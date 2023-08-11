Dikkat çeken paylaşım: Instagram'ın yeni özelliği ortaya çıkmış olabilir... Ekran görüntüsü de var

Instagram akışını filtrelemek isteyenlerin karşısına halihazırda iki seçenek çıkıyor. Bunlar "Takip Ettiklerin" ve "Favoriler" olarak sıralanıyor. Ancak uygulamanın kodunda yapılan yeni bir keşfe göre yakında Instagram'a yeni bir akış filtresi eklenebilir.

Tersine mühendis Alessandro Paluzzi, bir paylaşım yaparak Instagram'ın "Meta Verified" isimli yeni bir akış filtresi üzerinde çalıştığını öne sürdü.

Bu filtrenin, yalnızca "Meta Verified" abonelerinin gönderilerini ana sayfada göstermeyi sağlayacağı iddia ediliyor.

INSTAGRAM REDDETTİ

Ancak Instagram, TechCrunch'a yaptığı bir yorumda "Bu test ettiğimiz bir özellik değil" diyerek yeni bulguyu reddetti.

Şirket, bu özelliğin dahili geliştirme aşamasında mı olduğunu yoksa düşünüp sonra vazgeçtiği bir özellik mi olduğunu da söylemedi.

Ancak Paluzzi TechCrunch'a özelliğin 4 Ağustos'ta yayınlanan Android uygulamasında (v296.0.0.16) ve geçtiğimiz gün yayınlanan iOS uygulamasında (v295.0) koda eklendiğini söyledi.

