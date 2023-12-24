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Dikkat uzman isim uyardı! Üşümenizin nedeni soğuk havalar olmayabilir

24.12.2023 12:16 | Son Güncelleme:
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Aralık ayının sonu yaklaşırken soğuk havaların etkisi de artmaya başladı. Yoğun rüzgar, fırtına ve olumsuz hava koşulları yalnızca grip ve nezleye davetiye çıkarmakla kalmıyor, bununla birlikte kalp ve akciğerleri de zorlayabiliyor. Öte yandan üşümenin yalnızca soğuk havalardan kaynaklanmadığını belirten Doktor Joseph Amban çok ciddi bir rahatsızlığa dikkat çekti.

Dikkat uzman isim uyardı! Üşümenizin nedeni soğuk havalar olmayabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan verilere göre COVID-19 2020 yılından bu yana dünya genelinde her sene ocak ayında pik yapıyor. Soğuk havalarda geçmeyen öksürüklere alerjenler de yol açabiliyor. Doktorlar kış aylarında kalp hastalarının fazla efor sarf etmemesi gerektiğini belirtiyor. "Ne kadar kalın giyinsem de üşüyorum!" diyen birçok kişi olduğuna dikkat çeken Doktor Joseph Amban ise ezber bozan bir açıklamada bulundu.

Uzman isim kramp girmiş ayakların ya da üşümenin kolesterol belirtisi olabileceğini vurgulayıp bu durumun soğuk havalarda gözardı edildiğini belirtti:

"Yüksek kolesterol ayaklarda kendini gösterebilir. Örneğin, bir kişi hareket ederken kramplar hissedebilir, ancak bu kramplar dinlenmekle rahatlar. Mevsim ne olursa olsun soğuk hissedebilirler. İki ayak üzerinde olmak zorunda değil. Böyle bir şey fark ederseniz, derhal profesyonel açıklama almanızı tavsiye ederim."

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Doktor Ambani açıklamalarına şöyle devam etti:

“Muayene sırasında, yüksek kolesterolü olan bir kişinin ayakları ve ellerinde nabız olmayabilir. Belki de bir doktor stetoskop yardımıyla, özellikle tıkalı arterlerde olağandışı sesler, 'üfürümler' fark edebilir."

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"Yüksek kolesterol, ksantelazmaya, göz çevresinde küçük sarı yağlı tabakalara neden olabilir. Bu durum çoğunlukla üst göz kapaklarını ve burnun yakınındaki göz bölgesini etkiler. Kontrol edilmezse, sorun görüşü olumsuz etkileyebilir veya daha kötü durumlarda körlüğe neden olabilir."

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CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Yüksek kolesterolünüz varsa, kanınızda kolesterol adı verilen yağlı bir maddenin çok fazla olduğu anlamına gelir. Tedavi edilmediği takdirde kan damarlarında tıkanıklıklara neden olabilir ve bu durumda büyük bir endişe haline gelir. Genellikle çok fazla yağlı yemek yemek ve yeterince egzersiz yapmamak gibi yaşam tarzı alışkanlıklarından kaynaklanır.

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