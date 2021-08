Dikkat çeken araştırma! Dişi ahtapotlar istenmeyen çiftleşme durumunda erkeklere saldırmaya başlıyor

Avustralya kıyılarındaki ahtapotların görüntüleri, 8 bacaklı hayvanların "kollarını, dokularını ve sifonlarından fışkıran suyu koordine ederek kullanabildiğini, böylece su sütunları boyunca materyalleri şiddetle fırlatıp bazen diğer ahtapotlara çarpmasına neden olduğunu" ortaya çıkardı.

Aralık 2016'daki örnekte tek bir dişi ahtapot 10 kez malzeme fırlatmıştı; bunlardan 5'i bilim insanlarının onunla birkaç kez çiftleşmeye çalıştığını söylediği, bitişik sığınaktaki erkeğe çarpmıştı.

Dişinin 10 atışının tümü ya bütünüyle ya da kısmen kumdan oluşuyordu. Atışlardan birinde dişinin hazırlık hareketleri arasında erkeğe doğru dönüş de vardı. Bu da erkeğin doğrudan atış istikametine girmesini sağladı.

Ateş Hattında: Yabani Ahtapotların Döküntü Fırlatması (In the Line of Fire: Debris Throwing by Wild Octopuses) başlıklı araştırma makalesinin ön baskısında şu ifadeler yer aldı: Bu atış silsilesi, atışların görünür hedefi olan erkeğin davranışları açısından da önem taşıyor.

ERKEK AHTAPOT SALDRIDAN KAÇMAYI BAŞARDI

4 vakada erkek, atışlardan kaçındı ve silsile boyunca bu hareketler atışla ilgili olarak, daha önce meydana geldi. İlk iki durumda hedefteki ahtapot atışın başlamasından sonra, diğer ikisindeyse atıcı ahtapotun hazırlık hareketleri yaptığı esnada, atış başlamadan önce kaçındı.

Araştırmacılar diğer örneklerde başka ahtapotların kaçmaktansa atıcı yönünde kollarını kaldırdığını ortaya çıkardı. Bazen de ahtapot yerine balıklar vuruldu.