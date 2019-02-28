DHA YURT BÜLTENİ -9

Savcı, halı saha tartışmasında 14 öğretmeni gözaltına aldırdı iddiası (2)

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: OLAY BİR ÖĞRETMEN OLARAK BİZİ ÜZMÜŞTÜR Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde halı saha tartışmasında 14 öğretmenin savcı tarafından gözaltına aldırılmasına tepki gösterdi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çermik'te öğretmenlerimize yönelik yaşanan olay bir öğretmen olarak bizi üzmüştür. Adalet Bakanlığımız tarafından gerekli işlemler başlatılmıştır. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması temennimizdir. Öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran da yaptığı ikinci paylaşımla, duyarlılıkları nedeniyle Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) teşekkür etti. Safran, "Diyarbakır'daki olayla ilgili, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere HSK'nın hassas ve duyarlı davranışına teşekkür ederiz. Bu tür olayların tekerrür etmemesi temennisiyle..." paylaşımında bulundu.

DİYARBAKIR,(DHA) ================== Cami anonsuyla yakalanan dolandırıcılar tutuklandı Ankara'daki özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminde şehit olan Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan babası Süleyman Kuru'yu dolandırıp, muhtarın fark etmesi üzerine camiden yapılan anonsla yakalanan İsmet K. ve Cemal Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün, ilçeye bağlı Pekmezci köyünde meydana geldi. Darbe girişimi şehidi Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'nun evine gelip, kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 kişiden biri, "Hırsızlıktan dolayı bir miktar paranın senin evde saklandığı iddiası var. Evindeki tüm parayı getir. Sendeki paralarla çalınan paraların seri numaralarını karşılaştıracağız" yalanını söyledi. Bunun üzerine Süleyman Kuru, evindeki 9 bin TL'yi dolandırıcılara verdi. Bu sırada dolandırıcıların geldiği taksiye yaklaşan köy muhtarı, sürücüye kime geldiğini sordu. Sürücünün şüpheli cevaplar vermesi üzerine muhtar, yanlarına gelerek, araca binmek isteyen ikiliye de kime geldiklerini sordu. Bunun üzerine panikleyen dolandırıcılar, araca binmeyip, koşarak, kaçtı.

CAMİDEN ANONS YAPILDI, MAHALLELİ YAKALADI

Muhtar, cami imamına minareden anons yaptırarak, 2 dolandırıcı olduğunu ve yakalanmaları için herkesin sokağa çıkması gerektiğini duyurdu. Bunun üzerine aramaya çıkan mahalle sakinleri, 9 bin TL ile kaçan 2 kişiyi portakal bahçesinde, tırmandıkları ağacın tepesinde yakaladı. Mahallelinin ağaçtan indirdiği İsmet K. ve Cemal Ç.'nin üzerinden, şehit babasından aldıkları paralar çıktı. Süleyman Kuru'ya parası teslim edilirken, dolandırıcılar da ihbarla gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K. ve Cemal Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

'TÜM ŞEHİTLERİ İSTİSMAR ETTİLER'

Şehit annesi Esma Kuru, oğlunun adını kullanılarak, dolandırıcılık yapanların tüm şehitlere saygısızlık yaptığını belirterek, "Önce bana telefon ettiler. Biri, bana 'Ben komutanım' dedi. 'Ben komutanı tanıyorum' dediğimde, 'Biz başka komutanız' dedi. 'İstihbaratçıyız' dedi. Ben de 'Sizin dolandırıcı olmadığınızı nereden bileyim?' deyince 'Teyzem senin gibi iyi kalpli olanları dolandırıyorlar' dedi. Bana 'Bir kuyumcu soyulmuş paraları altınları sizin evdeymiş. Gelip paraları alıp kontrol edeceğiz sonra da iade edeceğiz' dediler. Sonra bunlar başımıza geldi. Benim oğlumun adını kullanarak, tüm şehitleri istismar ettiler" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit babasının konuşması

- Şehit annesinin konuşması

- Evden detay görüntü

- Ağaçtan detay görüntü

- Muhtarın konuşması

- Camiden detay

- Camideki görevlinin anons yapması

- Zanlıların fotoğrafları SÜRE: 05'50" BOYUT:645 mb Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA) =================== 6 yaşında hayatını kaybeden İbrahim, 5 kişiye umut oldu İzmit'te beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki İbrahim Nerminer'in ailesi, çocuklarının organlarını bağışladı. Küçük İbrahim organ bekleyen 5 kişiye umut oldu.

20 Şubat akşamı İzmit Yenidoğan Mahallesi'ndeki evinde baş ağrısı şikayetiyle uyanan Neslihan ve İshak Nerminer çiftinin oğlu İbrahim Nerminer, daha sonra kusmaya başladı. Ailesinin 112 Acili arayarak yardım istediği minik İbrahim'in ambulans eve gelmeden önce solunumu durdu. Eve gelen acil sağlık ekibi, 6 yaşındaki çocuğu evde 20 dakika boyunca müdahale ederek hayata döndürdü. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, burada Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde 7 gün boyunca tedavisi devam eden minik İbrahim, dün gece beyninde pıhtı oluşması sonucu fenalaştı. Hemen doktorlar tarafından müdahale edilen küçük çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Nerminer'in ailesi çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Küçük çocuğun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından böbrekleri, kalp kapakçığı ve karaciğeri İstanbul'daki hastanelerde, korneası ise Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yatan bir hastaya nakledildi.

Küçük çocuğun organlarının bağışlanması hakkında konuşan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, "Maalesef talihsiz bir olay yaşandı. Bizim hastanemizde çalışan İshak isimli elektrikçi bir arkadaşımızın oğlu, 20 Şubat tarihinde baş ağrısı ardından baygınlık geçirip acile getiriliyor. Hastanemizde gerekli değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma alındı. 20 Şubat'tan beri yoğun bakımda gerekli destek verilmeye çalışıldı ama beyin ölümü gerçekleşti maalesef. 6 buçuk yaşında bir çocuğumuz. Çok üzücü bir durum. Ama aile hastanemizin personeli, çocuğunun organlarının başka kişilere umut olmasını istediği için bu talihsiz olaya rağmen çocuklarının organlarını bağışladılar. Çocuğun böbrekleri, korneası, kalp kapakçığı ve karaciğeri çeşitli kişilere umut olacak." dedi.

Prof.Dr. Zafer Cantürk, İshak Nerminer'in hastanede çalışan bir kişi olarak organ nakli bekleyen hastalara umut olmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Tabii bu üzücü olay bizi de derinden etkiledi. Çok sevdiğimiz İshak kardeşimiz çok çalışkan bir kardeşimiz. Maalesef böyle talihsiz bir olay gerçekleşti. O bu talihsiz olay ile hastanede çalışan biri olarak birilerine umut olmak için bu olayı pozitife çalışmış olmalarından dolayı ben hastalar adına onlara başsağlığı diliyorum. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yavrumuza da Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle talihsiz olaylar meydana gelmez ama bu olayların organ nakli konusunda insanlara bir umut olması açısından da vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum"

İbrahim Nerminer'in cenazesi bugün Yenidoğan Köprübaşı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Köseköy Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.