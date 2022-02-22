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Dikkat! Tedavi edilmezse kısırlığa neden olabilir

22.02.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstenmeyen tüyler herkesin ortak sorunu. Bu istenmeyen tüylerin miktarı ve yapısı kişiye göre değişebiliyor. Tüylerin normalden fazla sayıda çıkmasına hirsutizm deniyor. Kadınlarda hormonların fazla çalışması erkek tipi tüylenmeye neden oluyor. Bu sorun ileride kısırlığa dahi yol açabiliyor.

Dikkat! Tedavi edilmezse kısırlığa neden olabilir

İnsanlar yıllardır istenmeyen tüylerden kurtulmak için birçok çözüm buldular. Bu çözümler tüylerden belirli süreliğine veya tamamen kurtulmaya yarıyor. İstenmeyen tüylerin fazla miktarda çıkması hormon bozukluklarını Ancak en etkili çözüm için aşırı tüylenmenin neden kaynaklandığını çözmek gerekiyor. Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gökçe Şerbetçi, aşırı tüylenme hakkında önemli bilgiler veriyor.

HİRSUTİZM NEDİR?

Kadınlarda androjen yani erkeklik hormonunun normalden fazla olması sebebiyle yaşanan aşırı tüylenme durumudur. Genel olarak kadınlar için normal kabul edilmeyen dudak üstü, çene altı, göğüs arası ve çevresi, göbek ve bel bölgesinde meydana gelir. Aşırı tüylenme başlı başına büyük bir sağlık problemiyken buna eşlik eden adet düzensizliği, sivilce oluşumu ve erkek tipi saç dökülme gibi sorunlar genellikle hormon bozukluğuna işaret eder.

HİRSUTİZM EN ÇOK POLİKİSTİKOVER SEBEBİYLE GÖRÜLÜYOR

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Aşırı tüylenmeye yol açan androjen üretimi böbrek üstü bezlerde ve polikistik yumurtalarda salgılanır. Yumurtalıklarda meydana gelen iyi huylu küçük kistlerle kendini gösteren polikistikover sendromu, üreme çağındaki çoğu kadında sıklıkla görülüyor. Her ne kadar uygulanan tedavi ile hastalığı kontrol altına alma şansı yüksek olsa da polikistikover sendromlu kadınların %70’inde tüylenme görülür. Ayrıca polisiktikover sendromu tedavi edilmediğinde kısırlığa kadar götürebilir.

AŞIRI TÜYLENMEYE YOL AÇAN DİĞER SEBEPLER;

• Doğuştan gelen adrenal tümörler,
• Androjen üreten tümörler,
• Androjenik ve anaboliksteroidlerin kullanımı,
• Troid bezi hastalıkları,
• Hormonal düzensizlikler,
• Hipofiz bezi hastalıkları.

HORMONAL DENGESİZLİKLERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Kıl kökü oluşumunu hormonlar yönetir. Oluşan kıllar kendiliğinden dökülene kadar o bölgede kalmaya devam eder. Hormonlar aynı zamanda kılların çıkma döngülerini de yönetir. Her kıl kökü aynı anda çıkmaz, bazıları aktif haldeyken bazıları pasif halde kalır. Bu sayede tüm kıl köklerinin aynı anda çıkıp dökülmesinin önüne geçer. Kıllar üzerinde belirleyici bir rol üstlenen hormonlar anormal bir durumla karşılaştığında ve dengesi bozulduğunda kıllarda da normal olmayan değişimler yaşanır. Bu sebeple aşırı kıllanma problemleri yaşayan kişilerin mutlaka hormonlarına baktırması gerekir.

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AŞIRI TÜYLENMENİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Saçlarda dökülme,
• Seste kalınlaşma,
• Normal olmayan yerlerde erkek tipi kıllanma,
• Adet düzensizliği,
• Ciltte yağlanma,
• Sırtta ve bel bölgesinde akne, sivilce,

AŞIRI TÜYLENMENİN TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastalığın tedavi edilebilmesi için öncelikle aşırı kıllanmaya yol açan sebeplerin belirlenmesi gerekir. Bu durumda hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayan böbrek üstü bezi, polikistikover, hormonal dengesizlikler veya çok daha nadir görülen sebepler tespit edilmelidir. Tümör olması durumunda medikal tedaviye başvurulur. Polikistikover sendromundan kaynaklanıyorsa diyet ve ilaç tedavisi uygulanır. Tedavinin amacı oluşan kılların daha fazla çıkmasına engel olmak, kılları zayıflatmak ve epilasyonu desteklemektir.


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