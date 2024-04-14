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Dikkat! Ege Denizi'nde av yasağı yarın başlıyor: Uymayanlara 200 bin TL'ye varan para cezası

14.04.2024 10:54
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Ege Denizi'nde av yasakları yarın başlıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, yarın başlayacak yasağın 31 Ağustos'a kadar süreceğini belirtip, yasağı ihlal edenlere 8 bin TL'den 200 bin TL'ye varan idari para cezalarının uygulandığını söyledi. Şahin, "Yasak, büyük tekneleri kapsıyor. Özellikle kıyı avcılığı dediğimiz küçük teknelerimizde amatör avcılar için herhangi bir problem yok. Yasak dönemi içinde gırgır ve troller ava çıkamıyor" diye konuştu.

Dikkat! Ege Denizi'nde av yasağı yarın başlıyor: Uymayanlara 200 bin TL'ye varan para cezası

Su ürünleri üretimi bakımından önemli bir potansiyele sahip Ege Denizi'nde av yasakları yarın başlıyor. Yasak döneminde avcılık yapılmamasının sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması bakımından önemli olduğunu belirten İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, İzmir'i balıkçılık potansiyeliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İzmir'in Türkiye'deki en önemli deniz avcılığının yapılan bölgelerden biri olduğunu belirten Şahin, "Ege Denizi birçok balık türünün avlandığı, yıllık 5 bin ton civarında avcılık yapılan bir bölge. İzmir, avcılık ekipmanlarıyla ilgili de güçlü bir il. 1700 civarında geleneksel avcılık yapan küçük teknemiz var. Yaklaşık 28 trol, 55 gırgır teknesiyle bu bölgede avcılık faaliyetleri devam ediyor" dedi.

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'YASAK BÜYÜK TEKNELERİ KAPSIYOR'

Ege Denizi'nde av yasağının 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında yaklaşık 4,5 aylık süreyi kapsadığını ifade eden Şahin, "Bu dönemde profesyonel anlamda yapılan avcılık faaliyetlerini durduruyoruz. Geleneksel kıyı balıkçılığı kısmında yasal sınırlara uymak kaydıyla avcılığa devam edilebiliyor. Yasak, büyük tekneleri kapsıyor. Özellikle kıyı avcılığı dediğimiz küçük teknelerimizde amatör avcılar için herhangi bir problem yok. Yasak dönemi içinde gırgır ve troller ava çıkamıyor" diye konuştu.

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'REİS BEY TÜRKİYE'DEKİ KONTROL TEKNELERİNİN EN ÖNEMLİLERİNDEN'

Yasa dışı avcılıkla mücadelenin sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de aralıksız devam ettiğini söyleyen Şahin, "İzmir'deki su ürünleri kontrol teknemiz 'Reis Bey' Türkiye'deki kontrol teknelerinin en önemlilerinden. Sadece kendi teknemizle değil beraberinde Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve diğer unsurların desteğiyle 24 saat denetim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Reis Bey dışında bir teknemiz daha var. Vardiyalı şekilde kontrollerimizi yapıyoruz" dedi.

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'SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK İÇİN YASAK DÖNEMLERE UYULMALI'

Cezaların yapılan faaliyetin durumuna göre değiştiğini dile getiren Şahin, yasağın ihlali durumunda 8 bin TL'den 200 bin TL'ye varan idari para cezalarının uygulandığını belirtti. Sürdürülebilir balıkçılığın yapılması için yasak dönemlere uyulması gerektiğini aktaran Şahin, "Avcılık, yasak dönemler içinde izin verilen av aletleriyle yapılırsa bir sonraki nesle, çocuklarımıza ve torunlarımıza bizim gördüğümüz balıkları görme şansı tanınacak. Eğer hoyrat bir avcılık yapılırsa çocuklarımız bile balık türlerini zor görür. Bakanlık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Türkiye'nin dört bir tarafında gerekli denetimleri yapıyor. Mümkün olduğu kadar denetim sıklığımızı artırarak ve beraberinde rehberlik hizmeti yaparak faaliyetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.

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'YASAK DÖNEMİNDE ALAN OLMAZSA, TUTAN DA OLMAYACAK'

Yasaklı dönemlerde satış yapan noktalarda kıyı balıkçılığı çerçevesinde gelen ürünlerin satışında herhangi bir problem olmadığını dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Satış noktasında eğer doğru kontrolü yapabilirsek, avcılık kısmında da gayri yasal şekilde yapılacak avcılığın önüne geçmiş oluyoruz. Bizim için tutan da satan da paydaşlarımız. Yasak döneminde alan olmazsa, tutan da olmayacak. Tüketiciler hangi sezonda hangi balığın yenileceğini, hangi balığın yasaklı dönemde olduğunu sitemiz üzerinden görebiliyorlar. Tüketiciler bu konuda bilgi sahibi olurlarsa, yasaklı balığın satılmaması gerektiğini öğrenecekler. Onlar da bireysel tepkileri göstererek bir sonraki nesle balıkların aktarılmasına katkı sağlayacaklar."

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ege Denizi İzmir av yasağı
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