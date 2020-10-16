Dil yarası neden olur ve ne iyi gelir?

Sindirimin ilk başladığı ana organlardan biri olan dil, konuşma biçiminden çıkarılan seslere kadar birçok işlev için kullanılır. Dilin bu denli önemli bir organ olması sebebiyle dil üzerinde çıkan yaralar yaşam kalitenizi düşürebilir. Özellikle dil üzerindeki yaranın neden oluştuğunu iyi bilirsenize daha sonrasında uygulanacak doğru adımlarla bu sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Unutmayın ki dil yarası ciddi rahatsızlıkların da habercisi olacağından ilk önce uzman bir hekimden yardım almayı denemelisiniz. Hassas bir yapıya sahip olan dil yüzeyi, her daim nemli oluşu sebebiyle bakterilerin gelişmesi için uygun bir ortam oluşturur. Kimi zaman yanlış mekanik müdahaleler kimi zaman ise ağız içinde oluşan hastalıkların sonucu olan dil yarası, yaşam kalitesini düşürebilir. Dil üzerinde kendiliğinden oluşan yaralar görüldüğünde bu durumda ilk iş uzman bir hekime danışarak sorunun ne olduğunu anlamak olmalıdır. İç hastalıkları veya kulak burun boğaz sorunları da dil yarasının oluşmasında etkili faktörler olabilir. Yaş ya da cinsiyetle ilgili bir ayrım olmaksızın dil yarası herkeste görülebilir. Dil yüzeyi dil kazıma işleminin yoğun olarak yapılmasında dolayı zarar görebilir ve bu durumda da kanamalı dil yaraları oluşabilir.

Dil Yarası Tedavisi Öncelikle dil yarasının sebebi öğrenilmelidir. Dil yarası ilacı olarak kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemelidir. Dil üzerindeki yaralara uygulanacak bitkisel çözümler ise güvenilir kişiler tarafından verilen tarifler doğrultusunda oluşturulmalıdır. Herkes için aynı yöntemler çözüm getirmeyeceği için bu durumda ilk danışılacak kişi kulak burun boğaz doktoru olmalıdır. Dil Yarası Hastalıkları Nedir? Birçok faktör aslında dil üzerinde yara oluşumuna neden olur. Kullanılan ilaçlar, yanlış yapılan mekanik müdahaleler, sindirim ile ilgili sorunlar gibi birçok etmen dil yarası aft gibi sorunları ortaya çıkarır. Fissürlü dil hastalığı halk arasında yaygın olarak görülmektedir. Dilde kabarcıklar meydana getiren fissürlü dil hastalığı, bakteriyel sorunların çoğalması ile belirgin bir şekilde ortaya çıkar. Dil yarası oluşumundaki bir diğer etmen ise gastrit rahatsızlığıdır. Ciddi gastrit sorunu olan kişilerde yemek borusunun başlangıcından itibaren görülmeye başlayan yaralar dilin arka bölgesinde yoğunlaşır.

Bir diğer etmen ise bağırsak hastalıklarıdır. Vücudun birçok bölgesini olumsuz etkileyecek olan sindirim sorunları ağız içindeki hassasiyeti de etkileyebilir.

Dil Yarası İçin Krem Hassas bir yapıya sahip olan dil üzerinde oluşan yaraları tedavi edici bazı krem veya solüsyonlar bulunur. İlaç tedavisinde mutlaka bir uzman doktor tarafından uygulanması gereken krem veya benzeri formlu ilaçlar belirtilerin tamamen ortadan kalkmasına ve sorunun ana kaynağının bulunmasına büyük oranda yardımcı olur. Dil yarası için krem tavsiyesi mutlaka uzman doktor veya eczacı tarafından yapılmalıdır. Dil Yarasında Hangi Doktora Gidilir? Hastaların birçoğu dil yarasını önemsemeyerek hayatlarına devam eder. Yalnız belirtilerin arttığı dönemlerde şikayetleri de doğru orantılı olarak çoğaldığı için hayatı olumsuz etkileyen bazı sorunlar yaşanabilir. “Dil yarasına ne iyi gelir?” sorusuna cevap bulmak isteyen kişilerin ilk önce yapması gereken ise dahiliye bölümüne giderek sorunun kaynağını bulmaktır. Diğer yandan bu şikayet üzerine hastalar kulak burun boğaz bölümüne de giderek sorunlarını dile getirebilir. Her iki bölüm de gerekli olması durumunda farklı uzmanların dil üzerindeki yaraları görmeleri için hastaları yönlendirebilir. Hekimin vereceği reçete günü gününe uygulanarak dil üzerinde oluşan yaraların iyileşmesi beklenir.