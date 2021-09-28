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Dikkat çeken açıklama: 21 yaşında giydiğiniz pantolon üzerinize olmuyorsa...

28.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisiyle başlayan sosyal izolasyon hareketsiz bir yaşamı beraberinde getirdi. Sağlıklı beslenme ile birlikte alınan fazla kilolar da kaçınılmaz hale geldi. Bu durum da salgından korunmaya çalışırken başka hastalıklara karşı açık hale gelmemize neden oldu. Konu ile ilgili yapılan uyarılar devam ederken Prof. Dr. Roy Taylor'un 'pantolon' açıklaması dikkat çekti.

Dikkat çeken açıklama: 21 yaşında giydiğiniz pantolon üzerinize olmuyorsa...

Newcastle Üniversitesi'nden Prof. Dr. Roy Taylor, çoğumuzu ilgilendiren ancak muhtemelen çoğumuzun haberinin bile olmadığı bir tehlikeye dikkat çiyor. Üstelik oldukça ilginç örnekler kullanarak.

Diyabet konusunda uzman olan Taylor, 21 yaşındayken giyebildiğimiz pantolanları artık giyemiyor oluşumuzun yani çok kilo almamış olsak bile vücut ölçülerimizin, özellikle de belimizin kalınlaşmasının, getirdiği riskleri sıraladı.

Avrupa Diyabet Çalışmaları Birliği'nin yıllık toplantısında konuşan Taylor, hepimizin bel ölçüsünün 21 yaşımızdaki ölçüyle aynı olması gerektiğini savunuyor. Teknik olarak 'fazla kilolu' sayılmasak bile bu ölçüyü aşmış olmanın ve gençlik günlerimizde giydiğimiz pantolonların artık üzerimize olmamasının Tip 2 Diyabet riskini artırdığını söylüyor.

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre sağlıklı bir kiloda olan ve tip 2 diyabeti olan kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 10-15'ini kaybetmeleri durumunda durumu geri çevirme şansları olduğunu ortaya çıkardı.

"BEL ÖLÇÜNÜZ 21 YAŞINDAKİ ÖLÇÜLERİNİZDE OLMALI"

Taylor bunu 'El yordamıyla düşündüğümüzde yani halk arasındaki deyişle bel ölçünüz her zaman 21 yaşınızdaki ölçüyle aynı olmalı' diyerek açıklıyor.

'O dönem giydiğiniz pantolonlara ileride sığamıyorsanız, fazla kilolu olmasanız bile tip 2 diyabet riski taşıyorsunuz demektir' diyen Taylor 'Fazla kilo problemi olmamasına rağmen tip 2 diyabeti olan kişilere hemen insülin ve ilaç tedavisi veriliyor. Oysa bunu yapmadan önce bu kişilerin kilo kaybederek bel ölçülerini daraltmaları iyi bir fikir olabilir zira bunu yapmak diyabet sorununu çözüyor' yorumunu yaparak olaya bambaşka bir boyut katıyor.

TİP 2 DİYABET TEDAVİSİ KİLO KAYBI İLE DESTEKLENİYOR

Çalışmaya katılan 12 denekten 8'i normal vücut kitle indeksine sahip olmalarına rağmen karaciğer ve pankreaslarındaki yağ oranını düşürerek bu organlarındaki insülin üreten hücreleri onarmayı başardı. Bu da Prof. Taylor'ın kilo kaybıyla tip 2 diyabet mücadelesi teorisini destekleyen bir bulgu olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Denekler kilo verdikten sonra yapılan ölçümlerde kan şekeri düzeyleri kontrol altına alınmış ve diyabetleri düşüşe geçmişti. Böylelikle de ilaç kullanmalarına artık gerek kalmadı.

"DİYABET OBEZİTE KAYNAKLI DEĞİL, KENDİ BEDENİNİZE GÖRE AĞIRLIĞINIZLA ALAKALI"

Prof. Taylor 'Bu sonuçlar, deneyin henüz onaylanmamış sonuçları olsa da diyabetin sadece obezite kaynaklı bir sorun olmadığını ortaya koyuyor. Bu obezite değil "kendi bedeninize göre fazla ağır" olmakla ilgili. Yani vücut kitle endeksinden bağımsız olarak karaciğer ve pankreasınızın yağlanmasından kaynaklı.' diyerek pantolon ölçülerinizi takip etmeye devam etmenizi öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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