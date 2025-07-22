KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır?

Klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Primrose Freestone, havluların ne sıklıkta ve hangi koşullarda yıkanması gerektiğini anlattı. Kirli havluların cilt enfeksiyonlarından ciddi hastalıklara kadar birçok sağlık sorununa yol açabileceğini belirten Freestone, kişisel hijyen için kritik önerilerde bulundu. İşte havlu yıkamanın püf noktaları haberimizde…

Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır?
Sedef Karatay

Havluların yıkanma sıklığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan, klinik mikrobiyoloji profesörü Dr. Primrose Freestone, kişisel hijyenin korunması için havluların düzenli yıkanmasının şart olduğunu vurguladı.

Freestone, “Günde bir kez banyo yapanlar havlularını iki günde bir yıkamalı. Enfeksiyonu olan veya bağışıklık sistemi zayıf kişiler ise her kullanımdan sonra havlu yıkamalı” dedi.

Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır? 1

HAVLULAR NEDEN KİRLENİYOR?

Freestone, havluların ciltle temas ettiğinde temizliğini kaybettiğini belirtti: “Havluyla cildi kurularken binlerce deri hücresi, milyonlarca bakteri ve mantar gibi mikroplar bırakıyoruz. Aynı havluyu tekrar kullanmak, cilde yeni bir mikrop katmanı ekler ve yaşayan bir bakteri topluluğu oluşturur.”

Kirli havluların temiz cildi tekrar kirletebileceğini ifade eden profesör, bu durumun enfeksiyon riskini artırdığını söyledi.

Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır? 2

BAKTERİ VE MANTAR TEHLİKESİ

İngiliz medyasında yer alan haberlerde, geçmişte yapılan araştırmalara da dikkat çekildi. Bir hostelde tekrar tekrar kullanılan havlularda insan sağlığını tehdit eden bakteri türleri tespit edildi. Bu bakteriler, yüksek ateş, astım, alerjik reaksiyonlar ve cilt enfeksiyonları gibi sorunlara yol açabiliyor. Havluların kalın kumaşı nedeniyle uzun süre nemli kalması, bakteri ve mantarlar için ideal bir üreme ortamı oluşturuyor.

Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır? 3

HAVLULAR PAYLAŞILMAMALI

Freestone, özellikle kokusu gitmeyen havluların bakteri ve mantar barındırdığını belirtti. Maymun hastalığından soğuk algınlığına kadar pek çok hastalığın havlular yoluyla bulaşabileceğini vurgulayan profesör, “Havlular asla paylaşılmamalı. Vücut havluları, el havlularına göre daha fazla mikrop biriktirdiği için daha sık yıkanmalı” dedi. El havlularının ise 3-5 günde bir sıcak deterjanlı suyla yıkanması gerektiğini ekledi.

HAVLULAR KAÇ DERECEDE YIKANMALI?

Havluların 60 santigrat derecede deterjanla yıkanmasını öneren Freestone, “Sıcak su, bakterilerin ve mantarların çoğunu öldürür, böylece enfeksiyon riski azalır” dedi. Ayrıca havluların kullanılmadan önce tamamen kuru olduğundan emin olunması gerektiğini vurguladı.

Dikkat enfeksiyon ve mantar tehlikesi! Havlular kaç derecede yıkanmalıdır? Havlular ne kadar sürede yıkanmalıdır? 4

GÜNEŞLE KURUTMA ÖNERİSİ

Doç. Dr. Rietie Venter ise havluların çarşaflardan daha sık yıkanması gerektiğini belirtti. “Mümkünse havluları güneşte kurutun. Hava kötüyse kurutucular iyi bir alternatif, ancak güneş her zaman daha etkili” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Covid-19 aşısı regl döngüsünü etkilemiş!Covid-19 aşısı regl döngüsünü etkilemiş!
Bugün burçları neler bekliyor?Bugün burçları neler bekliyor?

Anahtar Kelimeler:
enfeksiyon çamaşır makinesi havlu sertleşmiş havlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.