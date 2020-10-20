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Dileklerin kabul olması için dualar - Peygamberimizin dilek duası

YAŞAM HABERLERİ  | 20.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Spot: Müslümanlar yüzyıllardır maddi ve manevi arzularına kavuşmak gayesiyle hacet ve dilek dualarına başvurmuşlardır. Her türlü hayırlı amaç için Allah'a niyazlarımızda bize kılavuzluk edecek, dileklerin kabul olması için dualar hangileridir? İşte Peygamberimizin dilek duası ve en güçlü dualar…

Dileklerin kabul olması için dualar - Peygamberimizin dilek duası

Bir kulun imanının en güzel emaresi duadır. Her derdimize çareyi Yüce Allah'a (C.C.) yaptığımız duada ve zikirde bulabiliriz. Günlük dua ve zikirlerle ilgili olarak birçok ulema, kıymetli eserler kaleme almışlardır. Bu eserler vasıtasıyla kaynağını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber'in hadislerinden alan çok kıymetli dualar, bizlere ulaşmıştır. Bunlar içerisinde pek çok hacet ve dilek duası bulunmaktadır. Dileklerin kabul olması için dualar nelerdir, duaların kabul olması için hangi sureler okunabilir? İşte Peygamberimizin dilek duası ve diğer önemli dualar...

Peygamber Efendimizin Dilek Duası

Allah’tan dileği olan bir kişi, ilk önce peygamber duaları ile Allah’a dua etmeli ve niyazda bulunmalıdır. Kişi en mükemmel biçimde ve eksiksiz olarak dilek duası yapmak istiyorsa âlemlere nur olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dilek duasını okumalıdır.

Duanın Arapça Okunuşu

Taberânî'den rivayetle: Kişi, muradına ermek için Allah'a namaz ve niyaz ile seslenmelidir.

https://www.dilekduasi.gen.tr/peygamber-efendimizin-dilek-duasi.html

Duanın Anlamı

https://www.dilekduasi.gen.tr/peygamber-efendimizin-dilek-duasi.html

Hz. Peygamber'in Dilinden Saniyede Kabul Olan Dua

Tirmizi'den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur.

http://www.ahmettunalilar.com/nm-24\_02\_2019\_Pazar\_K%C3%B6%C5%9Fe\_yazar%C4%B1\_S\_K-cp-4518

Evliyaların Dilek Duası

Salih bir niyet ile okunduğunda çok tesirli olan bu dua, muradımıza kavuşmamıza vesile olur.

Evliyaların Dilek Duasının Arapça Okunuşu

https://www.muhammed.gen.tr/evliyalarin-dilek-duasi/

Evliyaların Dilek Duasının Manası

Hz. İsa Peygamber'in ölüleri diriltmek için bu mübarek duayı okuduğu rivayet edilir.

https://www.muhammed.gen.tr/evliyalarin-dilek-duasi/

Evliyaların Dilek Duası Nasıl Okunur Ve Faziletleri Nelerdir?

Büyük bir veli olan Hz. Süleyman b. Mukadil'den öğrendiğimiz kadarıyla bu duayı sabah namazlarından sonra kıbleye yönelerek yüz defa okursak, temiz bir kalp ile talep ettiğimiz bütün dileklerimiz gerçekleşir. Fevkalade kuvvetli bir dua olduğundan çok dikkatlice okunması gereken bu dua, 7, 14 veya 21 gün boyunca tekrar edilir.

4444 Dilek Duası - Salat-ı Tefriciye

Diğer bir ismi Salat-ı Nâriye olan bu muazzam salavat-ı şerifenin; dertleri, kederleri, belâ ve musibetleri ateş misali yakıp yok ettiği, İslam alimlerince defalarca tecrübe edilmiş dilek duası olduğu söylenir.

Salat-ı Tefriciye'nin Arapça Okunuşu

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/salat-i-tefr-ciyye-nariye-nedir-salat-i-tefriciye-duasi-anlami-turkce-ve-arapca-okunusu-41505263#:~:text=Salat-ı%20Tefriciye%20duasının%20Türkçe,Kerîm%20ve%20alâ%20âlihî%20ve

Salat-ı Tefriciye'nin (Hacet Duası) Anlamı

Salat-ı Tefriciye, 4444 kere okunması tavsiye olunan çok etkili dilek duasıdır.

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/salat-i-tefr-ciyye-nariye-nedir-salat-i-tefriciye-duasi-anlami-turkce-ve-arapca-okunusu-41505263#:~:text=Salat-ı%20Tefriciye%20duasının%20Türkçe,Kerîm%20ve%20alâ%20âlihî%20ve

4444 Hacet Duasının Faydaları Nelerdir ve Nasıl Okunur?

''Salat-ı Tefriciye'' İslam alimleri tarafından defalarca denenmiş ve sonuç alınmış dualar arasında gösterilir. Çok istediğin bir şeyin olması için dua ederken belli bir adaba ve usule dikkat edilmelidir. Salat-ı Tefriciye duası 4444 defa okunmak istenirse bu, ancak bir kaç günde tamam olur. Bu nedenle kişi, kendisi tek başına okuyabileceği gibi başkalarıyla paylaşarak da okuyabilir.

Salat-ı Tefriciye'yi okumaya niyet eden kişi önce hangi dileği için bu duayı okuyacağına karar verir. Sonrasında güzelce bir namaz abdesti alır ve iki rekat Allah rızası için namaz kılar. Namazı kılıp selam verdikten sonra 100 defa tövbe ve istiğfar eder. Ve ardından 4444 defa Salat-ı Tefriciye okumaya niyet eder. Dilek ve muradını dile getirir, Allah'a niyazda bulunur. Bu hazırlıklar namaz secdesindeyken yapılır. Ve ''Eûzü Besmele'' çekip şu ayeti kerimeyi okuruz:

Ahzab Suresi, 56. Ayet: İnna(A)llâhe vemelâ-iketehu yusallûne ‘alâ-nnebiy(yi)(c) yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû sallû ‘aleyhi vesellimû teslîmâ(n)

Daha sonra Salat-ı Tefriciye'yi okumaya başlarız ve bittiğinde de ''Allah'ım, okuduğum bu dua hürmetine benim şu muradımı ver....'' diye dua ederiz.

Reddedilmeyen Dilek Duası İçin Makbul Zamanlar

''Şu vakitte dua edilmelidir'' diye kesin bir kural yoktur. Ancak duaların geri çevrilmeyeceği özel zamanlar vardır. Bu mübarek vakitlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

Perşembe Gecesi Dilek Duası

Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, İslam aleminde mübarek kabul edilen gecedir. Bu mübarek gecelerden dua ederek istifade edebileceğimiz gibi; bu gecelerde çok istediğin bir şeyin olması için zikir de çekebiliriz. Bu dua ve zikirlerden bazıları: Kumeyl Duası: Bu dua çok derin esrara sahip, anında kabul olan mucize dua olarak kabul edilir.

Kumeyl Duası'nın Arapça Okunuşu:

Hz. Ali tarafından ashabı Kumeyl b. Ziyad'a öğretilmiştir.

http://www.ehlibeytder.com/dualar/kumeyl-duasi-h4852.html

Kumeyl Duası'nın Anlamı:

Her cuma gecesinde; düşmanlarımızdan emin olmak, rızkımızı arttırmak, muradımıza ermek ve huzur bulmak için okunur. Meali şöyledir;

http://www.ehlibeytder.com/dualar/kumeyl-duasi-h4852.html

Perşembe Gecesi Okunacak Zikirler:

Bu mübarek gecede ''Ya Allah'', ''Ya Kadir'', ''Ya Rahim'', ''Ya Kaviyyü'' zikirleri okunursa kişinin her ne dileği var ise mutlaka kabul olunur. Bu zikirlerin her birinin 70 defa okunması ve bu sayıya riayet edilmesi gerekir. Çünkü dualarda ve zikirlerde sayıların, bir anahtarın dişleri gibi olduğu rivayet edilir.

Cuma Saati Okunacak Dilek Duası

Cuma günü akşam ezanı vaktinden kırk beş dakika öncesinde 100 defa ''Ya Meliki, muktedir sensin Allah'ım, yardımcım ol'' duasını okur ve ardından dileğimizi söylersek kabul olunacağı rivayet edilir.

Sela Vakti Okunacak Dilek Duası

Cuma günleri üzere sela ile ezan vakti arasında yapılacak duaların geri çevrilmediği bildirilmiştir. Bu hususi vakitte 100 kere şu salavatı okursak dileklerimizin kabul edileceği ve 80 senelik günahlarımızın af olunacağı müjdelenmiştir.

https://www.star.com.tr/guncel/cuma-gunu-sela-ile-ezan-arasinda-hangi-dualar-edilir-sela-ile-ezan-arasinda-okunacak-dualar-haber-1556953/

Kadir Gecesi Dilek Duası

Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilen Kadir Gecesinde yapılan dualar geri çevrilmez, günahlar affedilir ve dileklerimiz kabul olur. Bu mübarek gecede şu şekilde dua edebiliriz:

Allâhumme inneke afuvvun tuhibbül afve fa’fu annî. (Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi pek seversin, beni de affet.)

Hıdırellez Dilek Duası

Kökeni çok eski geleneklerimize kadar dayanan Hıdırellez, 5 Mayıs gecesi başlayan ve 6 Mayıs günü boyunca devam eden, duaların yapıldığı ve dileklerin dilendiği kutsal bir gün olarak kabul edilir. Hıdırellez duasının okunuşu ve manası şu şekildedir:

https://www.aksam.com.tr/yasam/hidirellez-dilek-duasi-nedir-nasil-yapilir-hidirellezde-nasil-ne-zaman-dilek-tutulur/haber-1070532

Arife Günü Dilek Duası Nasıl Yapılır?

Tirmizi (r.a)'ın rivayetine göre arife gününde dualar geri çevrilmezmiş. Bu özel günde anında kabul olan dilek duasına şu örnekleri verebiliriz:

https://mektebun.wordpress.com/arefe-gunu-yapilan-dua-reddedilmez/

Yağmur Yağarken En Etkili Dilek Duası

Halk dilinde yağmur yağdığında ''rahmet yağıyor'' şeklinde bir deyiş vardır. İnanılır ki; kişi, yağmur yağdığında Tekvir Suresi'ni okursa her ne muradı varsa ona kavuşur.

Tekvir Suresi Arapça Okunuşu

https://www.kuran.gen.tr/?kid=4&sid=81&x=s\_main&y=s\_middle

Tekvir Suresi Anlamı

İsmini, surenin başında bahsedilen ''güneşin dürülmesinden'' almış olan bu sure, anlam bakımından derin bir muhtevaya sahiptir.

https://kuran-ikerim.org/meal/diyanet/tekvir-suresi

İkindi Namazından Sonra Okunacak Dilek Duası

İkindi namazından sonra güneş batana kadar olan süre içerisinde şu dua ile Allah'a niyaz edersek dileklerimizin kabul olacağı söylenir:

Duanın Arapça Okunuşu

https://www.akasyam.com/dilegi-derdi-olanlar-bugun-bu-dualari-okusun-135139/

Duanın Anlamı

Özellikle cuma günleri ikindi namazından sonra okunması tavsiye olunan bu dua, anlamı bilinerek içten bir şekilde okunmalıdır.

https://www.akasyam.com/dilegi-derdi-olanlar-bugun-bu-dualari-okusun-135139/

Tesbihle Dilek Duası Nasıl Yapılır?

Gizli yapıldığında kabul olunduğuna inanılan ''Dilek Tesbihi'' duası için 99'lu bir tesbih ile kıbleye doğru yönelerek otururuz. Önümüze koyduğumuz tesbihe 7 Fatiha Suresi'ni, ardından da üç kere Fusulet Suresi'nin 34. ayetini okuruz. Surenin okunuşu:

Tam bir teslimiyet ile niyetimizi edip duamızı okuduktan sonra bu tespihi, bir ay yerini değiştirmemek üzere saklarız. Bir ay sonrasında ihtiyacı olan birisine hediye ederiz.

İsmi Azam Duası Dilek İçin Nasıl Okunur?

Müşkülümüzde, bir dileğimiz olduğunda saniyede kabul olan dua arar; öğrenmek ve o dua ile Allah'a niyazda bulunmak isteriz. İşte böyle bir dua olan İsmi Azam, ''en büyük isim'' demektir. Allah'a en büyük ismiyle dua etmek, dualar içerisinde en hayırlı olanlardandır. Dolayısıyla Esmâ'ül Hüsna içerisinde yer alan bu isimle yapılan duaya, anında kabul olan mucize dua diyebiliriz. Yani bir dileği olan kimse, bu duayı okuyup ''Yüce Allah'ım İsmi Azam hürmetine'' diye isterse duası kabul olur, muradına erer.

İsmi Azam Duasının Arapça Okunuşu

https://www.hurriyet.com.tr/ramazan-ozel/dualar/ismi-azam-duasi-nedir-fazileti-nelerdir-ismi-azam-duasi-arapca-ve-turkce-okunusu-41393329

İsmi Azam Duasının Anlamı

https://www.hurriyet.com.tr/ramazan-ozel/dualar/ismi-azam-duasi-nedir-fazileti-nelerdir-ismi-azam-duasi-arapca-ve-turkce-okunusu-41393329

100 Kere Okunan Dilek Duası

Her gün sabah namazından sonra kıbleye yönelerek 100 defa Ayetel Kürsi okursak dert ve kaygılarımız son bulur, üzerimizdeki belalar kalkar, Allah isteklerimize kavuşmamızı nasip eder.

Ayetel Kürsi Arapça Okunuşu

Kur'an ayetlerini okurken ve ezberlerken manasında bir değişikliğe sebebiyet vermemek için telaffuzuna çok dikkat etmeliyiz.

https://www.yenisafak.com/hayat/ayetel-kursi-duasi-okunusu-ve-meali-ayetel-kursi-arapca-okunusu-2992658

Ayetel Kürsi Anlamı

Tefsir alimleri, bu ayetteki ''kürsi'' kelimesi ile ilgili; ''O, arştır; O, İsmi Azam'dır; O, Yüce Allah'ın mülkü, saltanatı ve kudretidir.'' buyurmuşlardır. Bu hususa binaen Ayetel Kürsi'nin anlamını bilmek çok faziletlidir.

https://www.yenisafak.com/hayat/ayetel-kursi-duasi-okunusu-ve-meali-ayetel-kursi-arapca-okunusu-2992658

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