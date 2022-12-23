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Kullanıcılar sosyal medyadan bildirdi: "iPhone 14 Pro'da ekran sorunu"

23.12.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

bazı iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcıları, sosyal medyadan telefonlarının ekran sorunu yaşadıklarını iddia ettiler. Apple, "Dynamic Island"a sahip iPhone 14 Pro modellerinin de yer aldığı iPhone 14 ailesini eylül ayında tanıtmıştı. Fakat şimdi çıkan iddia, dikkatleri çekti. O iddiaya göre, bilinmeyen sayıda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcısı, cihazlarının ekranlarında yeşil ve sarı yatay çizgiler görüyor.

Kullanıcılar sosyal medyadan bildirdi: "iPhone 14 Pro'da ekran sorunu"

iPhone 14 Pro modelleri "Dynamic Island" adı verilen bir çentik ile gelmiş ve böylece Apple'ın iPhone X'ten beri kullandığı çentikli tasarım terk edilmişti. Bu açıdan iPhone 14 Pro modelleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinden farklılaşıyordu. Fakat şimdi iPhone 14 Pro modelleri için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada çıkan o iddiaya göre iPhone 14 Pro modelleri ekran sorunu yaşıyor.

iPHONE 14 PRO'LARDA EKRAN SORUNU ŞİKAYETİ!

Apple Insider'ın haberine göre; Bilinmeyen sayıda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcısı, sosyal medya üzerinden cihazlarının ekranlarında yeşil ve sarı yatay çizgiler gördüğünü bildirdi.

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Haberde, kaç kullanıcının bundan etkilendiğinin belli olmadığı, ancak son on gün içinde bir dizi sosyal medya raporunun ve yardım taleplerinin geldiği belirtildi. Ayrıca, Apple'ın destek ekibinin sorunun farkında olduğu da aktarıldı.

YAZILIMSAL MI, DONANIMSAL MI?

Habere göre Apple, muhtemelen bunun yazılımsal bir sorun olduğuna inanıyor gibi. 9to5Mac'in aktardığına göre ise Apple bunun bir donanımsal hata olmadığını söylüyor.

Eğer sorun yazılımsal ise, Apple'ın bu sorunu gidermek adına kısa süre içerisinde bir güncelleme çıkartması bekleniyor.

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