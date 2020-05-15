Didim'de yıkım gerginliği

Didim Belediyesince Mersindere Mahallesi içinde denize sıfır olarak beton atılan ve çit ile çevrilen ayrıca içerisinde konteyner konularak yapı haline dönüştürülen parselin yıkım ve söküm işlemlerinde arbede yaşandı. İşlem için bölgeye giren zabıta ekipleri, Fen İşleri ile Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerine İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de güvenlik olarak eşlik etti.

ÇAPALARLA SALDIRDILAR

Zabıta ekiplerinin çalışması esnasında ekipler ile parseli yapı yapan iş insanı A.O. ile yanındaki çalışanları, Zabıta Amiri Murat Hacıfettahoğlu’na ve bazı zabıta personeline çapalarla saldırdı. Her iki tarafından fiziki ve sözlü müdahalesine emniyet güçleri müdahale etti.

Emniyet güçleri olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirirken Zabıta Amiri Hacıfettahoğlu ile bazı zabıta personelinin olayla ilgili olarak şikayetçi oldukları öğrenildi.

Emniyet güçlerinin parsel etrafından güvenlik tedbiri almasının ardından bölgeye iş makineleri girdi. Konteyner içerisindeki muhtelif yaşam malzemeleri ve içerisindeki tüm eşyalar belediye personelince çıkartıldı.