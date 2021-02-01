Dilekleriniz gerçekleşiyor... Terazi burcu Şubat 2021 aylık burç yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2021 Şubat ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2021 Şubat yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Şubat aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.
İşte Terazi Burcu Şubat aylık burç yorumu...
Bu ay 27 Şubat tarihine kadar Merkür retrosu devam ediyor. Bu tarihe kadar aşk ilişkilerinizde önemli değişimler yaşanabilir. Zorunlu veya gönüllü olarak mesafeleşmeler, ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Fakat bu ayrılıklar geçici, dönemsel olabilir. Duygularınız ve istekleriniz konusunda netleşmekte zorlanabilirsiniz. Deneyimleriniz kalıcı dersler getirecek.
1 Şubat tarihinde Venüs Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Aşk ve ilişkiler, çocuklarınız hayatınızda ön planda olacak. Kendinizi gösterme ve hayattan keyif alma isteğinizin fazlasıyla artacağı bir sürece gireceksiniz. Lüks ve keyfi, zaman zaman gereksiz harcamalar yapabilirsiniz. Hobileriniz, spor ve dans kursları gibi alternatif kanallar için para çıkışlarınız olabilir.
11 Şubat tarihinde Kova burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında aşk ilişkilerinde yepyeni durumlar karşınıza gelebilir. Bu yenilikler ise çok daha ani, hızlı ve sürprizli olabilir. Kendinizi bir anda bir flörtün, bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz. Karşınıza aniden duygularınızı uyandıran biri çıkabilir. Bazı Teraziler bugünlerde geçmiş aşklarla tekrar bir araya gelebilir. Bu birleşmeler kısa süreli olabilir.
17 Şubatta Satürn ve Uranüs arasında sert açı gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında çocuk sahibi olma kararı alabilir, gebelik haberleri alabilirsiniz. Bir süredir çocuk sahibi olma adına çaba sarf eden eşler, bu tarih ve civarında medikal destekler alabilir. Tüp bebek çalışmaları yaptırabilirsiniz. Bekar Teraziler ise ilişkilerinde finans ve cinsellik konularının ön planda olduğunu görebilir. Bu konularda doğru sınırlar içinde olmaya önem vermeli, doğru yerde sınırınızı çizmelisiniz. Alma-verme dengenizi korumalı, etik sınırlarla hareket etmelisiniz.
18 Şubatta Güneş Balık burcunda ilerlemeye başlıyor. Şubat ayının geri kalanında iş hayatına, yaşam düzeninize ve kendinizi geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Geleceğe dair planlar ve tasarılar içinde olabilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum