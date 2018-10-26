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Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 26.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

Antalya'da yaşayan Ahmet Y.'nin eski eşi Dilara Kandak'ın sarhoş olmasını fırsat bilerek cinsel ilişkiye girdiği, delilleri ortadan kaldırmak için de genç kadını öldürdüğü iddia edildi. Kandak'ın pek çok erkekle birlikte olduğu hatta evliyken 2014 yılında eski erkek arkadaşı ile cinsel amaçlı görüşürken, eşi Ahmet Y. tarafından yakalandığı bu yüzden yaralandığı ortaya çıktı

Dilara cinayetinde korkunç detaylar! Eski kocası zorla ilişkiye girmiş

Antalya polisi yaşanan vahşeti 'battaniyye' detayından çözdü. Korkuteli'nin Gölova mevkisinde, 3 Mart günü, yola yaklaşık 100 metre uzaklıktaki tarlanın yabani çalılarla birleştiği sınırda, yaklaşık 30 santimetre kazılan yerde, renkli battaniyeye sarılı çıplak kadın cesedini gören arıcı Hasan Arıkan, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis, olay yerini güvenlik çemberine alarak, inceleme başlattı.

ÇIPLAK HALDE BATTANİYEYE SARILI CESEDİ BULUNDU

Çıplak halde battaniyeye sarılıp, eli, kolu ve ayakları iple bağlanarak, tarlaya gömülen ve sadece baş kısmı dışarıda bırakılan cesedin, 2 çocuk annesi Dilara Kandak'a ait olduğu belirlendi. Dilara Kandak'ın eski eşi Ahmet Y., cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

'BATTANİYE' DETAYI CİNAYETİ ÇÖZDÜ

Kaybolduğu 24 Ocak'tan 40 gün sonra toprağa gömülü bulunan Dilara Kandak'ın öldürülmesiyle ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, Kandak'ın boşandığı eşi Ahmet Y.'nin, ömür boyu hapsi istendi. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen ve ilerleyen günlerde duruşması görülecek davanın iddianamesinde dikkat çeken tespitlerde bulunuldu. Kandak'ın cesedinin sarılı olduğu kırmızı, beyaz ve mavi renkli battaniyenin, kadının sosyal medya hesabında 23 Ağustos 2017 tarihinde paylaştığı fotoğraftaki battaniyeyle aynı olduğu belirtildi. İddianamede, ayrıca fotoğrafın, Dilara Kandak'ın boşandığı eşinin babasına ait evde çekildiği kaydedildi.

DAHA ÖNCE DE OĞLUNU YARALAMIŞ

Savcı, Dilara Kandak ile eski eşi Ahmet Y.'nin arasının, çocukların velayeti ve Dilara'nın pek çok erkekle birlikte olduğu iddiasıyla açık olduğuna dikkat çekti. İddianamede, ayrıca Kandak'ın evliyken 2014 yılında eski erkek arkadaşı ile cinsel amaçlı görüşürken, eşi Ahmet Y. tarafından yakalandığı ve Ahmet Y.'nin 'bu kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından cezalandırıldığına da dikkat çekildi. Öte yandan 2015 yılında Kandak'ın ihbarı üzerine Ahmet Y. ve babası hakkında, 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından soruşturma açıldığı, baba ile oğlunun cezalandırıldığı belirtildi.

İddianamede, 2017 yılında Ahmet Y. hakkında, eski eşi Dilara Kandak'ı ve oğlunu yaraladığı iddiasıyla dava açıldığı, davanın halen Korkuteli Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürdürüldüğüne dikkat çekildi. İddianamenin sonuç kısmında ise Ahmet Y.'nin eski eşinin aşırı alkollü olmasından faydalanarak, rızası dışında ilişkiye girip, cinsel saldırıda bulunduğu, bu suçu gizlemek ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla tespit edilemeyen şekilde onu öldürüp, cesedini kırsal kesime götürerek, gömdüğü sonuç ve kanaatine varıldığı vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet Dilara Kandak

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
su testisi su yolunda kırılırmış
Allah kolaylik versin, cocuk zor durumda kalmis. Psikolojisini bozmuslar.
maaşallah :))))
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