Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır?

Havluların yıkanma sıklığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan, klinik mikrobiyoloji profesörü Dr. Primrose Freestone, kişisel hijyenin korunması için havluların düzenli yıkanmasının şart olduğunu vurguladı.

Freestone, “Günde bir kez banyo yapanlar havlularını iki günde bir yıkamalı. Enfeksiyonu olan veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler ise her kullanımdan sonra havlu yıkamalı” dedi.

HAVLULAR NEDEN KİRLENİYOR?

Freestone, havluların ciltle temas ettiğinde temizliğini kaybettiğini belirtti: “Havluyla cildi kurularken binlerce deri hücresi, milyonlarca bakteri ve mantar gibi mikroplar bırakıyoruz. Aynı havluyu tekrar kullanmak, cilde yeni bir mikrop katmanı ekler ve yaşayan bir bakteri topluluğu oluşturur.”

Kirli havluların temiz cildi tekrar kirletebileceğini ifade eden profesör, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını söyledi.

BAKTERİ VE MANTAR TEHLİKESİ

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, geçmişte yapılan araştırmalara da dikkat çekildi. Bir hostelde tekrar tekrar kullanılan havlularda insan sağlığını tehdit eden bakteri türleri tespit edildi. Bu bakteriler, yüksek ateş, astım, alerjik reaksiyonlar ve cilt enfeksiyonları gibi sorunlara yol açabiliyor. Havluların kalın kumaşı nedeniyle uzun süre nemli kalması, bakteri ve mantarlar için ideal bir üreme ortamı oluşturuyor.

HAVLULAR PAYLAŞILMAMALI

Freestone, özellikle kokusu gitmeyen havluların bakteri ve mantar barındırdığını belirtti. Maymun hastalığından soğuk algınlığına kadar pek çok hastalığın havlular yoluyla bulaşabileceğini vurgulayan profesör, “Havlular asla paylaşılmamalı. Vücut havluları, el havlularına göre daha fazla mikrop biriktirdiği için daha sık yıkanmalı” dedi. El havlularının ise 3-5 günde bir sıcak deterjanlı suyla yıkanması gerektiğini ekledi.

HAVLULAR KAÇ DERECEDE YIKANMALI?

Havluların 60 santigrat derecede deterjanla yıkanmasını öneren Freestone, “Sıcak su, bakterilerin ve mantarların çoğunu öldürür, böylece enfeksiyon riski azalır” dedi. Ayrıca havluların kullanılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunması gerektiğini vurguladı.

GÜNEŞLE KURUTMA ÖNERİSİ

Doç. Dr. Rietie Venter ise havluların çarşaflardan daha sık yıkanması gerektiğini belirtti. “Mümkünse havluları güneşte kurutun. Hava kötüyse kurutucular iyi bir alternatif, ancak güneş her zaman daha etkili” dedi.