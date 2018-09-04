Dikkat! Vajinal kaşıntının nedeni vulva kanseri olabilir

Vajinal kaşıntı her durumda ciddi bir gösterge değildir ancak bazı durumlarda bir doktora başvurarak vajinal kaşıntının nedenini öğrenmek ve tedavi olmak gerekmektedir. Vajinal kaşıntı birçok nedenden ortaya çıkmaktadır. Cildin tahriş olmasından enfeksiyona kadar pek çok durumda ortaya çıkan vajinal kaşıntının birkaç günden fazla sürdüğü zaman durum ciddi olabilmektedir. Çok nadir durumlarda vulva kanseri gibi ağır hastalıklar vajinal kaşıntıya neden olabilmektedir. Kaşıntının şiddetli olduğu durumlarda da vakit kaybetmeden uzman bir doktor görüşü almak son derece önemlidir. Vajinal kaşıntı en çok mantar nedenli enfeksiyonlarda görülmektedir. Ayrıca bazı durumlarda kaşıntı ile beraber yanma hissi de ortaya çıkabilmektedir.

Kaşıntıya Yol Açan Etmenler

Vajinal kaşıntıya en çok neden olan şey mantarlardır ancak bunun dışında daha birçok neden bulunmaktadır. Menopoz dönemine gelmiş kadınlarda kaşıntı olması son derece normaldir. Vajina bölgesinin kendine has bir mikrobik yapısı bulunmaktadır. Bu yapı dengeli bir biçimde çeşitlenmiştir. Çeşitlenmenin bozulması da kaşıntıya neden olmaktadır. Bu durumda kaşıntı ile beraber akıntı da görülmektedir. Gonore ya da genital siğiller gibi cinsel ilişki yoluyla bulaşan hastalıkların belirtileri de vajinal kaşıntı ile başlamaktadır. Bunların dışında bölgenin sabunlu ya da kremli kalması, aşırı derecede kuru ya da nemli kalması, egzama ya da sedef gibi cilt hastalıkları vajinal bölgede kaşıntıların görünmesine yol açmaktadır.