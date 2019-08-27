DHA YURT BÜLTENİ - 9

Mardin Valisi Yaman: Hiçbir dönemimizde kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmemiştir

HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturma nedeniyle görevinden alınmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, kayyum yönetimi döneminde belediye hakkında yapılan iddialara yanıt verdi. Yaman, "Mardin Büyükşehir Belediyesi ve başkanı olarak bizim dönemimizde hiçbir dönemimizde kişiye özel yüksek meblağlı bir hediye verilmemiştir. Bu ne bizim devlet geleneğimizde nede büyüklerimizin böyle bir şeye ihtiyaçları vardır. Onlar da zaten böyle bir şeyi kabul etmezler. Bu tamamen iftiradır" dedi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan Ahmet Türk'ün gündeme getirdiği ve sosyal medyada yer alan 'Mardin'e gelen Cumhurbaşkanı ve bakanlara hediyeler alındı' iddialarıyla ilgili konuştu. Yaman, "Şehre gelen heyetlere zaman zaman bu şehirde üretilen telkari gibi ürünler, rozetler sembolik olarak veriliyor. Bunlar da çok yüksek meblağlar değil. Bundaki amaç terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmak, teröre destek veren unsurlara destek vermek ve bir şekilde terör adına itibar suikastı yapmaktır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Söylenen her şey yalan ve yanlış. Oradaki faturaların hepsi heyetlere verilen sembolik hediyeleri ihtiva eden faturalardır. Ekinde teklif mektupları onaylar var. Bunların hepsi de Sayıştay tarafından hem de mülkiye başmüfettişliği tarafından incelendi. Türkiye’de en az ödeneği kullanan büyükşehir belediye başkanvekiliyim. Bu da teftiş raporunda var. Devlet büyüklerimize hiçbir özel hediye verilmemiştir. Zaten görülecektir. Bir algı yapılıyor. Bu algıda dosya tamamen verilse ortaya çıkacak" dedi.

'ZİYARETLERDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR KAMUOYUNA YANLIŞ AKSETTİRİLİYOR'

Vali Yaman, bazı bakanların esnaf ziyareti sırasında çekilen fotoğrafların kamuoyuna yanlış aksettirildiğini, HDP'li Ahmet Türk'ün, görevden alınmasının ardında bu iddiaları gündeme getirdiğine dikkat çekerek, “O dönemde bunlar söylenmedi. O dosyalar incelendiğinde hiçbir devlet büyüğümüze ve başta Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanlığımız ve diğer bakanlarımız olmak üzere hiçbir özel hediye yoktur. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın bölgeye olan ilgisi ile 1,4 trilyon yatırım yapıldı. Bölgede huzur hakim. Bu bazılarını rahatsız etti. Birkaç gündür kamuoyunda bir algı yürütülmeye çalışıyor. Şimdi şunu söylemek lazım bölgeye gelen devlet büyükleri, sivil toplum kuruluşlarını, esnafı, kanaat önderlerini evlerinde iş yerlerinde ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerde çekilen fotoğraflar kamuoyuna yanlış aksettiriliyorö diye konuştu.

'HDP'LİLERİN İŞTEN ÇIKARDIĞI ŞEHİT YAKINLARI DÜN İTİBARİYLE İŞLERİNE BAŞLADI'

HDP'li Ahmet Türk yönetimi döneminde belediyeden çıkarılan şehit yakınları, terörist cenazeleri ve evlerinin ziyaret edildiği konularına da değinen Vali Yaman şunları söyledi:

"Malum örgüte müzahir olan siyasiler buraya geldiklerinde terörist cenazelerini, teröre destek vererek kurum ve aileleri geziyorlar. Hiç bundan kendileri bahsetmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız teveccüh gösterdiler bakanımız da onayladı, 19 Ağustos itibari ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Görevden alınan ve akrabası olan 8 kişi ve kendi onlarca kişiyi işe almıştı. Bunları işten çıkardım. Gariban işçileri şehit ailelerini ve yakınlarını işten çıkarmıştı. Bunları dün itibari ile işe başlattık. Hiç ihtiyacı olmayan tek özelliği belediye başkanın soyadını taşıyan ve akrabası onlarca kişiyi de görevden aldık. Yine belediyenin şirketine 22,5 yılla yargılanmış cezaevinden çıkmış şahsı getirmiş onu da görevden aldık. Artık Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde teröre destek veren hiçbir unsuru belediyede barındırmayacağız. Halkın vergilerinden sağlanan bütçe halka harcanacak diye söyledik. Bundaki amaç, terörle olan mücadeleyi sekteye uğratmaktır. Bir şekilde bu insanlara işe alacaksın, bu şehre dikili bir ağacı bile yok. 3 yıldır buradayım sadece konuşuyor. Şehrin hiçbir ortak organizasyonunda bulunmuyor. Şehrin ne milli ne dini bayramlarında var. Bu 5 aydır bu evraklar elindeydi madem sıkıntı vardı neden söylemedin. Görevden alındın. Çünkü örgüt büyük bir kalesini kaybetti. Sen Mardin Büyükşehir belediyesinde çalışan işçinin mesaisine göz dikeceksin, Nusaybin ve ilçelerde kendi araçlarına talimat verecek çukurlar açacaksın alt yapıyı darmadağın edeceksin. Dağda akrabası olanları belediyede işe alacaksın. Bir algı yürütülüyor. Ne bu algıya müsaade edeceğiz ne de söyledikleri doğru. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak teröre müzahir unsurlar artık barındırılmayacak. Bu vatandaşın belediyesinde onlarla birlikte güzel çalışmalar yapacağız.ö

HEDİYE ALIMLARINA İLİŞKİN VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Mardin Valiliği'nce, Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara hediyeler verildiğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Mardin'i ziyaret eden devlet büyükleri ile birlikte gelen heyetlere sembolik hediyeler verildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında devlet büyüklerimize ve İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden hediyeler aldığına dair kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya yönelik asılsız haberlerin yer aldığı görülmüştür. İlimizi ziyaret eden, devlet büyüklerimize hiçbir zaman kişiye özel hediye takdimi olmamıştır. Şehrimizi ziyaret eden devlet büyüklerimizle birlikte gelen heyetlere ilimizde üretilen ve şehrimizin kültürünü ve tarihini sembolize eden tanıtan sembolik hediyeler verilmiştir. Ayrıca adı geçen işyeri sahibinin babasının daire başkanı yapıldığına ilişkin yalan haberler yer almıştır. M. Ata Altun isimli personel emeklidir ve hakkında yeni bir işlem yapılmamıştır."

'İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, BELEDİYEYİ HİÇBİR ŞEKİLDE ZİYARET ETMEMİŞ'

Bakan Soylu'nun Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni hiçbir şekilde ziyaret etmediği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Terörle mücadele gelinen son noktada güven ve huzur ortamı sağlanmıştır. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ilimizde yapılan terörle mücadele ve operasyonlar ile huzur sağlanan ve vatandaşlarımızın yüzünün güldüğü ortamda esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelmiştir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun yaptığı bir esnaf ziyaretinin fotoğrafının kullanılması ahlaksızlıktır. Yapılan her türlü iş ve işlem denetime tabidir ve denetlenmektedir. Belediye Başkanlığı Vekilliği dönemi içerisinde gerçekleşen tüm iş ve işlemler de denetime tabi olmuştur. Sayıştay, Adli Makamlar ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başmüfettişleri tarafından denetlenmektedir. Sayıştay marifetiyle de yıllık olarak denetimler yapılmıştır. Çıkan haberlerde dikkat çeken hususun, Mardin ve bölgede yapılan terörle mücadele ve terörün önlenmesine yönelik yapılan faaliyetleri engellemeye çalışma, huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik algı oluşturma ve teröre destek verenleri yeniden cesaretlendirmeye yönelik olduğudur. İftar sofralarını da iftiralarına dahil eden bu anlayış, terör örgütüne destek vermek, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek, belediye imkanlarını terör örgütüne aktarmak, emniyet ve jandarma binalarının bombalanarak şehitler verilmesine belediye araç ve imkanlarını kullanarak sebep olmaktan, hatta çalıştırdıkları emirlerindeki işçi ve personelin ücretlerinden ve fazla mesailerinden kesinti yaparak fayda sağlamak ve terör örgütüne para aktarmak iddiaları ile haklarında yürütülen soruşturmalar nedeniyle açığa alınan Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Belediye Başkanları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları yerine görevlendirilen Belediye Başkan Vekillikleri döneminde yapılan ve yapılacak hizmetleri itibarsızlaştırma ve karalama kampanyası sürdüreceğini göstermektedir. Şu bilinmelidir ki, Mardinli hemşehrilerimiz kimin ne olduğunu çok iyi bilmektedir, terör, kültürü öldürür, çocuk öldürür, karakter suikastçiliği de yapar."

Öte yandan hediyelerin alındığı iddia edilen iş yeri yetkilileri iddialara yönelik açıklama yapmadı.