Dileklerin kabul olması için dualar - Peygamberimizin dilek duası

Bir kulun imanının en güzel emaresi duadır. Her derdimize çareyi Yüce Allah'a (C.C.) yaptığımız duada ve zikirde bulabiliriz. Günlük dua ve zikirlerle ilgili olarak birçok ulema, kıymetli eserler kaleme almışlardır. Bu eserler vasıtasıyla kaynağını Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber'in hadislerinden alan çok kıymetli dualar, bizlere ulaşmıştır. Bunlar içerisinde pek çok hacet ve dilek duası bulunmaktadır. Dileklerin kabul olması için dualar nelerdir, duaların kabul olması için hangi sureler okunabilir? İşte Peygamberimizin dilek duası ve diğer önemli dualar... Peygamber Efendimizin Dilek Duası Allah’tan dileği olan bir kişi, ilk önce peygamber duaları ile Allah’a dua etmeli ve niyazda bulunmalıdır. Kişi en mükemmel biçimde ve eksiksiz olarak dilek duası yapmak istiyorsa âlemlere nur olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dilek duasını okumalıdır. Duanın Arapça Okunuşu Taberânî'den rivayetle: Kişi, muradına ermek için Allah'a namaz ve niyaz ile seslenmelidir. https://www.dilekduasi.gen.tr/peygamber-efendimizin-dilek-duasi.html Duanın Anlamı https://www.dilekduasi.gen.tr/peygamber-efendimizin-dilek-duasi.html

Hz. Peygamber'in Dilinden Saniyede Kabul Olan Dua Tirmizi'den rivayetle: Peygamberimiz bu dilek duasını, gözleri görmeyen birinin kendisinden dua talebi üzerine okumuştur. http://www.ahmettunalilar.com/nm-24\_02\_2019\_Pazar\_K%C3%B6%C5%9Fe\_yazar%C4%B1\_S\_K-cp-4518 Evliyaların Dilek Duası Salih bir niyet ile okunduğunda çok tesirli olan bu dua, muradımıza kavuşmamıza vesile olur. Evliyaların Dilek Duasının Arapça Okunuşu https://www.muhammed.gen.tr/evliyalarin-dilek-duasi/ Evliyaların Dilek Duasının Manası Hz. İsa Peygamber'in ölüleri diriltmek için bu mübarek duayı okuduğu rivayet edilir. https://www.muhammed.gen.tr/evliyalarin-dilek-duasi/ Evliyaların Dilek Duası Nasıl Okunur Ve Faziletleri Nelerdir? Büyük bir veli olan Hz. Süleyman b. Mukadil'den öğrendiğimiz kadarıyla bu duayı sabah namazlarından sonra kıbleye yönelerek yüz defa okursak, temiz bir kalp ile talep ettiğimiz bütün dileklerimiz gerçekleşir. Fevkalade kuvvetli bir dua olduğundan çok dikkatlice okunması gereken bu dua, 7, 14 veya 21 gün boyunca tekrar edilir. 4444 Dilek Duası - Salat-ı Tefriciye Diğer bir ismi Salat-ı Nâriye olan bu muazzam salavat-ı şerifenin; dertleri, kederleri, belâ ve musibetleri ateş misali yakıp yok ettiği, İslam alimlerince defalarca tecrübe edilmiş dilek duası olduğu söylenir.

Salat-ı Tefriciye'nin Arapça Okunuşu https://www.hurriyet.com.tr/gundem/salat-i-tefr-ciyye-nariye-nedir-salat-i-tefriciye-duasi-anlami-turkce-ve-arapca-okunusu-41505263#:~:text=Salat-ı%20Tefriciye%20duasının%20Türkçe,Kerîm%20ve%20alâ%20âlihî%20ve Salat-ı Tefriciye'nin (Hacet Duası) Anlamı Salat-ı Tefriciye, 4444 kere okunması tavsiye olunan çok etkili dilek duasıdır. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/salat-i-tefr-ciyye-nariye-nedir-salat-i-tefriciye-duasi-anlami-turkce-ve-arapca-okunusu-41505263#:~:text=Salat-ı%20Tefriciye%20duasının%20Türkçe,Kerîm%20ve%20alâ%20âlihî%20ve 4444 Hacet Duasının Faydaları Nelerdir ve Nasıl Okunur? ''Salat-ı Tefriciye'' İslam alimleri tarafından defalarca denenmiş ve sonuç alınmış dualar arasında gösterilir. Çok istediğin bir şeyin olması için dua ederken belli bir adaba ve usule dikkat edilmelidir. Salat-ı Tefriciye duası 4444 defa okunmak istenirse bu, ancak bir kaç günde tamam olur. Bu nedenle kişi, kendisi tek başına okuyabileceği gibi başkalarıyla paylaşarak da okuyabilir. Salat-ı Tefriciye'yi okumaya niyet eden kişi önce hangi dileği için bu duayı okuyacağına karar verir. Sonrasında güzelce bir namaz abdesti alır ve iki rekat Allah rızası için namaz kılar. Namazı kılıp selam verdikten sonra 100 defa tövbe ve istiğfar eder. Ve ardından 4444 defa Salat-ı Tefriciye okumaya niyet eder. Dilek ve muradını dile getirir, Allah'a niyazda bulunur. Bu hazırlıklar namaz secdesindeyken yapılır. Ve ''Eûzü Besmele'' çekip şu ayeti kerimeyi okuruz:

Ahzab Suresi, 56. Ayet: İnna(A)llâhe vemelâ-iketehu yusallûne ‘alâ-nnebiy(yi)(c) yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû sallû ‘aleyhi vesellimû teslîmâ(n) Daha sonra Salat-ı Tefriciye'yi okumaya başlarız ve bittiğinde de ''Allah'ım, okuduğum bu dua hürmetine benim şu muradımı ver....'' diye dua ederiz. Reddedilmeyen Dilek Duası İçin Makbul Zamanlar ''Şu vakitte dua edilmelidir'' diye kesin bir kural yoktur. Ancak duaların geri çevrilmeyeceği özel zamanlar vardır. Bu mübarek vakitlerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Perşembe Gecesi Dilek Duası Cuma gecesi, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, İslam aleminde mübarek kabul edilen gecedir. Bu mübarek gecelerden dua ederek istifade edebileceğimiz gibi; bu gecelerde çok istediğin bir şeyin olması için zikir de çekebiliriz. Bu dua ve zikirlerden bazıları: Kumeyl Duası: Bu dua çok derin esrara sahip, anında kabul olan mucize dua olarak kabul edilir. Kumeyl Duası'nın Arapça Okunuşu: Hz. Ali tarafından ashabı Kumeyl b. Ziyad'a öğretilmiştir. http://www.ehlibeytder.com/dualar/kumeyl-duasi-h4852.html Kumeyl Duası'nın Anlamı: Her cuma gecesinde; düşmanlarımızdan emin olmak, rızkımızı arttırmak, muradımıza ermek ve huzur bulmak için okunur. Meali şöyledir;

http://www.ehlibeytder.com/dualar/kumeyl-duasi-h4852.html Perşembe Gecesi Okunacak Zikirler: Bu mübarek gecede ''Ya Allah'', ''Ya Kadir'', ''Ya Rahim'', ''Ya Kaviyyü'' zikirleri okunursa kişinin her ne dileği var ise mutlaka kabul olunur. Bu zikirlerin her birinin 70 defa okunması ve bu sayıya riayet edilmesi gerekir. Çünkü dualarda ve zikirlerde sayıların, bir anahtarın dişleri gibi olduğu rivayet edilir. Cuma Saati Okunacak Dilek Duası Cuma günü akşam ezanı vaktinden kırk beş dakika öncesinde 100 defa ''Ya Meliki, muktedir sensin Allah'ım, yardımcım ol'' duasını okur ve ardından dileğimizi söylersek kabul olunacağı rivayet edilir. Sela Vakti Okunacak Dilek Duası Cuma günleri üzere sela ile ezan vakti arasında yapılacak duaların geri çevrilmediği bildirilmiştir. Bu hususi vakitte 100 kere şu salavatı okursak dileklerimizin kabul edileceği ve 80 senelik günahlarımızın af olunacağı müjdelenmiştir. https://www.star.com.tr/guncel/cuma-gunu-sela-ile-ezan-arasinda-hangi-dualar-edilir-sela-ile-ezan-arasinda-okunacak-dualar-haber-1556953/ Kadir Gecesi Dilek Duası Ramazan ayının 27. gecesi olduğu kabul edilen Kadir Gecesinde yapılan dualar geri çevrilmez, günahlar affedilir ve dileklerimiz kabul olur. Bu mübarek gecede şu şekilde dua edebiliriz:

Allâhumme inneke afuvvun tuhibbül afve fa’fu annî. (Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi pek seversin, beni de affet.) Hıdırellez Dilek Duası Kökeni çok eski geleneklerimize kadar dayanan Hıdırellez, 5 Mayıs gecesi başlayan ve 6 Mayıs günü boyunca devam eden, duaların yapıldığı ve dileklerin dilendiği kutsal bir gün olarak kabul edilir. Hıdırellez duasının okunuşu ve manası şu şekildedir: https://www.aksam.com.tr/yasam/hidirellez-dilek-duasi-nedir-nasil-yapilir-hidirellezde-nasil-ne-zaman-dilek-tutulur/haber-1070532 Arife Günü Dilek Duası Nasıl Yapılır? Tirmizi (r.a)'ın rivayetine göre arife gününde dualar geri çevrilmezmiş. Bu özel günde anında kabul olan dilek duasına şu örnekleri verebiliriz: https://mektebun.wordpress.com/arefe-gunu-yapilan-dua-reddedilmez/ Yağmur Yağarken En Etkili Dilek Duası Halk dilinde yağmur yağdığında ''rahmet yağıyor'' şeklinde bir deyiş vardır. İnanılır ki; kişi, yağmur yağdığında Tekvir Suresi'ni okursa her ne muradı varsa ona kavuşur. Tekvir Suresi Arapça Okunuşu https://www.kuran.gen.tr/?kid=4&sid=81&x=s\_main&y=s\_middle Tekvir Suresi Anlamı İsmini, surenin başında bahsedilen ''güneşin dürülmesinden'' almış olan bu sure, anlam bakımından derin bir muhtevaya sahiptir.