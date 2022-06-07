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Dilbirin Kaçar kimdir? PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar yakalandı mı?

07.06.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilbirin Kaçar son dakika haberlerinin ardından merak konusu oldu. Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen Dilbirin Kaçar ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Peki Dilbirin Kaçar kimdir? İşte PKK/YPG'nin suikastçısı ile ilgili bilgiler...

Dilbirin Kaçar kimdir? PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar yakalandı mı?

Dilbirin Kaçar 7 Haziran Salı günü son dakika haberlerinin en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar ile ilgili flaş gelişme sonrası birçok kişi internette yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Peki Dilbirin Kaçar kimdir? İşte PKK/YPG'nin suikastçısı ile ilgili bilgiler...

DİLBİRİN KAÇAR KİMDİR?

Dilbirin Kaçar, terör örgütü PKK/YPG’nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı tespit edilen bir teröristtir.

Dilbirin Kaçar'ın terör örgütüne 2015 yılında Siirt'te katıldığı öğrenildi.

Dilbirin Kaçar, bir seneye yakın Cudi ve Gabar bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra 2016 yılında Suriye'ye gönderildi.

Irak'ın Sincar ilçesinde suikastçı eğitimi alan Kaçar, Ocak 2018'deki Zeytin Dalı ve Ekim 2019'daki Barış Pınarı harekatları sırasında örgüt adına çeşitli eylemlerde yer aldı.

Kaçar'ın son olarak Türkiye'nin olası harekatına karşı Aynularap bölgesine takviye güç olarak gönderilen timin sözde komutanlığını yaptığı belirlendi.

PKK/YPG'NİN SUİKASTÇISI DİLBİRİN KAÇAR YAKALANDI MI?

Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.

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MİT
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