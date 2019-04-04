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DHA YURT - DEPREM NEDENİYLE BAZI KÖYLERDE HASAR OLUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 23:47 | Son Güncelleme

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (3) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü.

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde Doğanbağ, Gözeli, Kavak ve Dört Bölük köylerindeki bazı evlerde hasar oluştu, Yedi Pınar köyünde ise ahır çöktü. Depremin duyulmasının ardından Sivrice ilçesi ile bağlı köylerine çok sayıda AFAD ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Ekipler hasar tespiti için çalışma başlatırken, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da hasar oluşan köylerde inceleme yaptı.

VALİ: CAN KAYBI YOK
Vali Çetin Oktay Kaldırım, can kaybı ve yaralanma olmadığını belirterek, "Bugün 20.31 sularında 5.2 şiddettinde deprem oldu. Derinlik az olunca, Diyarbakır gibi bir çok yerde hissedildi. Deprem olduktan sonra önce Sivrice, ardından Kavak köyümüze geldik. Yaptığımız inclemelerde herhangi bir can kaybı ve yaralama olmadığını tespit ettik. Ekiplerimiz incelemelerini sürdürüyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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- İlçeye sevk edilen ekipler
- Valinin incelemesi
- Hasar gören evler
- Valinin açıklaması
- Vatandaşla röp.
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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