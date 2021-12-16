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  4. Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşkına çevirdi: İlk defa karşılaştık

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşkına çevirdi: İlk defa karşılaştık

16.12.2021 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de dilenirken yakalanan Bekir T.'nin üzerinden 11 bin 810 lira çıktı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, dilenen bir kişinin üzerinde ilk defa bu kadar yüklü miktarda para bulduklarını söyledi. Zabıta Müdürü Sezgin Diner, ''İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı bile şaşkına çevirdi: İlk defa karşılaştık

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince Akçakoca Caddesi’nde dilencilik yaparken yakalanan Bekir T. karakola götürüldü. Burada Bekir T.'nin üzerinde yapılan aramada 11 bin 810 lira para çıktı.

ÜST ARAMASINDA 11 BİN 810 TL PARA ÇIKTI

Tutanakla paralara el konulurken, Bekir T. hakkında 'Kabahatler kanunu' kapsamında işlem yapıldı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Sezgin Diner, "Rutin kontrollerde Akçakoca Caddesi üzerinde bir dilenci ile karşılaştık. Şahsı alıp karakola getirdik. Üst aramasında 11 bin 810 TL para çıktı. Biz de buna şaşırdık. İlk defa bu kadar yüklü miktarda paraya denk geldik. Vatandaşlarımızın kesinlikle dilenciliği meslek haline getiren kişilere para vermemelerini rica ediyoruz" dedi.

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(DHA)

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Düzce
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