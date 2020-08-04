Dikkat! Risk altında olabilirsiniz! Eğer fırını bu şekilde temizlemiyorsanız...

Mutfak temizliğinin dipten uca kadar yapılması, bakteri veya mikropların üremesini ve gıdalarınıza ulaşmasını engeller. Bu sebeple el marifetlerini konuşturmayı seven insanlar aynı zamanda derin bir temizlik ile yemek yapımı sırasında kirlenen yerleri sterilize etmelidirler. Fırınların temizliği, sonraki pişirme işlemlerinin daha sağlıklı gerçekleşmesi için gereklidir. Fırın temizliğinizi yaparken dikkat etmeniz gereken noktaları sizler için hazırladık.

BAŞTAN AŞAĞI FIRIN TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Fırınınızı temizlerken kimyasalların dışında kullanabileceğiniz doğal ürünler de bulunur. Detaylı temizlik işlemlerinizi bu ürünler ile rahatça gerçekleştirebilirsiniz.

AMONYAK YARDIMI İLE FIRININIZI TEMİZLEYEBİLİRSİNİZ

Temizlik ürünlerinin birçoğunun içerisinde bulunan amonyak, fırın temizliğinde size kolaylık sağlar. Güçlü bir temizleyici olan amonyak ile fırınınızı temizlerken yapmanız gereken adımlar şu şekildedir: