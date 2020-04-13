Didim'de korkunç cinayet! Zehirli gözleme gönderip babasını öldürdü!

Plakadan yola çıkan polis, gözlemleri getiren taksiciyi Nazilli ilçesinde buldu. Taksici ifadesinde gözlemeleri ‘hayır’ için dağıtması amacıyla veren kişinin Betül K., Sezgin K. ve ortak arkadaşları İ.Y. (31) olduğunu söyledi. İ.Y., 11 Nisan'da gözaltına alındı.

Polis ekipleri, gözlemeyi dağıtan kişiyi tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden gözlemeleri bir taksicinin getirdiği belirlendi.

Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan Ali Karateke ile aynı evi paylaştığı oğlu Birol Karateke, 3 Nisan'da evde rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba - oğula zehirlenme teşhisi konuldu. Tedavilerinin ardından baba- oğul taburcu edildi. Ancak evde tekrar rahatsızlanan Ali Karateke yaşamını yitirdi. Karateke'nin ölümünü şüpheli bulan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı.

GÖZLEMEYE BÖCEK İLACI KOYMUŞLAR

İ.Y. ifadesinde planı Ali Karateke'nin eşinden ayrı yaşayan kızı Betül K.’nın sevgilisi olduğunu ileri sürdüğü Sezgin K. ile yapıp, böcek ilaçlı gözlemeleri gönderdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine polis, aynı gün Betül K. ve Sezgin K.'yi de gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 3 kişi Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Betül K.'nin de buradaki ifadesinde olayı erkek arkadaşı Sezgin K.'nin planladığını belirtip, "Bana, babam ve ağabeyimin ölmesi halinde tüm mirasın bize kalacağını söyledi. İkna oldum. Babam gözlemeyi çok seviyordu. Bu nedenle gözlemelere böcek ilacı koyup gönderdik" dedi. Gözaltına alınan 3 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

(DHA)

