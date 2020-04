Dikkat! Evinizdeki bu bölgeler bakteri ve virüs yuvası olabilir!

Banyolarda da durum mutfaktan farklı değil. Keza banyo havlularınızı evin diğer fertleri ile paylaşıyorsanız havluyla beraber bakteri ve virüsleri de paylaşıyorsunuz demektir, yani mikropları! Çözüm oldukça kolay; evde herkesin kişiye özel havlusu olsun ve bu havluları sık sık yıkayın. Havluları birbirinden ayırt etmenin en basit yolu farklı renkte havlular alarak her aile bireyinin kendi havlusunu seçmesi olacaktır. Bu uygulamayı çocuklarınız da rahatlıkla benimseyecektir.

Zihnimiz bize, çamaşır makinemizin evimizdeki en temiz yerlerden biri olduğunu düşündürebilir. Fakat maalesef bu çok da doğru bir bilgi değil. Çünkü kirli çamaşırları makinelerimize her doldurduğumuzda virüs ve bakteriler de çoğalıyor. Çamaşır makinelerimizi temiz tutmanın yolu ise on günde bir kez 1 su bardağı çamaşır suyuyla boş bir şekilde çalıştırmaktan geçiyor.

DİŞ FIRÇALARI

Diş fırçalarımız da bakterilerin en çok bulundukları ve üredikleri yerlerden biridir. Nemli bıraktığımız diş fırçalarımızın sayısız mikrop barındırdığı üzücü bir gerçektir. Diş fırçalarımızı herhangi bir madde ile kurulayamayacağımıza göre yapabileceğimiz iki şey bulunuyor. Birincisi, dişlerimizi fırçaladıktan sonra fırçamızı sallayarak üzerindeki su damlacıklarının düşmesini sağlamak. İkincisi, maksimum üç ayda bir diş fırçamızı yenilemek.

KAPI KOLLARI VE TRABZANLAR

Bakteriler ve virüsler kapı kollarında, merdiven ve balkon korkuluklarında, çeşmelerde kısacası elimizle dokunduğumuz her yerde hızla çoğalır. Sıkça kullandığımız bu yüzeyleri haftada en az bir kez dezenfekte etmemiz gerekiyor. Çünkü bu yüzeylere elimizle temas ettikten sonra taşıyıcı pozisyonuna geçiyoruz ve gittiğimiz her yere bu virüsleri de taşıyoruz. Bunlar arasında özellikle bir tanesini, kapı kollarını, her gün kullandığımız için haftada bir kez değil de günde bir kez silmeye özen göstermeliyiz.