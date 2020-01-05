HABER
  4. Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi

Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesine ilişkin yaptığı açıklamada, dili sürçerek "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz." dedi.

Dili sürçen Netanyahu 'İsrail'i nükleer güce dönüştürüyoruz' dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık olağan kabine toplantısı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail, Yunanistan ve Rum yönetimi arasında 2 Ocak'ta imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin yaptığı açıklamada Netanyahu'nun dili sürçtü.

Açıklamasında Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır.” dedikten kısa süre sonra "enerji gücüne dönüştürüyor olmamızdır." ifadesini kullanarak cümlesini düzeltti.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünün geçen yıl yayımladığı rapora göre, uluslararası kamuoyuyla elinde nükleer silahlara ait bilgileri paylaşmayan İsrail, 80 ila 90 arasında nükleer silaha sahip.

İsrail yönetimi ise nükleer silaha sahip olduğuna ilişkin raporları ne doğruluyor ne de yalanlıyor.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Ordulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulunduOrdulu inşaat işçisi, Gürcistan'da yanan minibüsünde ölü bulundu
Futbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdıFutbolcuların kavgasını polis havaya ateş açarak sonlandırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Trump'tan flaş açıklama: Savaşı durdurmak için bu adımı attık

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Irak'tan ABD hamlesi! Dışişlerine çağırdılar

Süleymani’nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız

Süleymani’nin kızı: Sonuna kadar intikam arayacağız

AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet

AB'den flaş hamle! İran'ı davet ettiler

Esad rejiminden İdlib’de hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Esad rejiminden İdlib’de hava saldırısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'dan Kasım Süleymani açıklaması

İngiltere'den Kasım Süleymani açıklaması

İngiltere'de genç boksör ölümden döndü

Korku dolu anlar kamerada! Mucize...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.