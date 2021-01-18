Dikkat toplama teknikleri ile hayatınızdaki sorunları yok edin! İşte 9 dikkat toplama önerisi

Dikkat eksikliği çok küçük yaşlarda başlamasına karşın genelde okul çağında fark edilir. Dikkat toplama yoğunluğu, hız ve konsantrasyon süresini etkilediği için de öğrenme ve uygulama konusunda kişileri engelleyebilir. Bu noktada dikkat toplamak için çözüm yolu aramak kaçınılmaz olur.

Dikkat toplama yoğunluğu, zeka düzeyi, ilgi alanları, eğitim ve çevre koşulları gibi farklı nedenlere bağlı olarak değişebilir. Dikkat toplamak için verilen öneriler de bu koşulları ortadan kaldırmakla ilişkilidir. Yalnızca oturuş pozisyonunuzu değiştirerek daha dikkatli bir insan haline gelebileceğiniz gibi kısa molalar vererek de dikkat toplama konusunda size yardımcı olabilir.

İşte dikkat toplamak için uygulayabileceğiniz 9 öneri...

1. Adım: Zamanı planlayın

Kendinizi yapacağınız işe önceden hazırlayın. Önünüze bir hedef koyun ve uymaya çalışın. Örneğin ders çalışacaksanız o gün kaç konu bitireceğinizi belirleyin.

2. Adım: Ortam Oluşturun

Bulunduğunuz yerde bilgisayar, telefvizyon gibi dikkat dağıtan unsurlar olmamasına özen gösterin. Müzik, gürültü, kalabalık ve insanlardan uzak durabileceğiniz stabil bir ortam yaratmaya çalışın.