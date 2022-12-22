Dikkat! Belirti vermeden sinsice ilerleyerek karaciğeri mahvediyor... Hastaların neredeyse yarısı aynı belirtiyi yaşıyor

Karaciğer yağlanması olarak bilinen NASH karaciğerin zamanla iltihaplanmasına neden olarak siroza yol açmaktadır. Sirozun ve karaciğer hastalıklarının genellikle alkolden olduğu düşünülse de NASH alkol sebebiyle gelişmeyen yağlı karaciğer hastalıklarıdır. NASH birçok kişide sinsice ilerleyen bir hastalık olmasına rağmen bu hastalığa sahip kişilerin aynı belirtiyi gördüklerini belirtmiştir.

KAS KAYBINA DİKKAT

Kas kaybı, son dönem karaciğer hastalığının "ana komplikasyonlarından" biri olarak kabul edilir. World Journal of Gastroenterology'ye göre, durum ilerledikçe insidansının arttığı gösterilmiştir. Dergi 2015 yılında kas erimesinin ilerleyici ve yaygın kas kütlesi kaybı olarak tanımlandığını açıkladı. "Kas tükenmesi, sirozlu hastaların yaklaşık yüzde 40'ında bulunan kronik karaciğer hastalığının ortak bir özelliğidir. Karaciğer sirozu, hastaların karaciğer fonksiyonlarından bağımsız olarak klinik sonuçlarını olumsuz etkileyen, iskelet kası atrofisi dahil birçok komplikasyonla ilişkili kritik bir sağlık sorunudur."

"Bununla birlikte, karaciğer sirozunun neden olduğu kas atrofisinin altında yatan kesin mekanizma açıklığa kavuşturulmamıştır." Karaciğer sirozunda kasların rolünü aydınlatmak için çeşitli mekanizmalar önerilmiştir. Sirozda kas kaybının ana nedenlerinden biri hastaların bir gecede katabolik faza girmesidir. Açlığın bu aşaması, karaciğerdeki sınırlı glikojen depoları nedeniyle yemekten dört ila on iki saat sonra gerçekleşir.

MİDE BULANTISI VE ERKEN DOYMA HİSSİ DE UYARICI OLABİLİR

Vücut katabolik bir duruma girdiğinde, hem yağda hem de kasta parçalanır veya genel kütlesini kaybeder. Bozulmuş kas protein sentezinin de karaciğer hastalığında kas kaybının ilerlemesine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Diğer potansiyel nedenler arasında, asit birikiminin neden olduğu mide bulantısı ve erken doyma veya bu hastalarda zayıf besin alımına katkıda bulunan bağırsak hareket bozukluğu yer alabilir. Son olarak, yetersiz sindirim, bu hastalarda azalmış bağırsak emiliminin bir başka önemli bileşenidir.

BİR KOL VEYA BACAĞIN DAHA KÜÇÜK GÖRÜNMESİNE NEDEN OLABİLİR

Cleveland Clinic'e göre, karaciğer hastalığına bağlı kas kaybı, bir kol veya bacağın diğerinden daha küçük görünmesine neden olabilir. Aynı şekilde, bir kişi uzuvlardan birinde zayıflık veya uyuşma ve karıncalanma yaşayabilir. Genel olarak, kas atrofisi kötüleştikçe, bireyler yutmayı, konuşmayı, yürümeyi veya dengede kalmayı giderek daha zor bulmaktadır. Ne yazık ki, karaciğer hastalığında semptomların gelişmesi yavaş olabilir, bu da genellikle sonraki aşamalarda ortaya çıktıkları anlamına gelir.

