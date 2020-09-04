Dikkat çeken tespit! 'Ankaralı virüsü tatilde aldı'

Prof. Dr. Kemalettin Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ankara'daki vaka sayısının İstanbul'un 2 katı olduğuna ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Prof. Dr. Aydın, Ankara'nın 10 günü aşkın süredir Türkiye'de en fazla vakanın olduğu kent olduğunu belirterek, "Ankara belirli bir doluluk oranına ve yaygınlığa ulaştı. Sağlık Bakanı Koca'nın Ankara'da boşaltılmış 2 hastanenin yoğun bakımlarının kullanıma hazır hale getiriliyor olduğunu söylemesi de önemli. Çok dikkat edin. Artık herkesin ailesinde, apartmanında ya da çalıştığı ortamda bir Covid-19'lu var. Nisan ayında almış olduğunuz tedbirlerden daha fazla tedbirli olun. Bugün dünden daha tedbirli, bu ay geçtiğimiz aydan daha tedbirli, önümüzdeki sonbahar geçtiğimiz ilkbahardan daha tedbirli olmak zorundayız" diye konuştu.

'EKİMDE İSTANBUL YENİDEN İLK SIRAYA ÇIKAR'

Prof. Dr. Aydın, nisan ayında 5 bin 138'e ulaşan vakaların yüzde 75'inin Marmara Bölgesi'nde olduğunu, sadece İstanbul'da 3 bin 500 vakanın bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Düşünün Türkiye'nin bir ili yüzde 60'ını oluşturuyor, geri kalan 80 vilayeti yüzde 40'ını oluşturuyordu. O zaman da şöyle söylüyorduk; 'Salgın açısından İstanbul'u bir başka ülke olarak görüp, tedbirleri planlamak lazım'. Yaz ayı ile beraber İstanbul'un 17 milyonunun neredeyse 8-9 milyonu ya kumsala ya da kırsala gitti. İstanbul'un nüfusu yarıdan aşağı azaldı. Hatta geçtiğimiz günlerde toplu taşımadaki kullanımı yüzde 18'di. İstanbul'daki aktif yaşam 5'te 1 azalmış durumda. Bunun sonucu ne oldu? İstanbul şu anda Türkiye rakamlarının neredeyse yüzde 10'unu oluşturuyor. Geri kalan yüzde 90'ı 80 vilayet oluşturuyor. İstanbul'dan Anadolu'ya giderek birbirlerini enfekte eden bu toplum, eylül ayı ile beraber yeniden İstanbul'a dönecek. Ekim ayının ortalarından itibaren yeniden İstanbul'un ilk sıralara çıkacağı, vakaların önemli bir kısmını alacağını söyleyebiliriz."