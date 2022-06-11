Dikkat! Bu yaşta kabus görüyorsan hasta olma ihtimalin…

Parkinson hastalığı beyinde dopamin adı verilen verilen hücrelerin bozulmasıyla ortaya çıkıyor. Bu hastalık gün geçtikçe ilerleyerek hastanın yaşamsal ve sosyal aktivitelerinin bozulmasına yol açıyor. Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Parkinson genellikle 60 yaşından sonra ortaya çıksa da bu yaş ortalaması gün geçtikçe düşüyor. 40’lı yaşlarda da Parkinson hastalığı görülebiliyor. Yapılan araştırmalara göre 60’lı yaşlarda kabus görmek Parkinson işareti olabilir.

İLERİ YAŞLARDA KABUS GÖRENLER TIBBİ YARDIM ALMALI

Araştırmacılar, haftada en az bir kez kötü rüyalara maruz kalan erkeklerin sakatlanma durumunu geliştirme olasılığının üç kat daha fazla olduğunu buldu.Birmingham Üniversite’ndeki akademisyenler 3.800 yaşlı erkeği 12 yıl boyunca analiz etti. Katılımcıların tamamı 67 yaş ve üzerindeydi. Araştırma sonuçları 91 erkeğin Parkinson hastalığına yakalandığını gösterdi. Yapılan analizlerde haftada en az bir kez kötü rüyalar nedeniyle uyumakta güçlük çeken erkeklerde parkinson teşhis edilme olasılığının 2.01 kat daha fazla olduğunu buldu. Dr Abidemi Otaiku ve meslektaşları, ileri yaşlarda rüyalarında değişiklik yaşayan insanları 'tıbbi yardım almaya' çağırdılar.

ERKEN TEŞHİS ÖNEM TAŞIYOR

Kas titremesine ve sertliğine neden olan Parkinson'u erken teşhis etmek, ilerlemesini izlemek ve tedavi etmek için önem taşıyor. Parkinson hastalığında beyin hücreleri öldükçe hasta daha da kötüleşmeye başlıyor ve günlük görevleri tamamlayamıyor. Henüz kesin bir şekilde Parkinson testi mevcut değil, yani hastalara genellikle sarsıntı başlayana kadar teşhis konulamıyor. Dr Otaiku, durumu daha erken tespit etmenin bir yolunu bulmanın 'gerçekten faydalı' olacağını söyledi.

PARKİNSON RÜYALARI TETİKLEYEBİLİR

Araştırmacılar, yoğun, canlı ve korkutucu rüyaların Parkinson'un en erken belirtilerinden biri olabileceğine inanıyor. Parkinson, uyku sırasında duyguları düzenleyen beynin bölümlerine verdiği hasar nedeniyle kabusları tetikleyebileceğini söylediler.

PARKİNSON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Titreme, el titremesi: Başparmağın kontrolsüz hareket etmesi, çene ve dudakta oluşan titremeler, bazen bacak kaslarında olan seğirmeler eşlik edebilir. Unutmamak gerekir ki her el titremesi Parkinson hastalığı anlamına gelmez. Parkinson hastalığındaki titreme eller istirahat halindeyken olur. Stresli ve heyecanlıyken olan, kahve ya da ilaç tüketimi sonrası gelişen, ya da esansiyel tremor denilen ailevi geçişli tremor hastalığı ile görülen titremelerden ayırt etmek gerekir.

Hareketlerde yavaşlama (Bradikinezi): Parkinson Hastalığında harekete başlama ve hareketi devam ettirmede zorlanma sık görülen bulgularıdır. Hastalar sıklıkla kısa adımlarla yürürler ve kaslarda sertleşme nedeniyle vücut ağrıları olur.

Konuşmada değişimler: Konuşma hızında artış veya alçak ses tonuyla konuşma, konuşurken yüz mimiklerinin azalması ve konuşmanın monotonlaşması parkinson bulguları arasında yer alır.

El yazısının bozulup küçülmesi: Ani gelişen el yazısındaki kötüleşmeler, kelimelerde küçülmeler veya kelimelerin yakın yazılması parkinson hastalığını akla getirmelidir.



