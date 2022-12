Kullanıcılar sosyal medyadan bildirdi: "iPhone 14 Pro'da ekran sorunu"

iPhone 14 Pro modelleri "Dynamic Island" adı verilen bir çentik ile gelmiş ve böylece Apple'ın iPhone X'ten beri kullandığı çentikli tasarım terk edilmişti. Bu açıdan iPhone 14 Pro modelleri, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinden farklılaşıyordu. Fakat şimdi iPhone 14 Pro modelleri için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada çıkan o iddiaya göre iPhone 14 Pro modelleri ekran sorunu yaşıyor.

Apple Insider'ın haberine göre; Bilinmeyen sayıda iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max kullanıcısı, sosyal medya üzerinden cihazlarının ekranlarında yeşil ve sarı yatay çizgiler gördüğünü bildirdi.

Haberde, kaç kullanıcının bundan etkilendiğinin belli olmadığı, ancak son on gün içinde bir dizi sosyal medya raporunun ve yardım taleplerinin geldiği belirtildi. Ayrıca, Apple'ın destek ekibinin sorunun farkında olduğu da aktarıldı.

We’re here to help with the display on your iPhone 14 Pro Max. Use the following link to join us in DM and let us know if you’re seeing multiple horizontal lines, along with the iOS version shown in Settings > General > About. This will help guide us through steps. https://t.co/GDrqU22YpT