HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dikkat çeken araştırma! Dişi ahtapotlar istenmeyen çiftleşme durumunda erkeklere saldırmaya başlıyor

Dikkat çeken araştırma! Dişi ahtapotlar istenmeyen çiftleşme durumunda erkeklere saldırmaya başlıyor

30.08.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya, ABD ve Kanada'dan araştırmacılar, yaban hayatındaki ahtapotların videosunu inceleyerek dişilerin bir şeyler fırlatma ihtimalinin erkeklerden fazla olduğunu keşfetti. Söz konusu araştırmada dişi ahtapotların istenmeyen çiftleşme girişimleri sırasında erkeklere kum, deniz kabuğu ve yosun fırlattığı gözlemlendi.

Dikkat çeken araştırma! Dişi ahtapotlar istenmeyen çiftleşme durumunda erkeklere saldırmaya başlıyor

Avustralya kıyılarındaki ahtapotların görüntüleri, 8 bacaklı hayvanların "kollarını, dokularını ve sifonlarından fışkıran suyu koordine ederek kullanabildiğini, böylece su sütunları boyunca materyalleri şiddetle fırlatıp bazen diğer ahtapotlara çarpmasına neden olduğunu" ortaya çıkardı.

Aralık 2016'daki örnekte tek bir dişi ahtapot 10 kez malzeme fırlatmıştı; bunlardan 5'i bilim insanlarının onunla birkaç kez çiftleşmeye çalıştığını söylediği, bitişik sığınaktaki erkeğe çarpmıştı.

Dişinin 10 atışının tümü ya bütünüyle ya da kısmen kumdan oluşuyordu. Atışlardan birinde dişinin hazırlık hareketleri arasında erkeğe doğru dönüş de vardı. Bu da erkeğin doğrudan atış istikametine girmesini sağladı.

Ateş Hattında: Yabani Ahtapotların Döküntü Fırlatması (In the Line of Fire: Debris Throwing by Wild Octopuses) başlıklı araştırma makalesinin ön baskısında şu ifadeler yer aldı: Bu atış silsilesi, atışların görünür hedefi olan erkeğin davranışları açısından da önem taşıyor.

Şaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldiŞaşkına çeviren olay! Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda yeni bir köpekbalığı dünyaya geldi

ERKEK AHTAPOT SALDRIDAN KAÇMAYI BAŞARDI

4 vakada erkek, atışlardan kaçındı ve silsile boyunca bu hareketler atışla ilgili olarak, daha önce meydana geldi. İlk iki durumda hedefteki ahtapot atışın başlamasından sonra, diğer ikisindeyse atıcı ahtapotun hazırlık hareketleri yaptığı esnada, atış başlamadan önce kaçındı.

Araştırmacılar diğer örneklerde başka ahtapotların kaçmaktansa atıcı yönünde kollarını kaldırdığını ortaya çıkardı. Bazen de ahtapot yerine balıklar vuruldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladıTaksim'de şaşkına çeviren anlar! Sinir krizi geçirip taksiyi yumrukladı
PARTNERErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef ettiErzurum’da ağıla giren kurtlar 40 koyunu telef etti
Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda doğum!Tamamı dişilerden oluşan akvaryumda doğum!
Anahtar Kelimeler:
Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmajını değiştirdi! Saç rengi görenleri şaşırttı

İmajını değiştirdi! Saç rengi görenleri şaşırttı

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı, direksiyon başında böyle yakalandı

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

Prof. Dr. Orhan Şen: Çok tehlikeli gözüküyor

Taliban'dan havalimanı saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia

Taliban'dan havalimanı saldırısıyla ilgili çarpıcı iddia

Denizde panik anları! Acı haber geldi

Denizde panik anları! Acı haber geldi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Bakan Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

ABD duyurdu: DEAŞ/Horasan'ın elebaşını öldürdük

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.