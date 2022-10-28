Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde düzenlenen tören, ilçede yeni hükümet konağı yapım süreci devam ettiğinden, Kaymakamlığın geçici olarak taşındığı İlçe Emniyet Amirliği bahçesinde gerçekleşti.

Fatih Ortaokulunda görevli İngilizce Öğretmeni Derya Nergiz’in sunduğu tören, Dicle Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanının yaşandığı törene Dicle Kaymakam Kadir Yurdagül, Dicle Cumhuriyet Savcısı Nihal Temiz, Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, Dicle İlçe Jandarma Komutanı Osman Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Ömür Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, Kaymakamlık İlçe Yazı İşleri Müdürü Mahmut Laçin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ödoğlu, Dicle Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Sabır, İlçe Sağlık Müdürü Musab Güner, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Dicle İlçe Müdürü Melik Aslan, Dicle Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Dayan, Dicle İlçe Tapu Müdürü Faruk Demir, İlçe Nüfus Müdürü Muhittin Narin, Dicle Orman İşletme Şefi Hamza Bayaroğulları, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan, birçok öğrenci, öğretmen, asker, polis ve çok sayıda kurum amirleri katıldı.

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle düzenlenen tören, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Dicle Kaymakamı Kadir Yurdagül günün anlam ve önemi dolaysıyla makamında yapılan tebrikatları kabul etti.

Dicle’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Fatih Ortaokulunda düzenlenecek olan bir dizi etkinliklerle devam edecek.

