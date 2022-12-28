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Dikkat çekmişti! iPhone'lardaki o özellik, tartışmalara yol açtı

28.12.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

iPhone 14 serisinde bulunan Trafik Kazası Algılama özelliği dikkat çekmeyi başardı. Ancak bir kullanıcının bir araba kazasına karıştığını düşünürse acil servisleri arayan yeni özellik bazı tartışmalara konu olmuş durumda. Kasım ayında çıkan bir iOS 16 güncellemesinde yapılan optimizasyonlara rağmen, özelliğin herhangi bir araba kazası olmamışken 911'i aradığı ortaya çıktı.

Dikkat çekmişti! iPhone'lardaki o özellik, tartışmalara yol açtı

Apple'ın iPhone 14 serisinde bulunan Trafik Kazası Algılama özelliğiyle ilgili haberlere bir yenisi daha eklendi. Apple'a göre Trafik Kazası Algılama; sedan, minivan, SUV, kamyonet ve diğer binek araba modellerinin karıştığı önden çarpma, yandan çarpma, arkadan çarpma ve devrilme gibi ciddi trafik kazalarını algılamak için tasarlandı. Ancak yeni nesil iPhone ve Apple Watch'larda bulunan bu özelliğin herhangi bir kaza yokken, yanlış acil durum aramalarına neden olduğu bildirildi.

KAZA YOK AMA ARIYOR!

MacRumors'un haberine göre, özelliğin eylül ayında yeni iPhone'lar ve Apple Watch modelleriyle kullanıma sunulmasından bu yana, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 911 ve acil durum görevlileri, herhangi bir araba kazası meydana gelmemesine rağmen, yanlışlıkla Trafik Kazası Algılama'yı tetikleyen iPhone 14 cihazlarından gelen bir "çağrı akını"na dikkat çekti.

iPhone

Yerel haber kaynağı The Colorado Sun tarafından bildirildiği üzere, geçen hafta sonu Summit County 911 Merkezindeki memurlar, ilçenin dört kayak alanında kayakçıların iPhone'larından ve Apple Watch'larından 71 otomatik çarpışma çağrısı aldı. Ancak bu çağrıların hiçbiri acil bir durum içermiyordu.

Haberde, bir 911 araması geldiğinde her aramanın geldiği sırayla işlendiği, bu nedenle bir kayakçının telefonundan yapılan otomatik bir aramanın, gerçek bir acil durumun ortasındayken 911'i arayan kişilerin gerektiği hızda yardım alamamasına neden olabileceği söyleniyor.

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Bir yetkili, 911 görevlilerinin bir aramayı görmezden gelmek için eğitilmediğini, iPhone 14'ün özelliğinden kaynaklanan yanlış aramaların bile ele alınması ve kaynakların tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

"APPLE İLE TEMASA GEÇTİ"

Habere göre Apple ile temasa geçildi ve şirketin kayakçılar ile çarpışma algılama teknolojisi arasındaki çelişkinin farkında olduğu ve bir düzeltme üzerinde çalıştığı yönünde bir yanıt alındı.

Apple Kasım ayının sonunda iOS 16.1.2'yi piyasaya sürmüştü. Bu güncellemeyle iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama özelliği için iyileştirmeler yapılmıştı. Diğer bir taraftan bu özelliğin hayat kurtardığı durumlar da olmuştu.

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