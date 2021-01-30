Dikkat! Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, içerisinde bulunduğumuz çağın, her türlü alerjik hastalıkların görülmesinin arttığı bir çağ olduğunu ancak en dramatik artışın gıda alerjilerinde göründüğünü söyledi. Özellikle son 10 yıl içerisinde gıda alerjilerinde 2 kata yakın bir artış olduğunu, anafilaksilerde çok ciddi bir artış görüldüğünü ve bunların içerisinde de kırmızı ete olan alerjinin ciddi oranda yükseldiğini ifade eden Kutlu, “Özellikle 12 yıl önce keneler ile ilişkilendirilen bu kırmızı et alerjisi, keneler ortalıkta başka besi hayvanlarından almış oldukları antijenleri insanlara deri yoluyla bulaştırdığı zaman alpha-gal alerjisi dediğimiz bir duruma yol açıyor” dedi.

'ORTA KARADENİZ'DE ET ALERJİSİ ÇOK YOĞUN'

Kene sokması sonrası insanlarda ete karşı alerjik reaksiyonların geliştiğini ancak bunun diğer alerjilerin aksine uzun sürebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “O yüzden insanların anlaması biraz geç olabilir ama çok önemli bir durum. Hayvancılığın yoğun olduğu, tarım toplumlarında, orman bölgelerinde, orman işçileri ve avcılarda alpha-gal alerjisi çok sık görülen bir durum. Bu açıdan bakıldığında Karadeniz Bölgesi de çok özel. Özellikle Orta Karadeniz Bölgesi’nde et alerjisinin çok yoğun olduğunu, bütün alerji doktorları bilir” şeklinde konuştu.