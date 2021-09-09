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  4. Dikkat çeken harita! Türkiye’nin en soğuk deniz suyu Akçakoca’da ölçüldü

Dikkat çeken harita! Türkiye’nin en soğuk deniz suyu Akçakoca’da ölçüldü

09.09.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerinden alınan bilgilere göre, Türkiye’nin en soğuk deniz suyu sıcaklığı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölçüldü. Akçakoca’yı Zonguldak takip ederken, en yüksek sıcaklık ise 32 derece ile Mersin Silifke'de kaydedildi.

Dikkat çeken harita! Türkiye’nin en soğuk deniz suyu Akçakoca’da ölçüldü

Sonbahar aylarına girilmesine rağmen ülkede hava sıcaklıkları normalin üzerinde seyrediyor. Yer yer bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 30 dereceyi aşarken, bazı bölgelerde ise en düşük 15 dereceye kadar düşüyor. Bazı bölgeler sağanak yağış alırken, bazı bölgelerde ise soğuk hava hakim. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerinden alınan bilgilere göre Türkiye’nin en soğuk ve en sıcak deniz suyu sıcaklıkları belli oldu. Buna göre yapılan ölçümlerde en soğuk deniz suyu Akçakoca’da ölçülürken, ikinci sırada Zonguldak üçüncü sırada ise Bartın’da ölçüldü.

EN YÜKSEK SICAKLIK SİLİFKE'DE

Aynı verilerden derlenen bilgilere göre, en yüksek sıcaklık Mersin’in Silifke ilçesinde ölçülürken, ikinci sırayı Antalya Konyaaltı sahili 30 derece sıcaklık ile üçüncü sırayı Muğla İblisburnu sahili 29 derece sıcaklık ile yer aldı. İstanbul’da deniz suyu sıcaklığı ortalama 20 derece ölçülürken, İzmir’de 25, Bursa’da 17, Çanakkale’de 23, Balıkesir’de 24, Aydın 25 ve Hatay’da 29 derece ölçüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Düzce
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