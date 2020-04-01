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Dikkat! Evinizdeki bu bölgeler bakteri ve virüs yuvası olabilir!

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Ölümcül koronavirüs salgını nedeniyle şu günlerde hepimiz evlere kapandık ama ne yazık ki evde olmak güvende olmak anlamına gelmiyor. Evlerimizde de tıpkı dış ortamlar gibi binlerce bakteri ve virüs bulunuyor. Peki, bu virüs ve bakteriler en çok nerelerde yer alıyor? Bu bakterileri yok etmek ve korunmak için neler yapabiliriz? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.

Dikkat! Evinizdeki bu bölgeler bakteri ve virüs yuvası olabilir!

Evinizdeki bakteri ve virüslere savaş mı açmak istiyorsunuz? Öncelikle en çok hangi bölgelerde bulunduğunu tespit etmeniz gerekir. Evinizin bakteri ve virüs yerleşkesi haline gelmesi muhtemel bölgelerini öğrenmeye hazır mısınız?

MUTFAK LAVABOLARI

Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir evin tuvaletinde santimetreye 100 mikrop düşerken bu sayı lavabonuzda 100.000'e kadar çıkabiliyor. İnanması güç ama gerçek!

Evlerimizdeki mutfakların birer mikrop yuvası olmalarındaki nedenlerden biri hiç şüphesiz ki, bulaşık bezi, sünger gibi mutfak gereçleridir. Bilimsel verilere göre araştırma grubundaki mutfaklarda gribal enfeksiyona yol açan virüs, zatürre ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan MRSA virüsü ve koli basili başta olmak üzere ciddi virüs türleri tespit edildi.

BANYO HAVLULARI

Banyolarda da durum mutfaktan farklı değil. Keza banyo havlularınızı evin diğer fertleri ile paylaşıyorsanız havluyla beraber bakteri ve virüsleri de paylaşıyorsunuz demektir, yani mikropları! Çözüm oldukça kolay; evde herkesin kişiye özel havlusu olsun ve bu havluları sık sık yıkayın. Havluları birbirinden ayırt etmenin en basit yolu farklı renkte havlular alarak her aile bireyinin kendi havlusunu seçmesi olacaktır. Bu uygulamayı çocuklarınız da rahatlıkla benimseyecektir.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Zihnimiz bize, çamaşır makinemizin evimizdeki en temiz yerlerden biri olduğunu düşündürebilir. Fakat maalesef bu çok da doğru bir bilgi değil. Çünkü kirli çamaşırları makinelerimize her doldurduğumuzda virüs ve bakteriler de çoğalıyor. Çamaşır makinelerimizi temiz tutmanın yolu ise on günde bir kez 1 su bardağı çamaşır suyuyla boş bir şekilde çalıştırmaktan geçiyor.

ELEKTRONİK CİHAZLAR

Aile fertlerinizin ve kendinizin günlük yaşam rutinlerinizi bir düşünün. Gün boyu akıllı telefonlarımız, bilgisayarlarımız, kumandamız veya tabletlerimiz elimizden düşmüyor, değil mi? Bu çok da sağlıklı olmayan bir gerçek. Sağlıklı değil çünkü elektronik cihazlar da mikropların ve virüslerin en çok tutundukları yerlerin başında geliyor. Bu cihazları kullanırken ellerimizin temiz olmasına mümkün mertebe özen göstermeliyiz. Eve gelir gelmez ellerinizi yıkayıp cihazları da temiz bir bezle veya ıslak mendille temizlememiz gerekiyor. Son günlerin popüler dezenfektan ürünü kolonya yardımı ile de telefon ve kumandalarımızı temizleyebiliriz.

DİŞ FIRÇALARI

Diş fırçalarımız da bakterilerin en çok bulundukları ve üredikleri yerlerden biridir. Nemli bıraktığımız diş fırçalarımızın sayısız mikrop barındırdığı üzücü bir gerçektir. Diş fırçalarımızı herhangi bir madde ile kurulayamayacağımıza göre yapabileceğimiz iki şey bulunuyor. Birincisi, dişlerimizi fırçaladıktan sonra fırçamızı sallayarak üzerindeki su damlacıklarının düşmesini sağlamak. İkincisi, maksimum üç ayda bir diş fırçamızı yenilemek.

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KAPI KOLLARI VE TRABZANLAR

Bakteriler ve virüsler kapı kollarında, merdiven ve balkon korkuluklarında, çeşmelerde kısacası elimizle dokunduğumuz her yerde hızla çoğalır. Sıkça kullandığımız bu yüzeyleri haftada en az bir kez dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yüzeylere elimizle temas ettikten sonra taşıyıcı pozisyonuna geçiyoruz ve gittiğimiz her yere bu virüsleri de taşıyoruz. Bunlar arasında özellikle bir tanesini, kapı kollarını, her gün kullandığımız için haftada bir kez değil de günde bir kez silmeye özen göstermeliyiz.


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