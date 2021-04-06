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DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

06.04.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB MBSTS) sınavı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. DİB MBSTS sınavı için başvuru tarihleri 24 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Binlerce adayın beklediği sınav ile ilgili açıklamaları haberimizde derledik.

DİB MBSTS sınavı ne zaman? DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı mı?

Başvuruların tamamlanmasının ardından ise adaylar sınav tarihi ve sınav giriş yerleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. ÖSYM’nin yaptığı açıklamaya göre DİB MBSTS sınavı 10 Nisan 2021 tarihinde saat 14.45’de gerçekleşecek. DİB MBSTS sınavına girecek olan adayların sınav süresi ise 90 dakika olarak açıklandı.

DİB MBSTS SINAVI NE ZAMAN?

2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

Sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır

DİB MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı.
Adaylar sınava, sınavın yapıldığı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinebilecekleri Sınava Giriş Belgesi ve üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı olan nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarının aslı ile gireceklerdir.

diyanet işleri

DİB MBSTS BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet tarafından Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak yapılan açıklamada,“ Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre bir yıl içinde görevde yükselmek isteyen, yurtdışına veya hacca görevli olarak gitmek isteyen veya bulunduğu camiden başka bir camiye nakil sınavı ile gitmek isteyenlerbu sınavagirmelidirler.

ÖYSM tarafından 4 Nisan 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) ücreti 150 TL olarak belirlenmiştir. Ödeme işlemi online olarak ÖSYM sitesinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden yapılabilmektedir.

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