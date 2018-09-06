DHA YURT:SURİYE’YE TANKERLERLE AKARYAKIT SEVKİYATI

KİLİS'ten, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere tankerlerle akaryakıt gönderildi.Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere lojistik destek sürüyor. Çok sayıda akaryakıt dolu tanker, sabah saatlerinde Kilis’e ulaştı. Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye gönderilen akaryakıtın, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelerdeki güvenlik birimlerinin kullanılması için gönderildiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
------------------------------
- Öncüpınar önünde bekleyen yakıt tankerleri
- Yakın tankerlerinin görüntüsü
- Yakın tankerlerini Öncüpınardan geçişi
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)
GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117 MB
Fransa'dan kritik İdlib açıklaması: Vurmaya hazırız
Esad İdlib'i yeniden ateş altına aldı
Adalet Bakanı Gül'den ABD'li rahip Brunson açıklaması
Kütahya'daki şehitlikte skandal görüntüler: 'Erik Dalı' çalıp göbek attılar
Kapkaççı telefonu beğenmeyip geri verdi!
Ertuğrul Özkök'ten korkutan uyarı: 50 binden fazla silahlı cihatçı...
CHP'li Pekşen'den 'sahte oy' iddiası: 7 gün geçti rapora ulaşmayı başaramadım
Kan donduran kadın cinayeti! Baba öldürdü oğlu üstlendi
Çocukken cinsel istismara uğradığını hatırlayınca intihar girişiminde bulunan kadının öyküsü
Binlerce öğretmeni ilgilendiren haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum