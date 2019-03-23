HABER

DHA YURT - (ÖZEL) Yaşlı kadına yaya geçidinde otomobil çarpma anı kamerada 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 19:07 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik, (83) otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik, (83) otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrularak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda meydana geldi. F.G. yönetimindeki 37 KC 637 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Kirik'e çarptı. Yola savrulan Kirik yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil ise refüjdeki ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Kirik hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü F.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

DİĞER ARAÇ DA YAYA GEÇİDİNDE DURMADI VE HIZLA GEÇTİ

Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Emine Kirik'in yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin durmayarak hızla yanından geçmesi ve F.G.'nin kullandığı otomobilin ise çarpma anı yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-------------
- Kaza yapan otomobil
- Kaza yerinden detay
- Kadının ambulansa taşınması
- Sürücünün tutanak imzalaması
- Polisin inceleme yapması
- Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

Aralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflarAralarında 53 yaş fark var! 'Her gün ilişkiye giriyoruz' diyen genç kadından olay itiraflar
Marmara Denizi'nde deprem! Marmara Denizi'nde deprem!
GÜNCELLEME- İstanbul'da orman yangınıGÜNCELLEME- İstanbul'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Vergi beyannamesine dikkat! Süre uzatıldı

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Hulusi Akar ve komutanlar Suriye sınırında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Beşiktaş'tan yeni teknik direktör açıklaması

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tekirdağda'ki Feci kazada TIR ikiye bölündü

Feci kaza! TIR ikiye bölündü

Marmara Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde deprem!

Akşener: Korkacağım bir kul yok; isteyen hapis eder

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

D-100'de zincirleme trafik kazası!

Sivas'ta su kuyusuna düşen iki çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynadıkları sırada ortadan kayboldular! Korkunç olay sonradan anlaşıldı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

Akar: Fırat’ın doğusunda terörist varlığı sonlanmalı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.