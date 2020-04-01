Dikkat! Evinizdeki bu bölgeler bakteri ve virüs yuvası olabilir!

Evinizdeki bakteri ve virüslere savaş mı açmak istiyorsunuz? Öncelikle en çok hangi bölgelerde bulunduğunu tespit etmeniz gerekir. Evinizin bakteri ve virüs yerleşkesi haline gelmesi muhtemel bölgelerini öğrenmeye hazır mısınız?

MUTFAK LAVABOLARI

Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir evin tuvaletinde santimetreye 100 mikrop düşerken bu sayı lavabonuzda 100.000'e kadar çıkabiliyor. İnanması güç ama gerçek!

Evlerimizdeki mutfakların birer mikrop yuvası olmalarındaki nedenlerden biri hiç şüphesiz ki, bulaşık bezi, sünger gibi mutfak gereçleridir. Bilimsel verilere göre araştırma grubundaki mutfaklarda gribal enfeksiyona yol açan virüs, zatürre ve kan dolaşımı enfeksiyonlarına neden olan MRSA virüsü ve koli basili başta olmak üzere ciddi virüs türleri tespit edildi.

BANYO HAVLULARI

Banyolarda da durum mutfaktan farklı değil. Keza banyo havlularınızı evin diğer fertleri ile paylaşıyorsanız havluyla beraber bakteri ve virüsleri de paylaşıyorsunuz demektir, yani mikropları! Çözüm oldukça kolay; evde herkesin kişiye özel havlusu olsun ve bu havluları sık sık yıkayın. Havluları birbirinden ayırt etmenin en basit yolu farklı renkte havlular alarak her aile bireyinin kendi havlusunu seçmesi olacaktır. Bu uygulamayı çocuklarınız da rahatlıkla benimseyecektir.