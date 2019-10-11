Didim'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı unsurları, Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik botu durdurdu.

Botlardaki aralarında çocukların da bulunduğu 74 Suriye ve 7 Filistin uyruklu 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak üzere olan 11 Filistin, 28 Suriye uyruklu 39 kişi de yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

