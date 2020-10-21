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  4. Didim'de seyyar satıcı dehşeti! Zabıta Müdürü bıçaklandı

Didim'de seyyar satıcı dehşeti! Zabıta Müdürü bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2020 22:49 | Son Güncelleme

Aydın'da, çarşamba günleri kurulan halk pazarındaki denetim sırasında Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu (44) tartıştığı seyyar satıcı B.T. tarafından bıçaklandı. Göğsünden yaralanan Hacıfettahoğlu hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan B.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Didim'de seyyar satıcı dehşeti! Zabıta Müdürü bıçaklandı

Didim Belediyesi Zabıta ekiplerdi, Yeni Mahalle’de kurulan halk pazarında denetim yaptı. Denetimler sırasında, Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile uyardığı bir seyyar satıcı arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken seyyar satıcı B.T. bıçakla Zabıta Müdürü Hacıfettahoğlu'nu göğsünden yaraladı. Hacıfettahoğlu kanlar içinde yerde kalırken, B.T. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yerde kalan Hacıfettahoğlu, beraberindeki zabıta memurlarınca Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ve Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, hastaneye gelerek Hacıfettahoğlu'nun sağlık durumu hakkında Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç'ten bilgi aldı.

Polis, kaçan seyyar satıcı B.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

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