bulundu. Molada yoğun bayram trafiğinin sürücüleri beklediği belirtilerek, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

DRONE İLE YOL KONTROLÜ

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise Beldibi Mahallesi D400 karayolu üzerinde, termal kamera özelliğine sahip, gece ve gündüz kontrol yapabilen 'skyranger micro iha' drone ile hareketli hedefleri yakınlaştırma özelliğini kullanarak, sürücüler ve araçta bulunan yolcuların takibini yaptı. Trafik kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayanlar tespit edilerek, uygulama noktasında bulunan Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timlerine bildirildi. Kural ihlali yapanlar jandarma tarafından durdurularak, haklarında cezai işlem yapıldı.

Drone ile yapılan uygulamada 175 araç kontrol edilirken, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 2 araç sürücüsüne telefon kullanmaktan, 3 araç sürücüsüne ise geçme kurallarına uymamaktan dolayı toplam 1499 lira cezai işlem uygulandı. Öte yandan durdurulan tüm araç sürücülerine ve araçta seyahat edenlere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

'MOLALAR GERÇEKTEN HAYAT KURTARACAKTIR'

Jandarma tarafından araçları durdurulan ve çay ikramında bulunulan Kutun ailesi, projeden dolayı ekipleri kutladı. Sürücü Aykut Kutun, "İstanbul'da yaşıyoruz. Kumluca'ya geldik, akraba ziyaretleri için. Dönüş yolu başladı. Tatilimiz bayram süresinceydi. Çocuklarımızla tatili burada yaptık. Jandarma ekipleri sağ olsunlar bizleri durdurdu. Kısa bir hatırlatmayla hayatımızı kurtaracak önlemleri anlattılar. Çay ikramları oldu. Lokum ikramları oldu. Çok teşekkür ederiz. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu uygulama gerçekten çok iyi. Çünkü sürücü kendini bilemiyor. Bir an önce gitmek istiyor ama bu 5-10 dakikalık molalar gerçekten hayat kurtaracaktır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.