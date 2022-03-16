Dikkat! Bebeklerde fimozis organ kayıplarına neden olabilir

Fimozis, sünnet derisinin penis başına yapışık olarak sünnet derisinin ucundaki deliğin daralması ve geriye doğru çekilememesidir. Yenidoğan bebeklerin %96’sında bulunmaktadır. Bu sorun bebeklerin idrar yapmasında zorluğa ve enfeksiyona sebep olabilmektedir. Evde bilinçsizce yapılan bu deriyi açma çalışmaları yanlıştır ve ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu fizyolojik yapışıklık zaman içerisinde kendiliğinden açılmaktadır. Sünnet derisinin iç yüzey salgıları ve bebekte ara sıra kendiliğinden gelişen sertleşmeler, açılmayı sağlayacaktır. Ergenlik tamamlandığında açılma tamamlanmış olur. Ürolog Op. Dr. Turab Ulaşoğlu fimozis hakkında bilgi verdi.

FARK ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR

Fimozis(Bitik) olan bebeklerde normalde salgılanan sıvı çok az miktarda dışarı sızar. Bunu görmek ya da fark etmek mümkün değildir. Ancak bazı bebeklerde darlık bu sıvının akmasına izin vermez. Sıvı içerde birikir. Daha sonra bu sıvı koyulaşır ve peynirimsi bir hal alır. Peynirimsi yapılar bir araya gelerek kist oluştururlar. Dışardan şişlik şeklinde görülebilir. (Sünnet işlemi sırasında biz darlığı açarız ve peynirimsi oluşumları temizleriz).

TAM VE KALICI TEDAVİ SÜNNETTİR

Birincisi ciddi darlığa neden olabilir ve bebeğin idrar yapmasında sıkıntı yaratabilir. Aileler bebeğin işerken zorlandığını, kıvrandığını veya ağladığını fark edebilirler. Bazı bebeklerin pipisinin ise şiştiği adeta balonlaştığı görülebilir. Takip ve tedavisi tam yapılmazsa ciddi hasarlara neden olabilir. Tam ve kalıcı tedavisi sünnettir.

SÜNNET DERİSİ KIZARIR

İkincisi ise peynirimsi oluşumların iltihaplanmasıdır. Sünnet derisi kızarır, şişer ve pipi başından sarı sulu akıntı olur. Bebek huzursuz olur ve işemesini rahat yapamaz. Bu durumda önce ilaç ve kremlerle tedavi denenebilir ancak kalıcı ve tam tedavisi yine sünnettir.

BİLİNÇSİZ MÜDAHALELER ORGAN KAYBINA NEDEN OLABİLİR

Bitik asla geriye doğru sıyrılmaya çalışılmamalıdır. Geriye doğru zorla sıyrıldığında, penis başından aşağıdaki olukta oturur ve penisin kan akımını engelleyerek gangrene ve organ kaybına neden olabilir. Çok önemli bir durumdur ve acil müdahale gerektirir.



