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  4. Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

04.04.2023 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Sarıçam ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayını fırsat bilerek insanların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yakalanan bir dilenci, zabıta müdürlüğüne götürüldü. Sabahtan öğlene kadar dilenen şahsın üzerinden çıkan para ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte olayın detayları...

Dilencinin yarım günlük mesaisi! Üzerinden çıkan para şaşkına çevirdi

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayını kullanarak vatandaşların dini duygularını sömürüp para kazanan dilencilere yönelik çalışma yaptı.

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Zabıta ekiplerinin yol kenarında dilenen bir kişiyi bir süre gözetledikten sonra sürekli para aldığını görüp yanına giderek dilencilik faaliyetini sonlandırıp zabıta müdürlüğüne götürdü.

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Burada yapılan üst aramasında dilenciden 2 bin 110 lira para çıkması zabıtayı bile şaşırttı. Zabıta paraya el koyarken şahsa da Kabahatler Kanunundan işlem yaptı.

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İHA

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Dilenci Adana para

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