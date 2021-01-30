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Dikkat! Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı

30.01.2021 13:52 | Son Güncelleme:
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Dikkat! Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı

Son 10 yıl içerisinde gıda alerjisinde 2 kata yakın bir artış olduğunu ifade eden İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, en şiddetli artışın ise kırmızı ete olan alerjide görüldüğünü, arı sokmaları sonrasında da kırmızı et alerjisinin başlayabileceğini söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, içerisinde bulunduğumuz çağın, her türlü alerjik hastalıkların görülmesinin arttığı bir çağ olduğunu ancak en dramatik artışın gıda alerjilerinde göründüğünü söyledi. Özellikle son 10 yıl içerisinde gıda alerjilerinde 2 kata yakın bir artış olduğunu, anafilaksilerde çok ciddi bir artış görüldüğünü ve bunların içerisinde de kırmızı ete olan alerjinin ciddi oranda yükseldiğini ifade eden Kutlu, “Özellikle 12 yıl önce keneler ile ilişkilendirilen bu kırmızı et alerjisi, keneler ortalıkta başka besi hayvanlarından almış oldukları antijenleri insanlara deri yoluyla bulaştırdığı zaman alpha-gal alerjisi dediğimiz bir duruma yol açıyor” dedi.

'ORTA KARADENİZ'DE ET ALERJİSİ ÇOK YOĞUN'

Kene sokması sonrası insanlarda ete karşı alerjik reaksiyonların geliştiğini ancak bunun diğer alerjilerin aksine uzun sürebildiğini ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “O yüzden insanların anlaması biraz geç olabilir ama çok önemli bir durum. Hayvancılığın yoğun olduğu, tarım toplumlarında, orman bölgelerinde, orman işçileri ve avcılarda alpha-gal alerjisi çok sık görülen bir durum. Bu açıdan bakıldığında Karadeniz Bölgesi de çok özel. Özellikle Orta Karadeniz Bölgesi’nde et alerjisinin çok yoğun olduğunu, bütün alerji doktorları bilir” şeklinde konuştu.

'ARI SOKMASI SONRASI ET ALERJİSİ ORTAYA ÇIKABİLİR'

Birçok hastanın, arı sokması sonrası et alerjisi olduğunu ifade ettiğini söyleyen Kutlu, “Et alerjisi özellikle yetişkin çağında geçmişte görmeye çok alışkın olmadığımız bir alerji. Bu kadar yoğun bir şekilde görmek, hele ki bazı vakalarda tekrarlayan şekilde arı sokması sonrası et alerjisinin başladığını ifade edenler var. O zaman aklımıza söyle bir konu geliyor, özellikle arıların son zamanlarda ciddi sorunlar yaşadığını biliyoruz. Hem radyo manyetik alanlarda olsun, hem küresel ısınmasının etkisiyle olsun. Bölgemizde taşınmalı arıcılık yapılıyor bu da arıları strese sokuyor. Böcek veya tarımsal ilaç kullanılması bununla ilişikli olabilir diye düşünüyoruz. Burada mutlaka araştırılması gereken bir konu var ve bu et alerjisi artarak devam eden bir konu. Bunun sırrının ben arıların midesinde olduğunu, bunun da mutlaka araştırılması gereken bir durum olduğunu, dünyanın diğer bölgelerinde görülen et alerjilerinden biraz farklı bir durum olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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